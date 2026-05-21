الأسواق اليوم | الذهب يستقر والنفط ينتعش وسط المفاوضات

- استقرت أسعار الذهب عند 4543.96 دولاراً للأوقية بفضل تقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، رغم المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. - ارتفعت أسعار النفط مع صعود خام برنت بنسبة 0.77% إلى 105.83 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات ونضوب المخزونات العالمية. - تراجع الدولار طفيفًا مقابل الين واستقر اليورو، مع تزايد الآمال في اتفاق واشنطن مع إيران وتراجع التدفقات نحو أصول الملاذ الآمن.

استقرت أسعار الذهب مع تراجع المخاوف الجيوسياسية بفعل تقدم المفاوضات. في المقابل، انتعشت أسعار النفط بعد خسائر حادة وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات. واستقر سعر الذهب اليوم الخميس، بعدما تغلّب تأثير التفاؤل المرتبط بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران على المخاوف الناتجة عن التضخم، بفعل صعود أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

الذهب

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4543.96 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش. وكان الذهب قد ارتفع بأكثر من 1% أمس الأربعاء، بعدما هبط في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ 30 مارس/ آذار. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة، تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 0.2% إلى 4545.50 دولاراً. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية، لكنه توعد بشن مزيد من الهجمات إذا لم توافق طهران على اتفاق، مضيفاً أن واشنطن قد تنتظر بضعة أيام "للحصول على الإجابات الصحيحة".

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في إبريل/ نيسان أنّ غالبية صناع السياسة النقدية رأوا أن "تشديد السياسة النقدية بقدر ما سيكون مناسباً على الأرجح" إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%. وأشار مسؤولو البنك المركزي الأميركي أيضاً إلى أن استقرار معدل البطالة، إلى جانب نمو الوظائف بأكثر من المتوقع خلال شهرين، يعكس استمرار قوة سوق العمل، وعدم الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لدعمه. وقال صندوق "إس بي دي آر غولد تراست"، أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته تراجعت بنسبة 0.2% إلى 1041.74 طناً يوم الثلاثاء.

وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 75.96 دولاراً للأوقية، فيما خسر البلاتين 0.2% ليصل إلى 1947.37 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 1368.75 دولاراً.

النفط

وانتعشت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد يومين من التراجع، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بالإمدادات، في ظل التوقعات غير المؤكدة بانتهاء الحرب على إيران، إضافة إلى مخاوف بشأن نضوب المخزونات العالمية، عقب تراجع المخزونات الأميركية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتاً، أو 0.77%، لتصل إلى 105.83 دولارات للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 97 سنتاً، أو 0.99%، إلى 99.23 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد تراجعا بأكثر من 5.6% أمس الأربعاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية، مع تهديده في الوقت نفسه بشن مزيد من الهجمات إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام. في المقابل، حذّرت إيران من شن المزيد من الهجمات، وأعلنت خطوات تعزز سيطرتها على مضيق هرمز الحيوي، الذي كانت تمر عبره، قبل الحرب، شحنات نفط وغاز طبيعي مسال تعادل نحو 20% من الاستهلاك العالمي، لكنه أصبح شبه مغلق حالياً.

الدولار

إلى ذلك، حام سعر الدولار، اليوم الخميس، دون أعلى مستوى له في ستة أسابيع، بعد تراجعه بفعل تزايد الآمال في اقتراب واشنطن من التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في المنطقة. وتراجع الدولار، الذي يُعد من أصول الملاذ الآمن التقليدية، للمرة الأولى في ثماني جلسات مقابل الين أمس الأربعاء، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 158.905 يناً في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مبتعداً عن مستوى 160 الذي يعتبره المتعاملون والمحللون محفزاً محتملاً إلى تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات.

واستقر اليورو عند 1.1626 دولار اليوم الخميس، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 7 إبريل عند 1.1583 دولار في الجلسة السابقة، قبل أن يعاود الارتفاع. كما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل اليورو والين وأربع عملات رئيسية أخرى، عند 99.128 نقطة، بعدما لامس 99.472 نقطة أمس الأربعاء، وهو أقوى مستوى له منذ 7 إبريل.

وقال رئيس قسم العملات الأجنبية في كومنولث بنك أوف أستراليا، جوزيف كابورسو، في مذكرة للعملاء، إنّ "التدفقات نحو أصول الملاذ الآمن تراجعت بفعل الأنباء الإيجابية المتعلقة بالحرب مع إيران". وأضاف: "لدى الولايات المتحدة دوافع سياسية داخلية للسعي إلى السلام، لكننا لن نستبعد لجوء الرئيس ترامب إلى التصعيد العسكري لتعزيز موقفه التفاوضي". وتراجع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7147 دولار أميركي، قبيل صدور بيانات التوظيف المحلية في وقت لاحق اليوم، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3430 دولار، بينما حافظت عملة بيتكوين المشفرة على استقرارها قرب 77650 دولاراً.

(رويترز، العربي الجديد)