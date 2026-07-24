الأسواق اليوم | النفط عند 100 دولار للبرميل والذهب يتراجع

- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بسبب هجمات الحوثيين على ناقلتي نفط في البحر الأحمر، مما أثار مخاوف من إغلاق مضيق باب المندب، بالإضافة إلى خفض كازاخستان لإنتاجها النفطي بعد هجمات يُشتبه في أن أوكرانيا شنّتها. - تراجعت أسعار الذهب بعد ارتفاع أسعار النفط، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم ودفع التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية، حيث انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية والعقود الآجلة. - شهدت الفضة ارتفاعًا أسبوعيًا، بينما تراجعت أسعار البلاتين والبلاديوم، مع تركيز الأسواق على اجتماعات البنوك المركزية وتوقعات رفع أسعار الفائدة.

تتجه أسعار النفط، اليوم الجمعة، لإنهاء الأسبوع مرتفعة، إذ أثارت هجمات الحوثيين على ناقلتي نفط في البحر الأحمر مخاوف بشأن إغلاق ممر ملاحي استراتيجي ثانٍ بعد مضيق هرمز، في حين خفضت كازاخستان إنتاجها مؤقتا بعد إغلاق مسار تصديرها الرئيسي قسرا. وبحلول الساعة 01:26 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا، أو 0.72%، لتصل إلى 99.97 دولاراً للبرميل، لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها 13.5%.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار المحتملة لاستمرار الهجمات في البحر الأحمر على إمدادات النفط العالمية؟ كيف تؤثر المخاوف من التضخم ورفع أسعار الفائدة على سعر الذهب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا، أو 0.76%، إلى 91.49 دولارا للبرميل، في طريقها إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي نسبته 10.9%. وكان خام برنت قد صعد 7%، والخام الأميركي 6.2%، عند التسوية أمس الخميس، متجاوزا حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو/أيار، وذلك بعد إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران استهدافهم ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.

وقفزت الأسعار عقب الهجمات التي أججت المخاوف من إغلاق مضيق باب المندب بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، والذي يُعد ثاني أهم ممر لشحنات النفط بعد مضيق هرمز. وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحميل إيران المسؤولية عن أي هجمات أخرى. وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي جي"، في مذكرة: "الحبل الملتف حول طرق إمدادات الطاقة العالمية يضيق مرة أخرى".

اقتصاد عربي استهداف السفن السعودية... هجمات الحوثيين تشعل البحر الأحمر

من ناحية أخرى، قالت وزارة الطاقة في كازاخستان أمس الخميس إن شركات النفط خفضت إنتاجها مؤقتا بعد أن أجبرت هجمات، يُشتبه في أن أوكرانيا شنّتها، محطة التصدير الرئيسية للبلاد على البحر الأسود على الإغلاق. وكانت مصادر في القطاع قد ذكرت يوم الثلاثاء أن اتحاد خط أنابيب بحر قزوين توقف عن استلام النفط من كازاخستان بعد تعليق عمليات التحميل بسبب الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في المحطة. ويتعامل هذا المسار مع نحو 2% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط الخام. ولم تحدد وزارة الطاقة حجم تخفيضات الإنتاج، إلا أن أحد المصادر أفاد بأن أكبر حقل نفطي في البلاد خفّض إنتاجه بأكثر من النصف.

الذهب اليوم

واصل الذهب تراجعه اليوم الجمعة بعد أن هبط 2% في الجلسة الماضية، إذ أججت عودة سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل المخاوف بشأن التضخم، وعززت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4030.09 دولارا للأونصة، متراجعا بأكثر من 130 دولارا عن أعلى مستوى له في أسبوعين، سجّله يوم الأربعاء. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم أغسطس/آب، 0.4% إلى 4033.20 دولارا. والذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة نسبتها 0.4%.

أسعار المعادن الرئيسية اليوم أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وقال براين لان، المدير الإداري لشركة "غولد سيلفر سنترال": "على المدى القصير، نتوقع مزيدا من التقلبات، فقد كان الذهب يتداول في نطاق يتراوح بين 3980 و4170 دولارا تقريبا، وظل عالقا في هذا النطاق لأسابيع. وفي كل مرة تقترب فيها الأسعار من مستوى 4000 دولار أو تنخفض عنه قليلا، نرى مشترين كبارا يعودون لشرائه ورفع سعره مجددا".

ويُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يفقد جاذبيته بما هو أصل لا يدر عائدا حين ترتفع أسعار الفائدة. وتركز الأسواق أيضا على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل، إذ يُرجح أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، لكن المتداولين يرون احتمالا نسبته نحو 81% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، وفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة "سي إم إي".

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا أمس الخميس، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام رفعها في سبتمبر/أيلول. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 57.29 دولارا للأونصة، لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها 2.5%. وهبط سعر البلاتين 1.3% إلى 1579.49 دولارا، كما نزل سعر البلاديوم 1.5% إلى 1237.50 دولارا، وكلاهما في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية.

(رويترز، العربي الجديد)