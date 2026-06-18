الأسواق اليوم | الذهب يصعد والنفط يتراجع بعد توقيع اتفاق وقف الحرب

- شهدت أسعار الذهب والمعادن النفيسة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع الذهب بنسبة 1.5% والفضة بنسبة 2.2%، مما يعكس تحسنًا عامًا في السوق. - أدى الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض أسعار النفط، مع تراجع العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الإمدادات النفطية وإنعاش الاقتصاد الإيراني. - استقر الدولار عند أعلى مستوى له في شهرين، مدعومًا بتوقعات رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، بينما شهد الين الياباني تراجعًا ملحوظًا.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4322.41 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش بعد هبوطه 1.7% أمس الأربعاء. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.9% إلى 4343.10 دولاراً.

ونشرت الولايات المتحدة وإيران نص اتفاقهما المؤقت أمس الأربعاء، وفي الوقت نفسه هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف الهجمات وقتل المسؤولين الإيرانيين إذا لم يلتزموا تعهداتهم. ويمدد الاتفاق المؤلف من 14 بنداً وقف إطلاق النار المعلن في إبريل/ نيسان لمدة 60 يوماً أخرى لتمكين الجانبين من التفاوض على وقف نهائي للحرب.

بالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.2% إلى 69.51 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 1.8% إلى 1767.53 دولاراً، وزاد البلاديوم 2% إلى 1338.67 دولاراً.

النفط

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد أن وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً من شأنه أن ينهي حربهما ويعيد فتح مضيق هرمز ويرفع العقوبات الأميركية على نفط طهران وينهي أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة في التاريخ. وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 2.13 دولار إلى 74.66 دولاراً للبرميل مع تعزيز اتفاق وقف الحرب مع إيران توقعات الإمدادات. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98 سنتاً أو 1.28% إلى 75.81 دولاراً للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي في مذكرة: "امتدت موجة البيع مع استمرار أسواق الطاقة في التأهب بقوة لعودة النفط الإيراني بوتيرة أسرع من المتوقع في أعقاب مذكرة التفاهم الأحدث بين الولايات المتحدة وإيران". وستسمح إيران خلال فترة 60 يوماً بالمرور دون رسوم عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحن النفط والغاز.

وينص الاتفاق على إعادة حركة المرور عبر المضيق إلى طاقتها الكاملة في غضون 30 يوماً. ويؤجل الاتفاق المبدئي عدداً من القضايا الأكثر صعوبة مثل البرنامج النووي الإيراني إلى مراحل لاحقة، ويتطلب من الولايات المتحدة وشركائها وضع خطة بقيمة 300 مليار دولار لتمويل تعافي الاقتصاد الإيراني.

الدولار

حافظ الدولار ، اليوم الخميس، على أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، في الوقت الذي عززت فيه الأسواق توقعاتها برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام مما أدى إلى زيادة الضغوط على الين الياباني ودفعه نحو منطقة احتمال التدخل.

وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50% - 3.75% عندما استهل رئيسه الجديد كيفن وارش حقبة جديدة بمراجعة شاملة للسياسة النقدية. ومع ذلك، يتوقع ما يقرب من نصف صناع السياسات حالياً رفع أسعار الفائدة هذا العام في ظل تزايد المخاوف بشأن التضخم. واستمر القلق إزاء التطورات في منطقة الخليج في إضعاف الرغبة في المخاطرة.

وسجل اليورو في أحدث التداولات ارتفاعاً طفيفاً عند 1.1511 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3318 دولار، بعد أن لامست العملتان أدنى مستوياتهما في شهرين في وقت سابق. وارتفع كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي الحساسين للمخاطر بنحو 0.2% إلى 0.7025 دولار و0.5780 دولار على التوالي.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، تغيراً يذكر عند 100.31. وكان المؤشر قد قفز 0.85% في الجلسة السابقة إلى أقوى مستوى له منذ 31 مارس/ آذار، في أكبر مكاسبه اليومية منذ الثاني من مارس/ آذار.

وتراجع الين الياباني إلى 160.760 بعد أن سجل الليلة الماضية أدنى مستوى له منذ عام 2024، واستمر في التذبذب حول مستوى 160 الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خط أحمر قد يستدعي تدخلاً رسمياً محتملاً. من ناحية أخرى، يبدو أن بنك إنكلترا يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% في وقت لاحق من اليوم الخميس، في الوقت الذي يقيّم فيه ما الذي يمكن أن يعنيه الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بالنسبة إلى التضخم.

(رويترز، العربي الجديد)