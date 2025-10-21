الأسواق اليوم | الذهب يلتقط أنفاسه ويجني أرباحاً والنفط يتراجع

- شهدت أسعار الذهب تراجعًا بعد تسجيلها مستوى قياسي جديد بسبب جني الأرباح وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية، بينما انخفضت أسعار النفط نتيجة مخاوف زيادة المعروض والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. - تتوقع الأسواق خفضًا في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، مما يدعم ارتفاع الذهب، بينما تظل الأسواق متأثرة بالتوترات التجارية. - تواجه سوق النفط تحديات مثل ارتفاع المخزونات الأمريكية وتوقعات فائض السوق بحلول 2026، بالإضافة إلى الغموض حول إمدادات النفط الروسية والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والهند.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس مستوى قياسيا جديدا في الجلسة السابقة بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة. بينما تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف زيادة المعروض والتوترات التجارية.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، فإن الأسواق تتوقع بشكل كامل خفض المركزي الأميركي للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، كما تتوقع خفضا آخر في ديسمبر كانون الأول. وعادة ما يتجه الذهب، الذي لا يدر عوائد، للارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا، المقرر صدورها يوم الجمعة بعد تأجيلها بسبب الإغلاق الحكومي، وسط توقعات بارتفاع المؤشر 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر /أيلول، وفقا لخبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم. ووصل الإغلاق الحكومي الأميركي إلى يومه العشرين أمس الاثنين.

كما تأثرت الأسواق بالتوتر بين الولايات المتحدة والصين، حتى مع توقع الرئيس دونالد ترامب توصل البلدين إلى اتفاق تجاري. وقال ترامب أمس الاثنين إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ولا تزال الخلافات على الرسوم الجمركية والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق دون حل قبل اجتماعهما المقرر في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل. وأضاف ترامب "أعتقد أننا سنتوصل في النهاية إلى اتفاق تجاري قوي للغاية. سنكون سعداء بذلك".

الذهب يلتقط الأنفاس

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4340.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.56 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولارا أمس الاثنين. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند 4357.80 دولارا للأوقية.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى (كيه.سي.إم تريد) "تحركات جني الأرباح وانحسار تدفقات الملاذ الآمن كانت السبب وراء تراجع سعر الذهب اليوم... وأي تراجع في الذهب سينظر إليه على أنه فرصة للشراء ما دام مجلس الاحتياطي الاتحادي ماضيا في مساره الحالي لخفض أسعار الفائدة". وقال ووترر "المسيرة الصعودية للذهب مرشحة للاستمرار ما لم تسفر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن أي مفاجآت صعودية سيئة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 51.83 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.7% إلى 1627.53 دولارا، فيما زاد البلاديوم 0.1% إلى 1497.62 دولارا.

انخفاض أسعار النفط

وفي أسواق الطاقة، انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، أو 0.2%، إلى 60.87 دولارا للبرميل عند الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش. وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي ينتهي أجله اليوم، 0.1% إلى 57.45 دولارا. وانخفض عقد ديسمبر/ كانون الأول الأكثر نشاطا 13 سنتا، أو 0.2%، إلى 56.89 دولارا.

وأفادت شركة ريتربوش أند أسوشييتس في مذكرة بأن وضع تداول النفط الخام على المدى القريب لا يزال نزوليا، مفضلة البيع عند ارتفاع الأسعار بدلا من الشراء عند انخفاضها. وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت على الأرجح الأسبوع الماضي، وذلك قبل صدور التقارير الأسبوعية من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة.

وفي روسيا، أوقفت مصفاة نوفوكويبيشيفسك التابعة لشركة روسنفت في منطقة الفولغا معالجة الخام يوم الأحد عقب هجوم بطائرة مسيرة. ولا يزال الغموض يحيط بإمدادات النفط الروسية، إذ كرر ترامب تأكيده أن الهند قد تواجه رسوما جمركية "ضخمة" ما لم توقف مشترياتها من الخام الروسي. وأصبحت الهند المشتري الرئيسي للنفط الروسي المخفض السعر بعد العقوبات الغربية على موسكو.

وتراجعت أسعار النفط لأسباب منها توقعات متشائمة أصدرتها وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، بأن تواجه سوق النفط العالمية فائضا يقارب أربعة ملايين برميل يوميا في 2026، مع قيام منتجي أوبك+ ومنافسين بزيادة الإنتاج في حين لا يزال الطلب ضعيفا.

(رويترز، العربي الجديد)