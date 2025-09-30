الأسواق اليوم | الذهب يواصل الصعود والدولار تحت الضغط

- شهد الذهب ارتفاعاً قياسياً مدفوعاً بمخاوف إغلاق الحكومة الأميركية وتوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي، مما عزز الطلب عليه كملاذ آمن وسط تراجع الدولار الأميركي. - يتوقع المتعاملون بنسبة 89% تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للفيدرالي، مع ترقب بيانات اقتصادية مهمة، حيث قد يؤثر الإغلاق الحكومي على نشر بعض البيانات. - ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 12.3% في سبتمبر، مع توقعات بوصوله إلى 4000 دولار للأوقية، بينما تراجع الدولار الأميركي وحقق الدولار الأسترالي مكاسب.

صعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الثلاثاء، ويتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ ما يقرب من 16 عاماً، إذ أدت المخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأميركية، وتزايد التوقعات بتخفيضات أخرى من مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في أسعار الفائدة لتعزيز الطلب على المعدن باعتباره ملاذاً آمناً، فيما الضغط على الدولار الأميركي يواصل تراجعه.

ولم يحرز الرئيس الأميركي دونالد ترامب

على ما يبدو أي تقدم خلال اجتماعه بالديمقراطيين، مساء الاثنين، لتجنب إغلاق الحكومة الذي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات بدءاً من غد الأربعاء. وأدت بيانات اقتصادية صدرت أخيراً إلى زيادة التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياط الفيدرالي على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

ويرى المتعاملون فرصة بنسبة 89% تقريباً لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياط الفيدرالي في أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي". وقال ألبرتو موساليم رئيس مجلس البنك الفيدرالي في سانت لويس إنه منفتح على المزيد من التخفيضات، لكنه أضاف أنّ على مجلس الاحتياط الفيدرالي توخي الحذر والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي للاستمرار في مواجهة التضخم. وقال رئيس البنك الفيدرالي في نيويورك جون وليامز، أمس الاثنين، إنّ علامات الضعف الناشئة في سوق العمل هي التي دفعته إلى دعم خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الأخير.

ويترقب المستثمرون بيانات أميركية يوم الجمعة، حول الوظائف الشاغرة والوظائف في القطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الذي يصدره معهد إدارة التوريدات، وتقرير الوظائف غير الزراعية للحصول على مزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد. وأكدت وزارة العمل الأميركية، أمس الاثنين، أن هيئة الإحصاء التابعة لها ستعلق نشر البيانات، بما في ذلك تقرير التوظيف الشهري لسبتمبر/ أيلول، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، في حال حدوث إغلاق جزئي للحكومة.

وقالت سوبادرا راجابا، رئيسة قسم استراتيجية أسعار الفائدة بالولايات المتحدة في بنك سوسيتيه جنرال، إنّ رد الفعل الأولي قد يتمثل في عمليات بيع في الأصول المنطوية على مخاطر، مما قد يؤدي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة وانحدار منحنى العائد. وقال إلياس حداد كبير محللي الأسواق في

"براون براذرز هاريمان" "إذا كان الإغلاق قصير الأمد، فسيتجاهله مجلس الاحتياط الفيدرالي بشكل كبير". وأضاف "لكن الإغلاق المطول (أكثر من أسبوعين)، يفاقم المخاطر السلبية على النمو ويزيد من احتمالية إقدام مجلس الاحتياط الفيدرالي على تيسير السياسة النقدية".

الذهب يتجه لأفضل أداء شهري في 16 عاماً

وفي أسواق المعادن النفيسة، وبحلول الساعة 06.34 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 3870.14 دولاراً للأوقية (الأونصة). وقفز المعدن النفيس بنسبة 12.3% حتى الآن في سبتمبر/ أيلول، ويتجه لتسجيل أفضل ارتفاع شهري بالنسبة المئوية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2009. وبزيادة بلغت نحو 47.5% عن بداية العام 2025. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.1% إلى 3897.80 دولاراً.

وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق في شركة "كي سي إم تريد"، "يثير الإغلاق الحكومي الوشيك حالة من عدم اليقين في السوق، مما ساهم في تسريع مكاسب الذهب". وأضاف "يبدو الآن أن مستوى 4000 دولار هو هدف يمكن للذهب أن يحققه بحلول نهاية العام، في حين أن متغيرات السوق مثل انخفاض أسعار الفائدة والتوتر الجيوسياسي المستمر لا تزال تصب في صالح المعدن النفيس".

ويزدهر الذهب، الذي غالباً ما يُستخدم كمخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وذكر صندوق "إس بي دي آر غولد تراست"، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته ارتفعت 0.60% إلى 1011.73 طناً أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو/ تموز 2022.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 47.08 دولاراً للأوقية، مسجلة ارتفاعاً 18.6% منذ بداية الشهر. وصعد البلاتين 0.5% إلى 1609.40 دولارات، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 1278.62 دولاراً.

تراجع الدولار تحت ضغط خفض الفائدة والإغلاق الحكومي

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار، اليوم الثلاثاء، فيما يتأهّب المستثمرون لإغلاق محتمل للحكومة الأميركية من شأنه أن يؤخر صدور تقرير الوظائف المهم هذا الأسبوع، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بعد استخدام البنك المركزي نبرة حذرة حيال التضخم. وارتفع الدولار الأسترالي 0.49% إلى 0.66075 دولار بعد إبقاء بنك الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعاً.

حقق الدولار الأسترالي مكاسب تزيد على 6% منذ بداية العام، مستفيداً من ضعف الدولار والرغبة القوية في المخاطرة. أما بالنسبة لسبتمبر/ أيلول، فقد ارتفع 0.6% بعد أن سجل أعلى مستوى في 11 شهراً قبل أسبوعين. وسجل مؤشر العملة الأميركية الأوسع نطاقاً، الذي انخفض 9.7% هذا العام، 97.928 نقطة. وتراجع اليورو قليلاً إلى 1.172 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3436 دولار.

وشهدت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات تغيراً طفيفاً إلى 4.142%، بعد انخفاضها 4.6 نقطة أساس أمس الاثنين. وتراجعت 8.3 نقطة أساس خلال الشهر. وانخفض الين قليلاً إلى 148.72 مقابل الدولار فيما يدرس المستثمرون ملخص آراء بنك اليابان المركزي في اجتماعه بشأن السياسة النقدية لشهر سبتمبر، والذي أظهر أن البنك المركزي ناقش إمكانية رفع سعر الفائدة على المدى القريب.

(رويترز، العربي الجديد)