الأسواق اليوم | الفضة عند مستوى قياسي مع صعود الذهب وتراجع الدولار

- شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعًا ملحوظًا بعد زيادة معدل البطالة الأمريكية إلى 4.6%، مما يعزز توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي. - تجاوزت الفضة 65 دولارًا للأوقية لأول مرة، وارتفع الذهب مدفوعًا بتوقعات تخفيض الفائدة وضعف الدولار، بينما ارتفع البلاتين لأعلى مستوى في 14 عامًا. - استقر الدولار عند أدنى مستوياته منذ أكتوبر، مما جعل السبائك أكثر جاذبية للمشترين الأجانب، وارتفع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو بدعم من أسهم التكنولوجيا.

صعدت أسعار الذهب والفضة بينما انخفض مؤشر الدولار اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة ارتفاع معدل البطالة الشهر الماضي عن سبتمبر/ أيلول، مما يعزز الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة. وجاء الارتفاع في أعقاب بيانات أميركية أظهرت ارتفاع معدل البطالة بالولايات المتحدة إلى 4.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أعلى من توقعات استطلاع رويترز التي بلغت 4.4%.

ويترقب المستثمرون الآن قراءات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة. وقال توني سيكامور المحلل في آي.جي "رسمت البيانات المجمعة صورة لنمو ضعيف للوظائف...على الرغم من أنها ليست ضعيفة بما يكفي لخفض أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني، إلا أن الارتفاع المستمر في البطالة يبقي الباب مفتوحا أمام التخفيف في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في مارس/ آذار إذا أظهرت تقارير التوظيف اللاحقة استمرار التدهور".

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة كما كان متوقعا الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض أكثر على المدى القريب، متوقعا خفضا آخر لأسعار الفائدة مرة واحدة فقط في 2026. واعتُبرت تعليقات رئيس اللجنة جيروم باول المصاحبة أقل تشددا مما كان متوقعا. ولا تزال الأسواق تتوقع خفض تكاليف الاقتراض مرتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في 2026، مما يعني أن التوقعات تشير لخفضها 59 نقطة أساس العام المقبل.

لكن الأسواق تتوقع خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، رغم أنها لا تتوقع أن يتم الخفض الأول في يناير/ كانون الثاني. وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس "إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين كما هو متوقع في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فلن يشعر مجلس الاحتياطي الاتحادي بالتأكيد بالضغط للتخفيف في الاجتماعات القليلة المقبلة...حتى شهر مارس/ آذار قد يكون من السابق لأوانه توقع خفض الفائدة".

ارتفاع الذهب والفضة تتجاوز 65 دولاراً لأول مرة

وفي أسواق المعادن النفيسة، قفزت الفضة متجاوزة مستوى 65 دولارا للمرة الأولى اليوم الأربعاء، في حين ارتفع الذهب مع صدور بيانات العمل الأميركية الضعيفة التي أحيت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة، مما يضغط على الدولار ويعزز الطلب على المعادن النفيسة. وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8% إلى مستوى قياسي بلغ 65.63 دولارا للأوقية (الأونصة). واقتفى الذهب أثر الفضة وصعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4321.56 دولارا للأوقية. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 4350.50 دولارا.

وقال براين لان، العضو المنتدب لشركة غولد سيلفر سنترال "لقد أبرزت الكثير من ملخصات العام أن فئة الأصول الأفضل أداء هي المعادن الثمينة. وأود أن أنسب ارتفاع الفضة اليوم إلى تدفق المضاربة". وأضاف براين لان أن بيانات البطالة ساعدت بالتأكيد المعادن الثمينة وأضعفت الدولار، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن فئات الأصول الأخرى التي تقدم عوائد أعلى تحوطاً ضد المخاطر. واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين الذي لامسه أمس الثلاثاء ليجعل السبائك المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 2.5% إلى 1896.40 دولارا، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 14 عاما، بينما استقر البلاديوم عند 1602.60 دولار بعد صعوده إلى أعلى مستوى له في شهرين في وقت سابق من الجلسة.

الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر

وفي أسواق العملات، استقر الدولار اليوم الأربعاء بالقرب من أدنى مستوياته منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول بعدما أظهرت بيانات استمرار ضعف سوق العمل، مما دفع المستثمرين إلى البقاء في حالة ترقب للموعد المحتمل لخفض سعر الفائدة. وسجل اليورو 1.1751 دولار في آسيا، منخفضا من أعلى مستوى له في 12 أسبوعا الذي لامسه في الجلسة السابقة، قبل قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة ثابتة.

واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، من أدنى مستوى له منذ الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الذي سجله الثلاثاء، عند 98.193. وانخفض المؤشر بنسبة 9.5% هذا العام، وهو في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3424 دولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له في شهرين الذي لامسه أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات بلوغ معدل البطالة في بريطانيا أعلى مستوياته منذ بداية عام 2021. وارتفع الين قليلا إلى 154.56 مقابل الدولار، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين قبل اجتماع بنك اليابان.

تراجع بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، بعد تسجيله أدنى مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة، حيث اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر المكاسب التي حققها المؤشر ناسداك ببورصة نيويورك أمس الثلاثاء. وزاد نيكي بنسبة 0.3% ليسجل 49505.41، بعد انخفاضه لفترة وجيزة بنسبة 0.6% في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05% مسجلا 3372.24 نقطة.

وربح سهم شركة أدفانتيست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.59%، مما أعطى أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وارتفع سهم شركة فاست ريتيلينغ المالكة ليونيكلو بنسبة 0.87%، بينما قفز سهم شركة فانوك لصناعة الروبوتات بنسبة 2.6%. وقدمت السوق الأميركية إشارات متباينة أمس الثلاثاء، حيث أغلق المؤشر ناسداك على ارتفاع، بينما ختم المؤشران ستاندرد آند بورز وداو جونز الصناعي التداول منخفضين جراء خسائر أسهم شركات الرعاية الصحية والطاقة.

(رويترز، العربي الجديد)