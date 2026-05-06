الأسواق اليوم | الذهب يرتفع بأكثر من 1% والنفط والدولار يتراجعان

- ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.7% مدعومة بضعف الدولار وتراجع أسعار النفط، في ظل تراجع المخاطر الجيوسياسية بعد تأكيد الولايات المتحدة استمرار وقف إطلاق النار مع إيران، مما يساهم في تهدئة مخاوف التضخم. - انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، مع تراجع خام برنت بنسبة 1.38% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.47%، وسط توقعات بإمكانية استئناف تدفق الإمدادات النفطية بعد تصريحات الرئيس الأميركي حول احتمال التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. - شهد الدولار تراجعًا أمام معظم العملات الرئيسية، مدفوعًا بالتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، بينما ارتفعت بعض العملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والنيوزيلندي.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار، فيما ساهم تراجع أسعار النفط في تهدئة مخاوف التضخم واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

الذهب

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 4633.31 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 1.7% إلى 4643.20 دولاراً. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه سيوقف مؤقتاً عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة أواندا، كيلفين وونغ، لوكالة رويترز، إنّ الذهب ارتفع مع تراجع أسعار النفط نتيجة انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، بعد تأكيد الولايات المتحدة استمرار وقف إطلاق النار الهش بينها وبين إيران، رغم الاشتباكات التي شهدتها بداية الأسبوع. في المقابل، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة التضخم، مما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة. ورغم أنّ الذهب يُعدّ أداة تحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يزيد جاذبية الأصول المدرّة للعائد، ما يحد من الإقبال على المعدن الأصفر.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، للصحافيين، أمس الثلاثاء، إنّ "عملية ملحمة الغضب انتهت". ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد الأميركي لا يزال متماسكاً بما يكفي لإبقاء السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيدرالي دون تغيير، أو ما إذا كان تباطؤ سوق العمل سيعيد طرح احتمالات خفض أسعار الفائدة. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 74.80 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 1.7% إلى 1986.25 دولاراً، كما ارتفع البلاديوم 2.1% إلى 1516.44 دولاراً.

النفط

في المقابل، تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، وسط توقعات بإمكان استئناف تدفق الإمدادات من المنطقة، أحد أهم مناطق إنتاج النفط في العالم، بعد تصريحات ترامب بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/ تموز بمقدار 1.52 دولار، أو 1.38%، إلى 108.35 دولارات للبرميل عند الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعها 4% في الجلسة السابقة. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو/ حزيران بمقدار 1.50 دولار، أو 1.47%، إلى 100.77 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 3.9% في الجلسة الماضية.

الدولار

وعلى صعيد العملات، تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، بعدما أشارت الولايات المتحدة إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران، بينما واصل الين الياباني تراجعه نحو مستويات سبق أن دفعت طوكيو للتدخل في سوق الصرف. وقال كبير المحللين في "كابيتال دوت كوم"، كايل رودا، لـ"رويترز"، إنّ المؤشرات الصادرة من الولايات المتحدة توحي بعدم رغبتها في استئناف الأعمال القتالية.

لكنه أضاف أنّ هذه التطورات ليست إيجابية بالكامل، إذ لا يزال مضيق هرمز مغلقاً، ما يعني استمرار الضغوط التصاعدية على أسعار النفط، وهو ما قد يعيد القلق إلى الأسواق لاحقاً. واستقر اليورو عند 1.1714 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.35685 دولار، وارتفع كلاهما بنحو 0.2% خلال التداولات. كما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة تقارب 0.4% إلى 0.7208 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5905 دولار. في المقابل، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.01% إلى 98.299 نقطة، أما أمام العملة اليابانية، فقد سجل الدولار 157.62 يناً، بانخفاض 0.17% مقارنة بمستويات أواخر التداول في الولايات المتحدة.

(رويترز، العربي الجديد)