- شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا إلى 4125 دولارًا للأوقية بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية. - ارتفعت أسعار النفط مع ظهور مؤشرات على تراجع التوتر التجاري، مما عزز التفاؤل في الأسواق وخفف المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود. - تأثرت الأسواق العالمية بالتوترات التجارية، حيث انخفضت أسواق الأسهم اليابانية واستقر الدولار، لكن التفاؤل بشأن تهدئة التوترات ساهم في استقرار الأسواق بشكل نسبي.

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، اليوم الثلاثاء، وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما زاد من حالة عدم اليقين وعزز الطلب على الملاذ الآمن، في حين دعمت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسعار أيضاً، بينما ارتفعت أسعار النفط واستقر الدولار في أسواق العملات.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس الاثنين، إنّ الرئيس دونالد ترامب لا يزال يعتزم لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، إذ يحاول البلدان تهدئة التوتر الناجم عن التهديد بزيادة الرسوم الجمركية وفرض ضوابط على التصدير. وأضاف أنّ اتصالات مكثفة أجريت بين الجانبين مطلع هذا الأسبوع وتوقع عقد المزيد من الاجتماعات. وجاء هذا التوتر في العلاقات بعدما أعلنت الصين، يوم الخميس، توسيع القيود المفروضة على تصدير المواد الأرضية النادرة، ما دفع ترامب للتهديد بفرض رسوم جمركية 100% على الواردات الصينية وفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الأميركية الهامة بدءاً من أول نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال هومين لي، كبير خبراء الاقتصاد الكلي لدى بنك لومبارد أودييه: "هناك رغبة متبادلة أو مخرج ما، وهناك أيضاً اتفاق لمنع العلاقات الثنائية من الخروج عن السيطرة، خصوصاً لأنني أعتقد أن الولايات المتحدة والصين تدركان جيداً أنه لا يمكن لأي منهما تجاهل نفوذ الأخرى"، وأضاف وفقاً لوكالة رويترز، أنّ "مسار التصعيد قد يكون مكلفاً للغاية للطرفين في حالة عدم وجود مخرج نهائي، لذلك نعتقد أن هناك محاولة جارية للوصول إلى مخرج آمن".

وفي سياق مختلف، أشار بيسنت إلى أن الإغلاق المستمر للحكومة الفيدرالية، الذي دخل الآن يومه الثالث عشر، بدأ يؤثر على اقتصاد البلاد. في الوقت الذي تزايدت فيه أيضاً توقعات خفض سعر الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الشهر، يليه خفض مماثل في ديسمبر/ كانون الأول.

الذهب عند 4125 دولاراً للأوقية

وفي أسواق المعادن النفيسة، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4124.79 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 4131.52 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 4143.10 دولاراً.

وقفز الذهب الذي يُعد ملاذاً آمناً 57% منذ بداية العام وتجاوز مستوى 4100 دولار للمرة الأولى، أمس الاثنين، مدعوماً بمخاوف جيوسياسية واقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن الأصفر وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 52.49 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت 52.70 دولاراً في وقت سابق من اليوم.

ويتوقع محللون لدى بنك أوف أميركا وسوسيتيه جنرال، وصول الذهب إلى خمسة آلاف دولار بحلول 2026، بينما رفع بنك ستاندرد تشارترد متوسط توقعاته لعام 2026 إلى 4488 دولاراً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1653.45 دولاراً للأوقية، فيما ربح البلاديوم 1.6% إلى 1498.25 دولاراً مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 2023.

ارتفاع النفط

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ظهور مؤشرات أولية على تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما عزّز التفاؤل في الأسواق وخفف المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً أو 0.28% إلى 63.50 دولاراً للبرميل في بداية التعاملات، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً أو 0.27% إلى 59.65 دولاراً للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع الماضي ولامست أدنى مستوياتها منذ مايو. ورغم أن موجة البيع في الأسواق محدودة حالياً بسبب نبرة واشنطن وبكين الأكثر توافقاً، من المتوقع أن تظل القضايا الجيوسياسية في صدارة الاهتمام. وقال دانييل هاينز، المحلل لدى "إيه إن زد" في مذكرة "تواصل صناعة النفط التأثر بالقضايا الجيوسياسية"، وأضاف "أعلنت الصين أنها ستفرض رسوماً على السفن المملوكة لجهات أميركية بمجرد وصولها إلى شواطئها، بما في ذلك ناقلات النفط. وقد أدى ذلك إلى إلغاء رحلات عدّة في اللحظات الأخيرة وارتفاع أسعار الشحن".

استقرار الدولار

وفي أسواق العملات، استقرّ الدولار، اليوم الثلاثاء، وجاءت تداولات العملات أكثر هدوءاً في بداية الجلسة الآسيوية بعد اضطرابات يوم الجمعة، حين أعلن ترامب بشكل مفاجئ فرض رسوم إضافية 100% على الواردات الصينية، قبل أن يخفف لهجته مطلع هذا الأسبوع.

وأعاد ذلك بعض الزخم إلى الدولار، ما أبقى اليورو تحت مستوى 1.16 دولار ليتداول عند 1.1566 دولار. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.06% إلى 1.3328 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي مجدداً ليسجل أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 0.57145 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، 0.04% إلى 99.34 نقطة. أما الدولار الأسترالي فبقي شبه مستقر عند 0.6516 دولار، في حين تراجع الين الياباني 0.2% إلى 152.57 للدولار.

انخفاض مؤشر بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، انخفض المؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، بعد استئناف التداول في أعقاب عطلة طويلة مستمرة منذ مطلع الأسبوع الجاري، متأثراً بحالة عدم اليقين المحيطة برئيس الوزراء القادم للبلاد واستمرار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وأنهى المؤشر جلسة التداول الصباحية على انخفاض 1.2% عند 47520.57 نقطة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.4% إلى 3153.50 نقطة.

ويواجه المستثمرون اليابانيون ظروفاً عالمية معقدة، بما في ذلك ارتفاع الين وعمليات بيع مكثفة شهدتها وول ستريت يوم الجمعة. وقالت ماكي ساوادا، خبيرة الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية إنّ ضعف الأسهم الأميركية وارتفاع الين منذ مطلع الأسبوع الجاري في اليابان أثراً على السوق. وأضافت ساوادا أن موجة التفاؤل الأولية التي رافقت انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمة للحزب الديمقراطي الحر مطلع الشهر الجاري، تلاشت بعدما سحب حزب كوميتو الشريك في الائتلاف الحاكم دعمه لها.

وفتح ذلك الباب أمام احتمال ضئيل لأن ينتخب البرلمان زعيم حزب معارض رئيساً للوزراء في وقت لاحق هذا الشهر. وذكرت وسائل إعلام محلية أن التصويت قد يُجرى في 20 أو 21 أكتوبر/ تشرين الأول. وانخفض سهم تويوتا 1.1%. كما شهدت أسهم شركات تصنيع الإطارات انخفاضات حادة، ما جعل القطاع يحقق أسوأ أداء بين 33 قطاعاً صناعياً في بورصة طوكيو.

وهبط سهم سوفت بنك غروب 3.8% مواصلاً تراجعه من المستوى القياسي الذي بلغه يوم الخميس، مع استمرار شركة الاستثمار العملاقة في التراجع.

(رويترز، العربي الجديد)