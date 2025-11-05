الأسواق اليوم| الذهب يرتفع والنفط يتراجع مع صعود الدولار

- ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.8% في المعاملات الفورية بعد انخفاضها، مدفوعة بعمليات شراء وتراجع توقعات خفض الفائدة، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب والدولار قرب أعلى مستوياتهما. - تراجعت أسعار النفط بسبب المخاوف الاقتصادية وارتفاع الدولار، حيث انخفضت عقود خام برنت وغرب تكساس الوسيط، متأثرة بزيادة المخزونات الأميركية وقرار أوبك+ بزيادة الإنتاج. - ارتفع الدولار والين الياباني كملاذين آمنين وسط تراجع العملات المرتبطة بالنمو، مع استقرار مؤشر الدولار وارتفاع الين، في ظل الانقسامات داخل الاحتياطي الاتحادي والإغلاق الحكومي.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وسط إقبال على الشراء بعد أن هبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا في الجلسة السابقة، بينما انصب التركيز أيضا على بيانات أميركية خاصة عن الوظائف بحثا على إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3961.85 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:46 بتوقيت غرينتش. وكان قد تراجع أكثر من 1.5% أمس الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوياته منذ 30 أكتوبر/تشرين الأول. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.2% إلى 3970.10 دولارا للأوقية، واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر التي لامسها في الجلسة السابقة.

وقال جيجار تريفيدي، كبير محللي العملات لدى ريلاينس سكيوريتيز: "إنها مجرد عمليات شراء لاقتناص الصفقات الرابحة مع عزوف عن المخاطرة على نطاق أوسع في الأسواق المالية مما يدعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا". وشهدت الأسهم الآسيوية في التعاملات المبكرة عمليات بيع مكثفة على غرار وول ستريت، إذ أدت مخاوف المستثمرين بشأن التقييمات المبالغ فيها للأسهم إلى تراجع الثقة. وقال تريفيدي: "يتعرض الذهب لضغوط بسبب تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة مجدداً هذا العام وقد يشهد المزيد من الضغوط ليصل إلى 3900 دولار، إذا كانت بيانات مؤسسة إيه.دي.بي مرتفعة".

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وأشار رئيسه جيروم باول إلى أنه قد يكون آخر خفض في تكاليف الاقتراض لهذا العام. وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المشاركون في السوق الآن فرصة بنسبة 69% لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، بعد أن كانت أكثر من 90% قبل تصريحات باول.

ومع استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي، مما يوقف إصدار البيانات الرسمية، يركز المستثمرون على التقارير الاقتصادية غير الرسمية مثل تقرير التوظيف من مؤسسة إيه.دي.بي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم. ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي. وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4381.21 دولارا في 20 أكتوبر /تشرين الأول، ولكنه انخفض بنحو 10% منذ ذلك الحين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 47.68 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.1% إلى 1537.10 دولارا، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1394.75 دولارا.

النفط يتراجع بفعل قوة الدولار وارتفاع المخزونات الأميركية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق المالية العالمية سلطت الضوء على المخاوف بشأن نمو الاقتصاد والطلب على الوقود، بينما تفاقمت المخاوف بسبب ارتفاع الدولار وتقارير عن زيادة مخزونات الخام الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.56%، إلى 64.08 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:21 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا، أو 0.66%، إلى 60.16 دولارا، ليواصل الخامان تكبد خسائر منذ أمس الثلاثاء.

وانخفضت أسواق النفط ضمن تراجع أوسع نطاقا في أسواق الأسهم، إذ اقتفت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء أثر الهبوط الذي شهدته وول ستريت خلال الليل مع انتشار المخاوف بشأن المبالغة في تقييمات الأسهم، لا سيما أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأدى العزوف عن المخاطرة إلى ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ويجعل صعود الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما قد يؤثر على الطلب.

وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي في مذكرة: "يجري تداول النفط الخام على انخفاض... إذ تحول الإقبال على المخاطرة إلى الهبوط بشكل حاد، مما عزز الدولار بوصفه ملاذا آمنا، وضغط الأمران على سعر النفط الخام". وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط بعد أن ذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 6.52 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتواصل المخاوف حيال المعروض التأثير على الأسعار. واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المتحالفين معها، يوم الأحد على زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا في ديسمبر /كانون الأول. وقرر التحالف تعليق الزيادات مؤقتا في الربع الأول من عام 2026. ومع ذلك، قال محللو مجموعة بورصات لندن في مذكرة إن التعليق "من المستبعد أن يقدم دعما كبيرا لأسعار نوفمبر /تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول". وأضافت أوبك نفسها 30 ألف برميل يوميا فقط إلى إنتاجها في أكتوبر /تشرين الأول مقارنة بالشهر السابق إذ تم تبديد الزيادات المتفق عليها سابقا في أوبك+ بسبب انخفاضات في نيجيريا وليبيا وفنزويلا.

الدولار والين يرتفعان وسط تراجع العملات المرتبطة بالنمو

حظي الين الياباني والدولار بإقبال كبير اليوم الأربعاء باعتبارهما ملاذين آمنين في ظل عمليات بيع مكثفة للأسهم خاصة تلك المرتبطة بالتكنولوجيا في وول ستريت والتي امتدت إلى آسيا. وظل الدولار الأسترالي، شديد التأثر بالمخاطر، ضعيفا بعد تراجعه 0.8% مقابل العملة الأميركية أمس الثلاثاء، في حين سجل الدولار النيوزيلندي أداء أسوأ، إذ ظل يحوم عند أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر بعد ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ عام 2016. ومقابل الدولار الأسترالي، تراجعت العملة النيوزيلندية إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما.

وتحرك الجنيه الإسترليني بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر بعد أن لمّحت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز إلى زيادات ضريبية واسعة النطاق في الميزانية التي ستطرحها في وقت لاحق من الشهر الجاري. وقال راي أتريل رئيس أبحاث الصرف الأجنبي بالأسواق في إن.إيه.بي: "انتشر العزوف عن المخاطرة في الأسواق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، مما أدى إلى "ارتفاع الدولار مقابل جميع العملات باستثناء الين الياباني وتسجيل العملات شديدة التأثر بالمخاطر أو النمو أسوأ أداء بين العملات الرئيسية".

وأضاف: "هذا إلى جانب الجنيه الإسترليني، الذي وصلت إليه رسالة التشديد المالي القادم من الوزيرة البريطانية ريفز بوضوح". وهيمنت عمليات البيع على أسواق الأسهم الآسيوية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، حيث انخفض المؤشر نيكي الياباني 2.4% ونزل المؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 4.8%. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات أخرى، عند 100.18، بعد أن ارتفع إلى 100.25 للمرة الأولى منذ أول أغسطس/آب.

وتلقى الدولار دعما أيضا من الانقسامات الحادة بين أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حول المسار الصحيح للسياسة النقدية، مما يشير إلى تراجع احتمالات خفض الفائدة في الاجتماع المقبل في ديسمبر/ كانون الأول. واضطرت الأسواق أيضا إلى التعامل مع الإغلاق الحكومي المستمر الذي أدى إلى توقف تدفق بيانات الاقتصاد الكلي. وأدى هذا لتحول الكثير من التركيز إلى بيانات التوظيف من مؤسسة إيه.دي.بي الخاصة والتي تصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وارتفع الين بنحو 0.2% ليصل إلى 153.42 للدولار، مواصلا مكاسبه التي حققها أمس الثلاثاء وبلغت 0.7%.

في الوقت نفسه، استقر الدولار عند 1.1483 مقابل اليورو بعد ارتفاعه 0.3% في الجلسة السابقة ليصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3016 دولار بعد انخفاضه أمس 0.9%. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5635 دولار بعد أن انخفض 1.2% أمس ولامس أدنى مستوى في سبعة أشهر. وهبط إلى 1.1512 مقابل الدولار الأسترالي بعد بيانات عن سوق العمل، وهو مستوى لم يشهده منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2013. وانخفض الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6476 دولار أميركي. ولم يطرأ تغير يذكر على عملة بتكوين المشفرة التي سجلت في أحدث تعاملات نحو 100317 دولارا بعد انخفاضها 6.1% أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ 22 يونيو/حزيران.

(رويترز، العربي الجديد)