الأسواق اليوم | الذهب يتعافى بحذر والنفط يتراجع وسط توتر هرمز

- شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً بعد تراجعها لأدنى مستوى في أكثر من شهر، مدفوعة بارتفاع عوائد السندات والدولار نتيجة زيادة أسعار النفط، مما أثار مخاوف التضخم وأثر على الذهب كملاذ آمن. - تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها السابق، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، نتيجة جهود البحرية الأميركية لتخفيف الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز. - في سوق العملات، استقر الين الياباني وارتفع الدولار مدعوماً بتداعيات الحرب، بينما لم يشهد الدولار الأسترالي تغيراً يُذكر، واحتفظ اليورو والجنيه الإسترليني بخسائرهما.

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، اليوم الثلاثاء، بعد أن انتعشت من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر خلال الجلسة السابقة، غير أن المكاسب بقيت محدودة، بفعل ارتفاع أسعار النفط، الذي أبقى مخاوف التضخم قائمة، وألقى بظلاله على توقعات أسعار الفائدة الأميركية.

الذهب

صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4541.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) عند الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد تراجع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ 31 مارس/ آذار. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.4% إلى 4550.70 دولاراً.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف" إيليا سبيفاك، إنّ الأسعار "تستقر قليلاً فيما يبدو، بعد أن تسببت عودة أجواء الحرب عبر الأسواق في انخفاض الذهب أمس الاثنين". وأضاف أن المكاسب تراجعت مع ارتفاع عوائد السندات والدولار، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام، ما أثار مخاوف من التضخم. وأشار إلى أن هذا الوضع يؤثر سلباً في الذهب، الذي لا يدر عائداً، رغم كونه ملاذاً آمناً من العملات الورقية.

وفي حين يُعد الذهب أداة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الأصول التي تدر عائداً، ما يضعف الطلب عليه. ويستبعد المتعاملون حالياً إلى حد بعيد خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام، إذ تشير التوقعات إلى احتمال نسبته 37% لرفع الفائدة بحلول مارس/ آذار 2027، مقارنة مع 27% قبل أسبوع. جيوسياسياً، شنّت الولايات المتحدة وإيران هجمات جديدة في الخليج، أمس الاثنين، في إطار صراعهما على السيطرة على مضيق هرمز، ما هزّ الهدنة الهشة. وأعلن الجيش الأميركي تدمير ستة قوارب إيرانية صغيرة، واعتراض صواريخ كروز وطائرات مسيّرة أُطلقت من طهران، في محاولة لإحباط تحركات بحرية أميركية لفتح المضيق.

وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع سلسلة من البيانات الأميركية المهمة، تشمل بيانات الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة "إيه دي بي"، إلى جانب تقرير الوظائف لشهر إبريل/ نيسان. أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 73.03 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 1.3% إلى 1970.85 دولاراً، كما زاد البلاديوم 1.2% إلى 1497.91 دولاراً.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد قفزة قاربت 6% في الجلسة السابقة، مع ظهور مؤشرات على أن البحرية الأميركية تعمل على تخفيف الإغلاق الذي فرضته إيران على مضيق هرمز، ما قد يسمح بعودة الإمدادات من منطقة رئيسية لإنتاج النفط في المنطقة. وأطلقت الولايات المتحدة عملية جديدة لإعادة فتح المضيق أمام الملاحة، فيما أعلنت شركة "ميرسك" أن سفينة "ألايانس فيرفاكس"، التي ترفع العلم الأميركي، غادرت الخليج عبر المضيق برفقة قوات عسكرية أميركية، ما ساهم في تهدئة المخاوف من انقطاع الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/ تموز بمقدار 68 سنتاً، أو 0.6%، إلى 113.76 دولاراً للبرميل عند الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن كانت قد أغلقت مرتفعة 5.8% في الجلسة السابقة. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.59 دولار، أو 1.5%، إلى 104.83 دولارات، عقب صعوده 4.4% أمس. وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في "كي سي إم ترايد"، إنّ خروج السفينة تحت الحراسة ساعد على تهدئة بعض المخاوف الفورية من انقطاع الإمدادات.

الدولار

في سوق العملات، استقر الين الياباني، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار التوتر في الأسواق، بعد تقارير عن تدخل طوكيو لدعم العملة الأسبوع الماضي، فيما ارتفع الدولار مدعوماً بتداعيات الحرب في المنطقة على معنويات المستثمرين. ولم يشهد الدولار الأسترالي تغيراً يُذكر، مسجلاً 0.7168 دولار، قبيل قرار السياسة النقدية المرتقب لبنك الاحتياط الأسترالي، والذي يُتوقع أن يتضمن رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لكبح التضخم. واحتفظ اليورو بخسائره التي تكبدها خلال الليل، وبلغ في أحدث تداولاته 1.1693 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.353 دولار. كما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، عند 98.452 بعد ارتفاعه 0.3% أمس.

وقد تصاعدت المخاوف التضخمية عالمياً، في ظل إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لنحو خُمس تدفقات النفط العالمية، ما أبقى أسعار الخام فوق 100 دولار للبرميل منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير/ شباط. وساهمت الضربات الأميركية والإيرانية في الخليج في زيادة قلق الأسواق، ما عزز الاتجاه نحو تجنب المخاطر، ودعم الدولار.

وقال كبير محللي السوق في "إيه تي إف إكس غلوبال"، نيك تويدال، إن الأسواق لم تشهد بعد التحركات الكبيرة التي قد ترافق تصعيداً كاملاً في الأعمال القتالية، رغم تزايد التوجه نحو تجنب المخاطر. وبلغ سعر الين 157.22 مقابل الدولار، قريباً من أقوى مستوياته في شهرين، بعد مكاسب حادة منذ الخميس الماضي، عقب تقارير عن تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة. وتشير البيانات إلى أن طوكيو أنفقت نحو 35 مليار دولار لهذا الغرض، رغم تشكيك محللين في استدامة هذا الدعم على المدى الطويل.

تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية

وتراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بخسائر بورصة وول ستريت، بعد تراجع الأسهم الأميركية عن مستويات قياسية. كما انخفضت أسعار النفط، بعد ارتفاعها في وقت سابق، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل، سجّلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%. وشهدت التداولات في الأسواق الآسيوية نشاطاً ضعيفاً، مع إغلاق الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية والصين بسبب عطلات رسمية.

وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.1% ليصل إلى 25,805.98 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 8,649.80 نقطة. كذلك تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.2% ليصل إلى 26,224.06 نقطة.

وفي وول ستريت، أغلقت المؤشرات الأميركية، أمس الاثنين، على انخفاض، إذ تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.4% عن أعلى مستوياته القياسية الأخيرة ليصل إلى 7,200.75 نقطة. كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1% ليصل إلى 48,941.90 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.2% ليصل إلى 25,067.80 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.08 دولار ليصل إلى 104.34 دولارات للبرميل. كما انخفض سعر خام برنت، القياسي العالمي، بمقدار 1.22 دولار ليصل إلى 113.22 دولاراً للبرميل، بعدما كان قد تجاوز 114 دولاراً أمس الاثنين، محققاً مكاسب بنحو 6%.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)