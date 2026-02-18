الأسواق اليوم | الذهب يرتفع والنفط يتراجع والدولار يواصل مكاسبه

- شهدت أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا بسبب تقدم المحادثات الأميركية-الإيرانية، مما يعزز الآمال في تقليل التوترات ومخاطر انقطاع الإمدادات، مع توقعات بارتفاع مخزونات النفط الأميركية. - ارتفع الذهب بشكل طفيف بعد تراجعه السابق، مدعومًا بعمليات شراء جديدة، بينما أثر ضعف التداول في آسيا على الأسعار، مع ترقب الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي لتوقعات تخفيضات الفائدة. - واصل الدولار مكاسبه مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية، مع استقرار مؤشره وترقب الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

تراجعت أسعار النفط بفعل تقدم المحادثات الأميركية – الإيرانية، فيما تعافى الذهب جزئياً بعد خسائر سابقة. في المقابل، واصل الدولار مكاسبه بدعم من التوترات. وانخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد الآمال في تهدئة التوتر بين البلدين وقلل من مخاطر انقطاع الإمدادات من طهران. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 0.04% إلى 67.39 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:39 بتوقيت غرينتش، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات أو 0.08% إلى 62.28 دولاراً، ويجري تداول كلا الخامين قرب أدنى مستوياتهما في أسبوعين.

ولا يزال المحللون حذرين إزاء احتمال استمرار هذا التقدم. وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى "آي جي"، في مذكرة: "رغم أن حدوث انفراجة حقيقية من شأنها أن تخفف التوتر الجيوسياسي وقد تزيد إمدادات النفط الإيراني، فإننا ما زلنا متشككين في إمكانية تحقيق هذه النتيجة على المدى القصير". وذكرت مجموعة الاستشارات السياسية "يوراسيا غروب"، في مذكرة لعملائها أمس الثلاثاء، أنّ هناك احتمالاً بنسبة 65% أن توجه الولايات المتحدة ضربات إلى إيران بحلول نهاية إبريل/ نيسان المقبل. وسينصب تركيز السوق على التقارير الأسبوعية التي سيصدرها معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم، وإدارة معلومات الطاقة غداً الخميس. ورجح محللون استطلعت وكالة رويترز آراءهم ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، وانخفاض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

الذهب

وارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء بعد تراجعه بأكثر من 2% في الجلسة السابقة إثر تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، غير أن ضعف التداول بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة في آسيا شكّل ضغطاً على الأسعار. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4886.69 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من 2% أمس الثلاثاء حين سجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل عند 4904.50 دولارات. وواصل الدولار مكاسبه اليوم الأربعاء إذ أبقت المخاطر الجيوسياسية الأسواق في حالة توتر، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بحثاً عن مؤشرات على أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في المستقبل. ويؤدي ارتفاع العملة الأميركية إلى جعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. والأسواق في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة، ما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات.

وتظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أنّ الأسواق تتوقع حالياً ثلاثة تخفيضات للفائدة الأميركية هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس. وعادة ما يرتفع الذهب الذي لا يدرّ عائداً، في أوقات انخفاض أسعار الفائدة. في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن "مبادئ إرشادية" رئيسية خلال الجولة الثانية من المحادثات النووية في جنيف أمس الثلاثاء، لكن لا يزال أمام الطرفين مسائل يتعين العمل عليها.

وفي جنيف أيضاً، اختتم مفاوضون من أوكرانيا وروسيا اليوم الأول من محادثات سلام بوساطة أميركية تستمر يومين وسط ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كييف للتحرك سريعاً للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب الدائرة منذ ما يقرب من أربعة أعوام. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 72.86 دولاراً للأوقية بعد تراجعها بأكثر من 4% في الجلسة السابقة. وارتفع البلاتين 0.9% إلى 2025.80 دولاراً للأوقية، فيما زاد البلاديوم 0.5% إلى 1690.54 دولاراً.

الدولار

وواصل الدولار مكاسبه اليوم الأربعاء، إذ أبقت المخاطر الجيوسياسية الأسواق في حالة توتر، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع الين بعدما أظهرت بيانات تحسناً في معنويات المصنّعين في اليابان ومع إعلان ترامب عن الدفعة الأولى من استثمارات ضخمة تعتزم طوكيو ضخها في الولايات المتحدة. كذلك حافظ الدولار النيوزيلندي على مكاسبه قبيل قرار البنك المركزي الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

ومع إغلاق الكثير من الأسواق الآسيوية بسبب عطلة رأس السنة القمرية، ظلّ تركيز المستثمرين منصباً على محضر أحدث اجتماع للمركزي الأميركي وعلى بيانات اقتصادية أميركية مهمة من المقرر صدورها يوم الجمعة. وكتبت سمارة حمّود، محللة العملات لدى كومنولث بنك أوف أستراليا، في مذكرة: "تلقى الدولار دعماً مؤقتاً مع تراجع شهية المخاطرة بسبب المخاوف من تجدّد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتقلبات أسواق الأسهم الأميركية". وأضافت: "لكن تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدّماً وتوصلتا إلى 'اتفاق عام' خلال المفاوضات النووية في سويسرا ساعدت على تهدئة تلك المخاوف".

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، وسجل 97.11 بعد ارتفاع استمر يومين. واستقر اليورو عند 1.1852 دولار، فيما ارتفع الين 0.1% إلى 153.12 للدولار. وظل الجنيه الإسترليني مستقراً عند 1.3563 دولار بعد تراجع 0.5% في الجلسة السابقة.

ومن المقرر أن تصدر لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر الاجتماع الذي عقد في يناير/ كانون الثاني اليوم الأربعاء، بينما ستصدر وزارة التجارة يوم الجمعة التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الرابع.

(رويترز، العربي الجديد)