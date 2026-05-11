الأسواق اليوم | الذهب يتراجع والنفط فوق 105 دولارات

- شهدت أسعار الذهب تراجعاً في المعاملات الفورية والعقود الآجلة بسبب ارتفاع الدولار وأسعار النفط، مما قلل من جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين، بينما ارتفعت أسعار الفضة وانخفضت أسعار البلاتين والبلاديوم. - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% بعد تصريحات ترامب حول الرد الإيراني، مما أثار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية في ظل شبه إغلاق مضيق هرمز. - واصل الدولار الأميركي صعوده مدعوماً ببيانات قوية لسوق العمل، بينما تراجعت العملات الأخرى مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، وارتفع اليوان الصيني مع ترقب زيارة ترامب إلى الصين.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4684.32 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.8% إلى 4692.70 دولاراً. وجاء تراجع الذهب بالتزامن مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط، ما قلص جاذبية المعدن الأصفر، خاصة مع تصاعد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.

ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، الرد الإيراني على مقترح أميركي لإجراء محادثات سلام، ما بدد الآمال بقرب انتهاء الصراع المستمر منذ عشرة أسابيع، والذي تسبب في أضرار واسعة في إيران ولبنان، وأدى إلى شلل شبه كامل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد"، إن "الأسواق تشهد تراجعاً في الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام قريب، فيما يتعرض الذهب لضغوط نتيجة الارتفاع المتجدد في أسعار النفط الخام". ويترقب المستثمرون حالياً صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر إبريل/نيسان في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 80.88 دولاراً للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 2042.71 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1484.99 دولاراً.

النفط يقفز فوق 105 دولارات

في المقابل، قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% بعد وصف ترامب الرد الإيراني بأنه "غير مقبول"، ما أعاد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية في ظل استمرار شبه إغلاق مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.16 دولارات، أو 4.11%، لتصل إلى 105.45 دولارات للبرميل بحلول الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.38 دولارات، أو 4.59%، إلى 99.80 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد سجلا خسائر أسبوعية بنحو 6% الأسبوع الماضي، مدفوعين بآمال التوصل إلى نهاية قريبة للصراع بما يسمح باستئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

الدولار يواصل الصعود

وارتفع الدولار لليوم الثاني على التوالي مقابل العملات الرئيسية، مدعوماً ببيانات قوية لسوق العمل الأميركية، إضافة إلى استمرار الطلب على الملاذات الآمنة مع هشاشة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفض اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1757 دولار، فيما تراجع الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 157.155 يناً للدولار، كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3590 دولار. كذلك، انخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.2% إلى 0.7229 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3% إلى 0.5948 دولار.

وقال أليكس لو، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في شركة "تي دي للأوراق المالية" في سنغافورة، إن العوامل التي كانت تضغط على الدولار أصبحت أقل وضوحاً، في ظل قوة البيانات الأميركية واستمرار الجمود في الشرق الأوسط. وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، إلا أن القرار كشف انقساماً داخلياً واسعاً بين المسؤولين بشأن توقيت أي خفض محتمل للفائدة.

في المقابل، ارتفع اليوان الصيني بنسبة 0.1% مقابل الدولار إلى 6.7939 يوان في التداولات الخارجية، مسجلاً مكاسب لليوم الثامن على التوالي، وسط ترقب الأسواق لزيارة ترامب إلى الصين خلال الأسبوع الحالي. ومن المقرر أن يناقش ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ ملفات إيران وتايوان والذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والمعادن الحيوية خلال لقائهما المرتقب. وأظهرت بيانات صينية صدرت اليوم أن أسعار المنتجين سجلت أعلى مستوى لها في 45 شهراً خلال إبريل/نيسان، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، فيما تسارع نمو الصادرات الصينية مع زيادة الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 98.103، بدعم من تقرير الوظائف الأميركي الصادر الجمعة، والذي أظهر إضافة 115 ألف وظيفة في إبريل/نيسان، أي ما يقارب ضعف التوقعات. وقال محللون في بنك "باركليز" إن الدولار ظل تحت ضغط خلال الأسبوع الماضي بسبب الرهانات على إعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز، لكن قوة البيانات الاقتصادية الأميركية واستقرار سوق العمل دعما العملة الأميركية مجدداً.

(رويترز، العربي الجديد)