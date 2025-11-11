الأسواق اليوم | الذهب يواصل الصعود والدولار يرتفع

- ارتفع الذهب لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما يعزز الإقبال عليه كملاذ آمن وسط تراجع ثقة المستهلكين وفقدان الوظائف. - صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تسوية لإنهاء أطول إغلاق حكومي، مما يساهم في استقرار الأسواق ويؤثر على تحركات العملات، مع توقع اعتماد مجلس النواب لمشروع القانون قريباً. - تراجعت أسعار النفط بسبب مخاوف زيادة المعروض، رغم التفاؤل بحل الإغلاق الحكومي، مع استمرار زيادة إنتاج أوبك وتباطؤ نمو الاقتصاد في الدول الكبرى المستهلكة للنفط.

واصل الذهب مكاسبه، اليوم الثلاثاء وسجل أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر /كانون الأول، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً، كما ارتفع الدولار وسط توقعات إنهاء الإغلاق الحكومي الأميركي هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف في أكتوبر /تشرين الأول مع تراجع التوظيف في قطاعَي الحكومة والتجزئة. وأظهر مسح يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة في أوائل نوفمبر/ تشرين الأول، وسط مخاوف من تداعيات أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 64% أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل. وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ستيفن ميران أمس الاثنين، إن خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسباً في ديسمبر/ كانون الأول، مشيراً إلى تراجع التضخم وارتفاع معدل البطالة.

كما صادق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الاثنين، على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ما يضع حداً لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب وأربكت حركة الطيران، وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنّ المجلس يمكن أن يعتمد مشروع القانون بحلول يوم الأربعاء، وإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً.

الذهب يواصل الصعود

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4131.83 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 24 أكتوبر/ تشرين الأول، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.4% إلى 4138.70 دولاراً للأوقية.

وعادة ما يستفيد الذهب، الذي لا يدرّ عائداً، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ومن حالات عدم اليقين الاقتصادي.

تراجع الين لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

وفي أسواق العملات، انخفض الين إلى أدنى مستوياته منذ فبراير/ شباط اليوم الثلاثاء، في حين استقرت العملات الأعلى مخاطرة مقابل الدولار، مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كان المشرّعون الأميركيون سيتمكنون من إنهاء إغلاق الحكومة في الأيام المقبلة.

واستقر اليورو عند 1.1558 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 1.3177 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي بنحو 0.7% ليصل إلى 0.6536 دولار، فيما لامس الين في تعاملات الصباح 154.49 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير.

وقال محللون إنّ هذه التحركات قد تغير اتجاهها إذا استمرت المفاوضات المتعلقة بإنهاء الإغلاق الحكومي إلى ما بعد هذا الأسبوع. وقال برنت دونيللي، رئيس شركة التحليلات سبكترا ماركتس "التوقعات تشير بالكامل إلى إعادة فتح (الحكومة) بحلول 15 نوفمبر في الوقت الحالي، لذا فإن أي انحراف أو تأخير عن ذلك قد يُنظر إليه على أنه خطر بالنسبة لهذا التعافي في السيولة".

تراجع النفط

وفي أسواق الطاقة، انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مقلصة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف من زيادة المعروض على التفاؤل بشأن حل محتمل لإغلاق الحكومة الأميركية. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.2% إلى 63.93 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 دولاراً للبرميل، منخفضاً 13 سنتاً أو 0.2%، وارتفع كلا الخامين بنحو 40 سنتاً في الجلسة السابقة.

وبينما أدت التطورات المرتبطة بإنهاء الإغلاق الحكومي الأميركي، إلى تعزيز الأسواق بوجه عام، فإنّ الأسعار لا تزال تحت ضغط بفعل المخاوف من تخمة المعروض من النفط. وقال محللون في شركة ريتر بوش اند أسوشيتس في مذكرة "مع استمرار زيادة إنتاج أوبك، يتجه التوازن العالمي في النفط إلى جانب سلبي على نحوٍ متزايد على صعيد المعروض، بينما لا يزال الطلب منخفضاً بالتزامن مع تباطؤ نمو الاقتصاد في الدول الكبرى المستهلكة للنفط".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق تحالف أوبك+ على رفع أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر/ كانون الأول بمقدار 137 ألف برميل يومياً، كما وافق على تجميد أي زيادات في الربع الأول من العام المقبل. وظل تركيز السوق منصباً على تأثير أحدث العقوبات الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركتَي النفط الروسيتَين روسنفت ولوك أويل.

(رويترز، العربي الجديد)