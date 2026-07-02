الأسواق اليوم | الذهب يواصل الارتفاع والنفط يتراجع لليوم الثالث

- شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.8% لتصل إلى 4063.56 دولارًا للأوقية، مدعومة بانخفاض أسعار النفط وتقييم بيانات توظيف ضعيفة. في المقابل، تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث، حيث هبط خام برنت بنسبة 1.1% إلى 70.80 دولارًا للبرميل بسبب المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. - يتوقع المتعاملون رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 64%، مما يؤثر على جاذبية الذهب. كما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية لتحديد مسار السياسة النقدية، مع توقع زيادة إنتاج أوبك+ في أغسطس. - استقر الدولار وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية، بينما تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ 40 عامًا. في سوق العملات المشفرة، شهدت بتكوين وإيثر تراجعًا طفيفًا.

واصلت أسعار الذهب، الارتفاع اليوم الخميس، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع في الوقت الذي يعمل فيه المستثمرون على تقييم بيانات توظيف جاءت أضعف من المتوقع ووسط دعم إضافي يتلقاه المعدن النفيس من انخفاضات أسعار النفط. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4063.56 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل 4114.99 دولاراً للأوقية أمس الأربعاء وهو أعلى مستوى له منذ 23 يونيو/حزيران الماضي.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.2% إلى 4075.60 دولاراً. وأظهر تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة (إيه.دي.بي) للأبحاث أن القطاع الخاص أضاف 98 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 122 ألفاً في مايو/ أيار. ورغم أنه يُنظر عادة إلى الذهب على أنه أداة للتحوط في أوقات التضخم المرتفع، فإنه يفقد جاذبيته إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بالنظر إلى أنه لا يدرّ عائداً. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، فإن المتعاملين يتوقعون في الوقت الراهن بنسبة 64% تقريباً رفع أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

ويترقب المستثمرون حالياً بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو/ حزيران، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التي يمكن أن تساعد في توقع تحركات الذهب على المدى القريب. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 59.76 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 1583.05 دولاراً، وصعد سعر البلاديوم 1.1% إلى 1223.80 دولاراً.

سعر النفط اليوم

واصلت أسعار النفط التراجع لليوم الثالث على التوالي، وهبطت بنحو 1% اليوم الخميس بعد أن قالت قطر إن إيران والولايات المتحدة أحرزتا تقدماً في محادثات غير مباشرة ركزت على مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات العالم من النفط قبل الحرب. وقال المتحد باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في منشور على إكس، إن المحادثات أدت إلى تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد في يونيو/ حزيران.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتاً أو 1.1% إلى 70.80 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتاً أو 1.2% إلى 67.74 دولاراً للبرميل. ونزل المؤشران في الجلسة السابقة بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتهما في أربعة أشهر. ورغم استئناف حركة الملاحة جزئياً، إلا أن البلدين تبادلا الضربات قبل أيام عقب هجوم إيراني على سفينة شحن.

وبدأت حركة مرور الناقلات عبر المضيق في التعافي، وقال نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس إن تدفق النفط عبر الممر المائي عاد إلى مستويات ما قبل الحرب دون أن يستعرض أرقاماً. وقالت شركة هايتونج فيوتشرز في مذكرة إنه في ظل بقاء المضيق مفتوحاً وتدفق النفط الخام منه، فإن التنافس من أجل حصة في السوق يواصل دفع أسعار النفط إلى الانخفاض، وهناك توقعات متزايدة بحدوث فائض في الإمدادات.

ومن المتوقع أن تزيد الإمدادات بشكل أكبر بعدما قالت مصادر أمس الأربعاء إن الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك+ ستتفق على الأرجح عندما تعقد اجتماعاً يوم الأحد على زيادة إضافية في أهداف إنتاجها اعتباراً من أغسطس/ آب. وأوضحت المصادر أن هدف الإنتاج سيزيد بنحو 188 ألف برميل يومياً لشهر أغسطس/ آب. وقالت وزارة الخارجية القطرية إن موعد الاجتماع المقبل سيحدد في أقرب وقت ممكن بعد "انتهاء مواكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق" علي خامنئي في التاسع من يوليو/ تموز.

الدولار اليوم

استقر الدولار، اليوم الخميس، في ظل ترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، فيما أبقى هبوط الين إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاماً مقابل الدولار وتراجع التداولات قبيل عطلة رسمية في الولايات المتحدة المتداولين في حالة تأهب لاحتمالات التدخل لدعم العملة اليابانية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، تراجعاً طفيفاً بلغ 0.02% إلى 101.38. ومن المتوقع وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم أن تظهر البيانات التي ستنشر اليوم الخميس أن أرباب الأعمال في الولايات المتحدة أضافوا 110 آلاف وظيفة في يونيو/ حزيران، مع بقاء معدل البطالة ثابتاً عند 4.3%.

ويستمد الدولار قوته من تزايد التوقعات برفع المركزي الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام. وعززت متانة سوق العمل كذلك من توقعات النمو في الولايات المتحدة، بعد أن فاقت مكاسب الوظائف التوقعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ومن بين العوامل الذي تدعم الدولار أيضاً التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ساعدت في جذب رأس المال إلى الأصول الأميركية.

وتداول اليورو عند 1.138 مقابل الدولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.06% إلى 1.3279 دولار. وبرز الين الياباني بكونه أحد أكبر المتضررين من قوة الدولار، ما وضع وزارة المالية اليابانية في موقف صعب بشأن ما إذا كان عليها التدخل لدعم العملة. وهبط الين الليلة الماضية إلى 162.84 يناً مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوى في 40 عاماً، وهو مستوى يبعد كثيراً عن المستويات التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل قبل بضعة أسابيع. وفي بداية التداول، لم يطرأ عليه تغير يذكر عند 162.50 يناً للدولار.

ويرى المتعاملون أن وجود عطلة رسمية غداً الجمعة في الولايات المتحدة يمثل فرصة محتملة لتدخل طوكيو، إذ من المرجح أن تؤدي السيولة المنخفضة إلى تضخيم تأثير أي إجراء يُتَّخَذ. وتراجع الدولار الأسترالي 0.09% مقابل الدولار إلى 0.6885 دولار، بينما تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5672 دولار. وفي سوق العملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.2% إلى 59934.94 دولاراً، وتراجع سعر إيثر 0.7% إلى 1605.88 دولارات.

(رويترز، العربي الجديد)