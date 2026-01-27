الأسواق اليوم | الذهب يواصل الصعود والنفط يتراجع

تراجعت أسعار النفط، رغم تعطل الإنتاج الأميركي، وسط استمرار التوتر الجيوسياسي، وتوقعات "أوبك+" بالإبقاء على قيود الإنتاج. في المقابل، واصل الذهب صعوده، بعد أن تجاوز مستوى 5100 دولار للمرة الأولى، أمس الاثنين. وانخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، على الرغم من العاصفة الشتوية العاتية التي قلّصت إنتاج الخام وأثرت في المصافي على ساحل الخليج في الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.4%، إلى 65.31 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش. كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً، أو 0.4%، إلى 60.39 دولاراً للبرميل.

وفي الولايات المتحدة، أشارت تقديرات المحللين والمتعاملين إلى تراجع الإنتاج بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، أي نحو 15% من الإنتاج الوطني في بداية الأسبوع، بفعل عاصفة شتوية اجتاحت البلاد وضغطت على البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء. وقال المحلل في بنك "إيه إن زد" دانيال هاينز، إنّ عدداً من المصافي على ساحل الخليج أبلغ عن مشكلات مرتبطة بالطقس شديد البرودة، ما أثار مخاوف من انقطاع إمدادات الوقود.

وفي غضون ذلك، قال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز، أمس الاثنين، إن حاملة طائرات أميركية وسفناً حربية داعمة وصلت إلى الشرق الأوسط، في خطوة تعزز القدرات المتاحة للرئيس دونالد ترامب

الذهب يرتفع مجدداً

للدفاع عن القوات الأميركية أو ربما تنفيذ عمل عسكري ضد إيران. وأضاف هاينز: "مخاطر الإمدادات لم تختفِ تماماً... لا يزال التوتر في الشرق الأوسط مستمراً بعد إرسال الرئيس ترامب قطعاً بحرية إلى المنطقة". وصرّح ثلاثة مندوبين من تحالف "أوبك+" لـ"رويترز" بأن من المتوقع أن يُبقي ثمانية أعضاء في التحالف على وقف زيادة إنتاج النفط في مارس/ آذار، وذلك خلال اجتماع يُعقد في الأول من فبراير/ شباط، في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض إنتاج كازاخستان. وأعضاء "أوبك+" الثمانية الذين سيجتمعون هم: السعودية وروسيا والإمارات وكازاخستان والكويت والعراق والجزائر وسلطنة عُمان.

وارتفع الذهب مجدداً، اليوم الثلاثاء، بعد أن تجاوز مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بينما حامت الفضة قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 5065.07 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسياً بلغ 5110.50 دولارات أمس. في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4% إلى 5059.90 دولاراً للأوقية.

وقال كبير محللي السوق في "كي سي إم ترايد" تيم ووترر، إنّ "نهج سياسات ترامب المثير للاضطرابات هذا العام يصب في مصلحة المعادن النفيسة بوصفها استثماراً دفاعياً، كما أن تهديداته بفرض رسوم جمركية أعلى على كندا وكوريا الجنوبية كافية ليظل الذهب الخيار الآمن". وزاد الغموض الجيوسياسي بعد إعلان الرئيس الأميركي، أمس الاثنين، عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات كوريا الجنوبية من السيارات والأخشاب والأدوية إلى 25%، منتقداً سيول لعدم إقرار اتفاق تجاري تم التوصل إليه مع واشنطن. وجاء ذلك بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوتاوا عقب زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الصين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأشار ووترر إلى أن تدخل المسؤولين الأميركيين واليابانيين لتثبيت سعر الين أسهم في تراجع الدولار، ما دعم أسعار الذهب، في وقت يتعرض فيه الدولار لضغوط إضافية بفعل احتمال الإغلاق الحكومي الأميركي وتقلب السياسات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يثبت مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه الذي يبدأ لاحقاً اليوم، وسط تحقيق جنائي تجريه إدارة ترامب مع رئيسه جيروم باول. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5.2% إلى 109.22 دولارات للأوقية، بعدما سجلت مستوى قياسياً بلغ 117.69 دولاراً أمس الاثنين، لترتفع بنحو 53% منذ بداية العام. في المقابل، تراجع البلاتين 2.5% إلى 2658.19 دولاراً للأوقية بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 2918.80 دولاراً في الجلسة السابقة، كما انخفض البلاديوم 1.3% إلى 1956.31 دولاراً.

الدولار تحت ضغوط وتقلبات حادة

ويتعرّض الدولار لضغوط جديدة خلال الأسابيع الأولى المضطربة من عام 2026، مع تزايد العوامل الدافعة إلى إعادة النظر في التوقعات المتفائلة باستقراره، من بينها رغبة واشنطن في عملة أضعف. واتجه الدولار، يوم الاثنين، نحو أكبر انخفاض له خلال ثلاثة أيام مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ إبريل/ نيسان الماضي، بعدما أدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب فيما أسماه "يوم التحرير" إلى موجة بيع واسعة للأصول الأميركية.

ولا يزال أداء الدولار منذ بداية العام أضعف من العملات الرئيسية الأخرى، بما فيها اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري. وخلال هذا الشهر فقط، هدد ترامب بالسيطرة على غرينلاند، وفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الحلفاء الأوروبيين، وتوجيه تهم جنائية لرئيس الاحتياط الفيدرالي، إضافة إلى تهديدات بحق فنزويلا وكندا، ما أبقى الأسواق في حالة توتر دائم. ولا تزال مؤشرات تقلبات السوق مرتفعة، في ظل هشاشة معنويات سوق السندات، خصوصاً مع موجة بيع السندات الحكومية اليابانية، واحتمال امتداد آثارها إلى سندات الخزانة الأميركية. ويعكس ارتفاع الذهب المتواصل إلى مستويات قياسية بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة بديلة.

أسهم عالمية وانتقال للاستثمار خارج أميركا

رغم ذلك، شهدت أسواق الأسهم العالمية مكاسب قوية العام الماضي، مدفوعة بالحماس المتزايد للذكاء الاصطناعي، إلا أن أداء مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تراجع مقارنة بالأسواق الأخرى منذ تولي ترامب منصبه. فقد ارتفع المؤشر بنحو 15% فقط، مقابل صعود مؤشر "كوسبي" في سيول بنسبة 95%، ومؤشر "نيكي" في طوكيو بنحو 40%، ومؤشر بورصة شنغهاي بنحو 30%.

وقال الخبير الاقتصادي لدى "دايوا كابيتال ماركتس" كريس سيكلونا، إنّ مديري الأصول يسعون إلى تنويع محافظهم بعيداً عن الولايات المتحدة، مضيفاً أن كثيرين كانوا يشعرون بأنهم بالغوا في الاستثمار بالسوق الأميركية. وأكد ترامب مراراً أن الرسوم الجمركية ضرورية لمعالجة الاختلالات التجارية، مع تركيز خاص على العملات الآسيوية، رغم أن الدولار لم يخسر سوى نحو 5.3% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وفق مؤشر بنك التسويات الدولية. وأوضح رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في "نومورا" دومينيك بانينغ، أن قلق المستثمرين من انكشافهم على الدولار يتزايد، مشيراً إلى أن سياسات واشنطن الحالية تبدو عدائية وجيوسياسية أكثر منها اقتصادية، لا سيما في ملف الرسوم الجمركية.

(رويترز، العربي الجديد)