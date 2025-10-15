الأسواق اليوم | الذهب يقترب من 4200 دولار للأوقية والنفط يتراجع

- شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاوف التجارية مع الصين، بالإضافة إلى الشراء القوي من البنوك المركزية، مما أدى إلى مكاسب بنسبة 59% منذ بداية العام. - انخفضت أسعار النفط بسبب تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من فائض محتمل في المعروض، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتهما في خمسة أشهر. - استقر الدولار بعد تصريحات جيروم باول حول خفض أسعار الفائدة، مع تحركات طفيفة في العملات الأخرى بسبب التوترات التجارية العالمية.

صعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الأربعاء، ليقترب من 4200 دولار للأوقية (الأونصة)، مدفوعاً بتزايد التوقعات بشأن مزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. كما تلقت الأسعار دعماً من تجدد المخاوف التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتراجعت أسعار النفط وسط توقعات زيادة المعروض، بينما استقر الدولار.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنّ إدارته تعتزم إصدار قائمة يوم الجمعة بـ"البرامج الديمقراطية" التي سيتم إغلاقها على خلفية إغلاق الحكومة الفيدرالية. وعلى صعيد أسعار الفائدة، ترك رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الباب مفتوحاً أمام خفض أسعار الفائدة الأميركية في اجتماع السياسة النقدية يومي 28 و29 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأشار باول إلى أن سوق العمل ما زالت تعاني من ضعف التوظيف وقلة تسريح العمالة، لكنه أوضح أن عدم إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب إغلاق الحكومة لم يمنع صانعي السياسات من تقييم الأوضاع الاقتصادية، على الأقل في الوقت الحالي، وأكد أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال ضعيفة لكن الاقتصاد "قد يكون على مسار أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً".

وأضاف باول أنّ قرارات أسعار الفائدة تُتخذ على أساس "كل اجتماع على حدة" مع الأخذ في الاعتبار ضعف سوق العمل وبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف. ويتوقع المستثمرون خفض الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياط الفيدرالي هذا الشهر، مع توقع بخفض مماثل في ديسمبر/ كانون الأول. كما تظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع حاليا ثلاثة تخفيضات أخرى في العام المقبل.

وعلى الصعيد العالمي، صعدت الولايات المتحدة والصين حدة التوتر التجاري بينهما، أمس الثلاثاء، بفرض رسوم متبادلة على شركات الشحن التي تنقل كل شيء من ألعاب العطلات إلى النفط الخام. وقال ترامب إن واشنطن تدرس إنهاء بعض العلاقات التجارية مع بكين، بما في ذلك تجارة زيوت الطهي، كما هدد، يوم الجمعة الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية وتشديد القيود على تصدير البرمجيات اعتباراً من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد تشديد بكين القيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة.

وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم الصرف الأجنبي في بنك الكومنولث الأسترالي: "نعتقد أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تتفاقم أكثر من ذلك... يمكن للرئيس ترامب أن يرد في أي وقت".

صعود الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4178.15 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 04.48 بتوقيت غرينتش بعدما سجل مستوى قياسياً عند 4186.68 في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 4197.50 دولاراً.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين لدى "ستون إكس": "لقد قدم إغلاق الحكومة الأميركية والتعليقات الحذرة من جيروم باول أحدث الأسباب التي دفعت أسعار الذهب إلى الارتفاع". وحقق الذهب، الذي يُنظر إليه عادة باعتباره ملاذاً آمناً، مكاسب بنسبة 59% منذ بداية العام وحتى الآن، مدفوعاً بعدة عوامل، بما في ذلك حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، والشراء القوي من البنوك المركزية، والاتجاه إلى تقليص الاعتماد على الدولار، والتدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.4% إلى 52.17 دولاراً بعدما سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 53.60 دولاراً أمس، مقتفية أثر الذهب وبسبب تقلص المعروض في السوق الفورية. وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1648.80 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1528.68 دولاراً.

انخفاض النفط

وفي أسواق الطاقة، انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، لتواصل خسائرها من الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين لتحذير وكالة الطاقة الدولية بشأن احتمال وجود فائض في المعروض العام المقبل فضلاً عن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً، أو 0.19%، إلى 62.27 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00.21 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشر سنتات، أو 0.17%، إلى 58.60 دولاراً.

وأغلق كلا العقدين عند أدنى مستوياتهما في خمسة أشهر خلال جلسة التداول السابقة. وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الثلاثاء، إنّ سوق النفط العالمية قد تواجه فائضاً في المعروض العام المقبل يصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً، وهو فائض أكبر مما كان متوقعاً سابقاً، في ظل رفع منتجي أوبك+ ومنافسيها الإنتاج واستمرار ضعف الطلب.

وقال يانغ آن، المحلل لدى "هايتونغ فيوتشرز": "بعيداً عن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتقدم المحادثات، فإن العامل الأساسي لأسعار النفط الآن هو مدى الفائض في المعروض، وهو ما ينعكس في التغيرات بالمخزونات العالمية". وسيراقب المتعاملون بيانات المخزونات الأسبوعية لتقييم الطلب الأميركي. وتوقع استطلاع أولي أجرته وكالة رويترز أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين أنّ مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت على الأرجح.

استقرار الدولار

وفي أسواق العملات، استقر الدولار في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد تصريحات باول، التي عززت توقعات خفض أسعار الفائدة هذا الشهر. وفقد الدولار بعض قيمته أمام الين والفرنك السويسري، أمس الثلاثاء، في ظل تبادل الولايات المتحدة والصين التصريحات في نزاع محتدم بشأن الرسوم الجمركية.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بعدما اقترحت الحكومة الفرنسية تعليق تعديلات على نظام التقاعد. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، عند 99.055 بحلول الساعة 00.11 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه 0.2% في الجلسة السابقة. وحافظ الدولار على استقراره أمام العملة اليابانية عند 151.80 يناً بعد انخفاضه 0.3% أمس الثلاثاء. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار أمام الفرنك السويسري مسجلاً 0.8013 فرنك بعدما تراجع 0.3% في الجلسة السابقة. واستقر اليورو عند 1.1606 دولار بعدما ارتفع 0.3% أمس.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6491 دولار بعد انخفاضه 0.5% أمس، عندما لامس أدنى مستوى له منذ 22 أغسطس/ آب وهو 0.64405 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5706 دولار، بعد انخفاضه 0.2% أمس، عندما هبط إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر وهو 0.56839 دولار.

(رويترز، العربي الجديد)