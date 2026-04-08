الأسواق اليوم | الذهب يصعد والدولار يتراجع بعد هدنة أميركية إيرانية

- شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن هدنة مؤقتة مع إيران، مما ساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3%. - تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين بعد إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار مع إيران، مما أدى إلى ارتفاع العملات الأخرى مثل اليورو والين، وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 1.0%. - من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في 10 إبريل/نيسان، مما أثر إيجابيًا على الأسواق ورفع قيمة المعادن النفيسة والعملات المشفرة.

ارتفع الذهب وتراجع الدولار بعد إعلان هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف التوترات فيما تتجه الأسواق نحو المخاطرة وسط ترقب لنتائج المفاوضات المقبلة.

ارتفاع الذهب

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع، اليوم الأربعاء، مع إعادة الأسواق تقييم المخاطر على المدى القريب بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين، مما هدأ من مخاوف التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة.

وبحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.3% إلى 4812.49 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 3% إلى أعلى مستوى منذ 19 مارس/ آذار. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 3.4% إلى 4841.60 دولاراً.

وقال ترامب إنه وافق على تعليق القصف والهجمات لمدة أسبوعين وإن الولايات المتحدة تلقت مقترحاً من 10 نقاط من إيران وصفه بأنه أساس عملي يمكن التفاوض بناء عليه. وجاء هذا الإعلان بعد أن حدد ترامب في وقت سابق موعداً نهائياً لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجوم أميركي واسع على البنية التحتية.

وقال تاي وونغ تاجر المعادن المستقل "هذا ارتفاع تلقائي ناجم عن الارتياح، ويبقى أن نرى ما إذا كانت إيران ستلتزم (بوقف إطلاق النار). بالنسبة للذهب، سيشكل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 4930 دولاراً ثم 5000 دولار عقبتين رئيسيتين. وبالمثل، فإن 80-81 دولاراً هو مستوى مهم للفضة".

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في 10 إبريل/ نيسان في إسلام أباد، بعد أن قدمت طهران اقتراحاً عبر باكستان، لكنه أضاف أن المحادثات لا تشير إلى نهاية الحرب. وانخفض الذهب الذي بدأ العام بقوة، بأكثر من 8% منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير/ شباط. وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.9% إلى 76.48 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 3.2% إلى 2020.57 دولاراً، وصعد البلاديوم 4.1% إلى 1529.35 دولاراً.

الدولار

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مع بدء التداول في أسواق آسيا اليوم الأربعاء، في حين ارتفع كل من اليورو والين والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بقوة بعد أن أعلن ترامب أنه وافق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران. وزاد الين 0.6% إلى 158.68 يناً للدولار، وصعد اليورو 0.7% إلى 1.167 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.7% إلى 1.3385 دولار، وتقدم الدولار الأسترالي 1.3% إلى 0.7068 دولار، وقفز نظيره النيوزيلندي 1.4% إلى 0.5810 دولار.

وهدد ترامب في وقت سابق بشن هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية المدنية الإيرانية. وتحولت الأسواق إلى الميل نحو المخاطرة بعد الإعلان الذي جاء قبل أقل من ساعتين على انتهاء المهلة التي حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات 1.0% إلى 98.97 وهو أدنى مستوى له في أسبوعين. وارتفعت كذلك العملات المشفرة، إذ زادت عملة بيتكوين 3.4% إلى 71664.41 دولاراً، وصعدت عملة إيثر 5.7% إلى 2234.78 دولاراً.

(رويترز، العربي الجديد)