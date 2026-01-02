الأسواق اليوم | الذهب يواصل الصعود والدولار يتراجع

- الأسواق المالية والمعادن: بدأت الأسواق عام 2026 بهدوء مع ارتفاع طفيف في الأسهم وتحرك محدود للمعادن والعملات والنفط. المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين شهدت ارتفاعات ملحوظة مدعومة بخفض أسعار الفائدة والطلب القوي من البنوك المركزية. - أسعار العملات: شهد الدولار أداءً ضعيفًا في بداية 2026، بينما ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني. تأثرت سوق العملات بتضاؤل الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى. - أسعار النفط: ارتفعت أسعار النفط في بداية 2026 بعد خسائر كبيرة في 2025، متأثرة بالمسيرات الأوكرانية والضغوط على صادرات فنزويلا. تتوقع الأسواق استمرار تعليق زيادة الإنتاج من أوبك بلاس.

بدأت الأسواق في العام الجديد 2026 على إيقاع هادئ بسبب العطلات، إذ ارتفعت الأسهم بشكل طفيف فيما تحركت المعادن والعملات والنفط ضمن نطاقات محدودة، واستعد المستثمرون لعام سيختبر فيه الارتفاع الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويشهد تغييراً في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وربما المزيد من الاضطرابات في السوق في ظل رئاسة دونالد ترامب.

وكانت تحركات مختلف فئات الأصول محدودة، حيث استمر الزخم في التداولات المبكرة من ارتفاع نهاية العام، بينما ظلت السيولة منخفضة بسبب العطلات. وأُغلقت الأسواق في اليابان والصين في آسيا، بينما عاد آخرون من احتفالات رأس السنة.

واستهلت المعادن النفيسة العام الجديد على ارتفاع اليوم الجمعة مواصلة ارتفاعها القوي من العام الماضي. وصعد الذهب قليلا من أدنى مستوى له في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة، بينما عوضت المعادن الأخرى بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع. ومع هذا، سجلت المعادن مكاسب غير مسبوقة في عام 2025.

أسعار الذهب

تقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4351.70 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4549.71 دولارا في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وكان قد هبط إلى أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الأربعاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 0.5% إلى 4360.60 دولارا للأوقية. وحقق المعدن النفيس ارتفاعا هائلا في 2025، مختتما العام بمكاسب سنوية بلغت 64%، وهي الأكبر منذ عام 1979. وتلقى الذهب الدعم العام المنصرم من خفض أسعار الفائدة والرهانات على المزيد من التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي والصراعات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية. ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى تحقيق أداء جيد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

الفضة

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 72.75 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارا يوم الاثنين الماضي. وأنهت الفضة العام بارتفاع 147%، متفوقة على الذهب بفارق كبير، ليكون 2025 أفضل أعوامها على الإطلاق.

البلاتين

زاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2057.74 دولارا للأوقية بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولارا يوم الاثنين، وسجل هو الآخر أكبر مكاسبه السنوية على الإطلاق بعد أن صعد 127%. وارتفع البلاديوم 2.4% ليصل إلى 1642.90 دولارا للأوقية منهيا العام الماضي مرتفعا 76%، وهو أفضل أداء له في 15 عاما.

أسعار العملات اليوم

استهل الدولار تداولات عام 2026 بأداء ضعيف اليوم الجمعة بعد أن عانى أمام معظم العملات في العام الماضي، في حين استقر الين بالقرب من أدنى مستوياته في 10 أشهر مع ترقب المتداولين لبيانات اقتصادية هذا الشهر للتكهن بمسار أسعار الفائدة.

وألقى تضاؤل الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى بظلاله على سوق العملات، مما أدى إلى ارتفاع معظم العملات بشكل حاد مقابل الدولار في عام 2025، باستثناء الين. وسجل اليورو 1.1752 دولار في ساعات التداول الآسيوية المبكرة بعد ارتفاعه 13.5% العام المنصرم، فيما حقق الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 1.3474 دولار بعد زيادة 7.7% في 2025. وسجلت العملتان أعلى ارتفاع سنوي لهما منذ 2017.

وبلغ الين في أحدث التداولات 156.74 مقابل الدولار بعد ارتفاعه بأقل من 1% مقابل العملة الأميركية في 2025، وحوم بالقرب من أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 157.90 الذي لامسه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والذي أثار مخاوف من تدخل السلطات الحكومية. ونجحت التحذيرات الشفوية شديدة اللهجة من السلطات في طوكيو خلال ديسمبر/كانون الأول 2025 في دفع الين بعيدا عن منطقة التدخل، لكن تلك المخاوف لا تزال قائمة. ومع إغلاق الأسواق في اليابان والصين، من المرجح أن تكون أحجام التداول ضعيفة والتحركات خافتة خلال الساعات الآسيوية.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 98.243 بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 9.4% في 2025، وهو أكبر تراجع له في ثماني سنوات متأثرا بخفض أسعار الفائدة والسياسات التجارية غير المنتظمة والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

النفط اليوم

ارتفعت أسعار النفط في أول يوم تداول لعام 2026 بعد أن تكبدت العام الماضي أكبر خسارة سنوية لها منذ 2020، مع استهداف المسيرات الأوكرانية منشآت النفط الروسية وضغط الحصار الأميركي على صادرات فنزويلا. وارتفع اليوم الجمعة سعر خام برنت في العقود الآجلة 35 سنتا إلى 61.20 دولارا للبرميل بحلول بحلول الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا إلى 57.76 دولارا للبرميل.



وسجل الخامان القياسيان خسائر سنوية تقارب 20% في 2025، وهي الأكثر حدة منذ عام 2020، إذ بددت المخاوف بشأن زيادة المعروض والرسوم الجمركية تأثير المخاطر الجيوسياسية. وكان هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يتكبد فيه برنت خسائر، وهي أطول سلسلة خسائر مسجلة. وقالت كبيرة محللي السوق لدى شركة الوساطة متعددة الأصول "فيليب نوفا"، بريانكا ساشديفا، في مذكرة نقلتها رويترز إن "الحركة الخافتة في أسعار النفط تعكس صراعا بين المخاطر الجيوسياسية قصيرة الأجل وأساسيات السوق على المدى الطويل التي تشير إلى زيادة المعروض قبل اجتماع أوبك بلاس الأسبوع المقبل". وتميل أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو نطاق 55 إلى 65 دولارا للبرميل في الربع الأول.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"وحلفاؤها عبر الإنترنت يوم الأحد المقبل. وفي هذا الصدد قالت جون جوه كبيرة المحللين في "سبارتا للسلع" إن "المتعاملين يتوقعون على نطاق واسع أن يواصل تحالف أوبك بلاس تعليق زيادة الإنتاج مؤقتا في الربع الأول. وأضافت "سيكون 2026 عاما مهما في تقييم قرارات أوبك بلس لموازنة العرض"، مشيرة إلى أن "الصين ستواصل رفع مخزونات الخام في النصف الأول مما سيوفر أرضية لأسعار النفط".

(رويترز ، العربي الجديد)