الأسواق اليوم | الذهب يصعد والنفط يتراجع

ارتفعت أسعار الذهب من جديد، اليوم الأربعاء، إذ أدى انخفاض أسعار النفط، في أعقاب تمديد الولايات المتحدة وقف إطلاق النار مع إيران، إلى تهدئة المخاوف من تفاقم التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4755.11 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض، أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ 13 إبريل/ نيسان. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 1.1% إلى 4772.90 دولاراً.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة مزيد من محادثات السلام، وذلك قبل ساعات من انتهاء الهدنة. وبدا الإعلان أحادي الجانب، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت إيران أو إسرائيل ستوافقان على تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل أسبوعين. وقال إدوارد مير، المحلل في "ماريكس"، لوكالة رويترز: "مع تمديد وقف إطلاق النار، ترى الأسواق تهدئة في الأزمة". وأضاف: "إذا انتهى وقف إطلاق النار واستؤنفت الأعمال القتالية، فسنشهد ارتفاعاً في الدولار وأسعار النفط والفائدة، وهو ما قد يضغط على أسعار الذهب".

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج. وبينما يُعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإنّ ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية، مما يقلّص الإقبال على المعدن الأصفر. وقال بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة: "تظل حركة الأسعار مرهونة بأنباء وقف إطلاق النار في المنطقة واحتياجات السيولة". وأضاف: "رغم أن الارتفاع الأخير في الأسعار يبدو هشاً ويواجه خطر التصحيح على المدى القصير، فإننا لا نزال نتوقع تعافي أسعار المعادن الثمينة، وأن يختبر الذهب مجدداً مستوياته القياسية".

وقال كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إنه لم يقدم أي وعود لترامب بشأن خفض أسعار الفائدة، مؤكداً استقلالية قراراته النقدية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 77.84 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 1.5% إلى 2067.25 دولاراً، وصعد البلاديوم بنسبة 1.8% إلى 1560.31 دولاراً.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها بنحو دولار في بداية التعاملات الآسيوية، إذ يقيم المستثمرون آفاق محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتاً، أو 0.2%، إلى 98.27 دولاراً للبرميل، بعد أن لامست 99.38 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 28 سنتاً، أو 0.3%، إلى 89.39 دولاراً، بعد أن سجلت 90.71 دولاراً.

واستقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، إذ أدت الشكوك حيال إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى إلى زيادة الطلب على العملة التي تعتبر ملاذاً آمناً، مما دفعها إلى أعلى مستوى في أسبوع. وبالنسبة للسياسة النقدية، جرى تفسير تصريحات وارش، خلال جلسة في مجلس الشيوخ، على أنها تميل للتشديد النقدي بعض الشيء، في حين قدمت بيانات مبيعات التجزئة القوية نظرة متفائلة عن قوة الاقتصاد الأميركي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من ست عملات، عند 98.415 وهو أعلى مستوى منذ 13 إبريل. وكتب محللون من "ويستباك"، في تقرير بحثي: "سادت حالة متوسطة من تجنب المخاطرة خلال الليل مع تجدد الضبابية حول محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران". ولم يطرأ تغيّر يذكر على معظم العملات الأخرى بعد تمديد وقف إطلاق النار. واستقر اليورو عند 1.1739 دولار، وسجل الدولار الأسترالي 0.7152 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5894 دولار.

وأمام الين، انخفض الدولار 0.1% إلى 159.26 يناً، بعد أن أظهرت بيانات في وقت سابق ارتفاع الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي، رغم الاضطرابات الناجمة عن الصراع في منطقة الخليج. وقال توني سيكامور محلل السوق في "آي جي" في سيدني لـ"رويترز"، إنّ القلق يسود في السوق من الانقسامات بين الحرس الثوري الإسلامي المتشدد والفصائل الأكثر اعتدالاً داخل الحكومة الإيرانية. وأضاف "لا شك في أن هذا الصراع الداخلي على السلطة يظل أكبر عائق أمام أي اتفاق دائم، ويبقى أن نرى كيف سيجري حله".

وارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية 1.7% في مارس/ آذار، متجاوزة توقعات بارتفاعها 1.4% إذ أدت الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار البنزين وإلى زيادة قياسية في الإيرادات في محطات الوقود. وفي واشنطن، قال وارش، أمس الثلاثاء، إنه لم يقطع أي وعود لترامب بشأن خفض أسعار الفائدة، محاولاً طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ الذين يدرسون تأكيد تعيينه رئيساً للبنك المركزي الأميركي بأنه سيتخذ القرارات بشكل مستقل عن البيت الأبيض. وقال جونيا تاناسي محلل العملات الأجنبية في اليابان لدى "جي بي مورجان تشيس أند كو" في طوكيو: "ربما كانت النقطتان الأكثر إثارة للاهتمام هما تشديده على استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي ورفضه بوضوح أي طلب من الرئيس ترامب بخفض أسعار الفائدة؛ وبشكل عام، يمكن وصف النبرة بأنها تميل للتشديد النقدي بعض الشيء". وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت عملة بيتكوين 0.2% إلى 75894.67 دولاراً، بينما زادت عملة إيثر بالنسبة نفسها إلى 2321.92 دولاراً.

