- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% بسبب التوترات في الخليج ومحاولات إعادة فتح مضيق هرمز، بينما تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% مع استمرار مخاوف أسعار الفائدة المرتفعة وعدم تقدم الدبلوماسية بين واشنطن وطهران. - حافظ الدولار على قوته، مما أدى إلى تراجع الين الياباني إلى مستوى حرج، وتراجعت العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني، وسط توقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بسبب تسارع التضخم. - أظهرت بيانات أميركية ارتفاع فرص العمل الشاغرة، مما يعكس تفاؤلاً بسوق العمل، بينما تراجعت بيتكوين وإيثر في سوق العملات المشفرة، مما يعكس تقلبات السوق المستمرة.

ارتفعت أسعار النفط بفعل تجدد التوترات في الخليج، بينما تراجع الذهب مع تنامي المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، في وقت حافظ الدولار على قوته.

الذهب

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.2% إلى 4476.50 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.3% إلى 4504.40 دولارات. واشتعل الصراع في الخليج من جديد، إذ قال الجيش الأميركي إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تم إحباطها أو فشلت، في وقت لم تحرز فيه الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدماً يذكر. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، إن فريق الرئيس دونالد ترامب التفاوضي لم يعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن ذلك مرتبط بتخلّي طهران عن برنامجها النووي.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، إضافة إلى تقرير التوظيف المرتقب يوم الجمعة، لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وأظهرت بيانات الجمارك السويسرية الصادرة أمس أن صادرات الذهب من سويسرا انخفضت في إبريل/ نيسان بنسبة 20% مقارنة بالشهر السابق، مع تباطؤ الشحنات إلى بريطانيا والصين، وهو ما عوضته جزئياً زيادة الشحنات إلى الهند وهونغ كونغ.

وفي المقابل، شددت الهند القيود على واردات الفضة في محاولة من أكبر مستهلكيها عالمياً للحد من الشحنات وتخفيف الضغط على الروبية. وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 74.73 دولاراً للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1932.25 دولاراً، وهبط البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1365.25 دولاراً للأوقية.

النفط

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.05 دولار، أو 1.09%، إلى 97.05 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.01 دولار، أو 1.08%، إلى 94.77 دولاراً للبرميل. وقال كبير استراتيجيي السلع في بنك "إيه إن زد"، دانيال هاينز، لوكالة رويترز، إنّ أي جهود لإعادة فتح مضيق هرمز تواجه تحديات كبيرة، مع قيام إيران بزرع ألغام في أجزاء واسعة من هذا الممر المائي الحيوي. وأضاف: "كان هناك ارتفاع طفيف في عدد السفن التي حاولت العبور، لكن العدد الإجمالي لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الصراع".

وعلى صعيد الإمدادات، ذكرت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت للأسبوع السابع على التوالي خلال الأسبوع الماضي. وأضافت المصادر أن المخزونات تراجعت بمقدار 6.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو/ أيار. ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية الرسمية بشأن المخزونات عند الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

الين يتراجع مع صعود الدولار

وأدى استمرار قوة الدولار إلى انخفاض الين الياباني نحو مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى حرج تراقبه الأسواق عن كثب، ما أبقى المتعاملين في حالة ترقب لأي تدخل محتمل من طوكيو، في ظل تجدد الأعمال العدائية في الخليج وتعزز الطلب على العملة الأميركية باعتبارها ملاذاً آمناً. وتراجع الين إلى مستوى 160 يناً للدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو المستوى الذي سبق أن تدخلت عنده السلطات اليابانية. كما بدد هذا التراجع المكاسب التي حققها الين بعد تدخل طوكيو قبل شهر بقيمة 11.7 تريليون ين (73.14 مليار دولار) لدعم العملة. واستقر الدولار لاحقاً عند 159.88 يناً.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك سوميتومو ميتسوي المصرفي لـ"رويترز"، إنّ "الضغوط الصعودية على أسعار النفط الخام تسهم في زيادة الضغوط البيعية على الين". وأضاف: "وجهة نظري هي أن الخط الأحمر ليس مستوى محدداً بدقة، لكن منطقة 160 إلى 161 يناً للدولار هي على الأرجح المنطقة التي تتم مراقبتها"، في إشارة إلى احتمال حدوث المزيد من التدخلات.

من جانبها، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن السلطات مستعدة للرد بالشكل المناسب على تحركات سوق الصرف الأجنبي. وفي السوق الأوسع، بقيت العملات الرئيسية ضمن نطاقات تداول ضيقة، إذ تراجع اليورو بنسبة 0.06% إلى 1.1624 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.04% إلى 1.3459 دولار.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو تسارع خلال الشهر الماضي بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات، ما عزز التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. كما دفعت الحرب الممتدة في المنطقة واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على تشديد السياسات النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى خلال العام الجاري، في تحول واضح مقارنة بتوقعات خفض الفائدة التي كانت سائدة قبل اندلاع الصراع. واستقر الدولار مقابل سلة من العملات عند 99.27 نقطة، بعدما سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال الليل.

وأظهرت بيانات أميركية، أمس الثلاثاء، أن فرص العمل الشاغرة ارتفعت بأكبر وتيرة في خمس سنوات خلال إبريل/ نيسان، رغم أن هذه القفزة قد تعطي صورة أكثر تفاؤلاً من الواقع بشأن قوة سوق العمل. ومن المنتظر صدور بيانات وظائف القطاع الخاص في وقت لاحق اليوم، قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

ونقلت "رويترز" عن الخبيرة الاستراتيجية في بنك الكومنولث الأسترالي كريستينا كليفتون قولها "يتحسن سوق العمل الأميركي بعد فترة من الضعف في عام 2025، ومع استمرار التضخم المرتفع نتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة تشديد لأسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول 2026". وتسعر الأسواق حالياً ما يعادل نحو 0.18% من زيادات أسعار الفائدة الأميركية بحلول ديسمبر/ كانون الأول. وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.16% إلى 0.7168 دولار، بينما هبط الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.22% إلى 0.5913 دولار.

أما في سوق العملات المشفرة، فقد تراجعت بيتكوين إلى أدنى مستوى لها في شهرين، وانخفضت بنسبة 1.8% إلى 66,256.35 دولاراً، فيما سجلت إيثر أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، لتتراجع إلى 1,839.11 دولاراً.

(رويترز، العربي الجديد)