الأسواق اليوم | الذهب يتراجع والدولار يترقب مفاوضات واشنطن وطهران

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار، فيما يترقب المستثمرون ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستجتمعان هذا الأسبوع لإجراء مفاوضات سلام، بعد تجدد التوتر. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4807.91 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مواصلاً تراجعه من الجلسة السابقة عندما سجل أدنى مستوى منذ 13 إبريل/نيسان. في المقابل، استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند 4827.30 دولاراً.

وارتفع الدولار، ما زاد من تكلفة السلع المقومة بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في "كابيتال.كوم"، إن المستثمرين ينتظرون الآن "النبأ الرئيسي التالي بشأن ما إذا كانت المحادثات ستمضي قدماً في إسلام أباد، وإذا حدث ذلك، هل سيجري تمديد وقف إطلاق النار، أو الأفضل من ذلك، التوصل إلى اتفاق سلام". وأضاف: "إذا حدثت هذه الأمور، فمن المرجح أن يحظى الذهب بدعم قوي لأن أسعار النفط ستنخفض. وإذا لم تحدث، فقد نبدأ في رؤية بعض هذه التقلبات تعود إلى السوق".

وقال مسؤول إيراني كبير، لوكالة رويترز، أمس الاثنين، إن بلاده تدرس المشاركة في مفاوضات السلام في باكستان، في أعقاب جهود من إسلام أباد لإنهاء الحصار الأميركي. ويُعد هذا الحصار عقبة رئيسية أمام عودة طهران إلى مسار السلام، فيما يوشك وقف إطلاق النار الحالي، الذي يمتد لأسبوعين، على الانتهاء.

ومن المقرر أن ينتهي خلال الأسبوع الجاري وقف إطلاق النار، في حرب أودت بحياة الآلاف وألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد العالمي، ولا سيما أسواق الطاقة. وتراجعت أسعار الذهب بنحو 8% منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في أواخر فبراير/شباط. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 79.40 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.7% إلى 2074 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1556.16 دولاراً.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مبددة مكاسب الجلسة السابقة، وسط توقعات بإجراء مفاوضات سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما قد يسمح بزيادة الإمدادات من المنطقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتاً، أو 1%، إلى 94.53 دولاراً بحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو/أيار 1.54 دولار، أو 1.72%، إلى 88.07 دولاراً.

وينتهي أجل عقود مايو/أيار اليوم الثلاثاء، فيما انخفضت عقود يونيو/حزيران الأكثر نشاطاً 1.09 دولار، أو 1.3%، إلى 86.37 دولاراً. وكان الخامان قد ارتفعا، أمس الاثنين، إذ صعد خام برنت 5.6% وزاد خام غرب تكساس الوسيط 6.9%، بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز مجدداً، ما أدى إلى تعطيل شريان رئيسي لنقل النفط، واحتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية ضمن إجراءات الحصار على الموانئ الإيرانية.

الدولار والعملات

تعرّض الدولار والين لضغوط، اليوم الثلاثاء، مع استعداد المستثمرين لشراء العملات عالية المخاطر، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يعيد الملاحة في الخليج. واستقر اليورو عند 1.1782 دولار، فيما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.35225 دولار، بانخفاض يقارب 0.1% لكل منهما. كما تراجع الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، بنسبة 0.1% إلى 0.7171 دولار أميركي في التعاملات المبكرة. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، عند 98.087، بعد انخفاضه 0.2% أمس.

وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "أعتقد أن المحادثات بين الطرفين ستكون المحرك الرئيسي خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.. الأسواق في وضع الانتظار والترقب". وأضافت أن ترامب يبدو حريصاً على التوصل إلى اتفاق سريع، لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على نتائج المفاوضات. واستقر الين عند 158.955 مقابل الدولار، وظل قريباً من مستوى 160، الذي يعده المتعاملون عتبة للتدخل.

ورجّحت خمسة مصادر مطلعة أن يؤجل بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، في ظل استمرار الغموض بشأن التوقعات الاقتصادية. وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59085 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.3%. كما سجل الدولار تراجعاً ملحوظاً أمام اليوان الصيني، اليوم الثلاثاء، بعد ثلاث جلسات من الارتفاع المتواصل منذ الأربعاء الماضي، إذ فقد 54 نقطة ليصل إلى 6.8594 يوان لكل دولار. وتسمح القواعد الصينية لليوان بالتحرك صعوداً أو هبوطاً بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي الذي يحدده البنك المركزي يومياً، استناداً إلى أسعار الشراء المقدمة من المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تداولات سوق الإنتربنك، وفق وكالة "شينخوا".

(رويترز، أسوشييتد برس)