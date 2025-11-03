الأسواق اليوم | الذهب يتراجع والدولار والنفط يرتفعان

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، بعدما قلّص المستثمرون توقعاتهم بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، عقب التصريحات المتشددة التي أدلى بها رئيس المجلس جيروم باول الأسبوع الماضي. كما تأثر المعدن النفيس سلباً بتراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 3968.76 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 00:16 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 3978.30 دولاراً للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض الأربعاء الماضي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، ليصل النطاق المستهدف للفائدة إلى ما بين 3.75 و4.00%. وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" إلى أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 71% خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، مقارنةً بنسبة تجاوزت 90% قبل تصريحات باول.

على الصعيد التجاري، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه اتفق مع نظيره الصيني شي جين بينغ على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، مقابل اتخاذ بكين إجراءات ضد تجارة مادة الفنتانيل غير المشروعة، واستئناف مشتريات فول الصويا الأميركي، وضمان استمرار صادرات المعادن النادرة. وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 48.41 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1566.40 دولاراً، بينما هبط البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1424.88 دولارًا للأوقية.

النفط يرتفع مع قرار أوبك+ تعليق زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بعد قرار مجموعة أوبك+ تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل، مما خفف من المخاوف بشأن وفرة المعروض. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 47 سنتاً (0.73%) إلى 65.24 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 23:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت الجمعة مرتفعة بـ7 سنتات. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتًا (0.74%) إلى 61.43 دولاراً للبرميل. واتفقت "أوبك+" على زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر ديسمبر، وهو المستوى ذاته المعتمد لشهري أكتوبر ونوفمبر، لكنها قررت تعليق زيادات الإنتاج في يناير وفبراير ومارس 2026 بسبب عوامل موسمية.

وقالت المحللة هيليما كروفت من "آر بي سي كابيتال" إن "هناك مجالاً واسعًا لاتّباع نهج حذر نظراً لعدم اليقين بشأن الإمدادات في الربع الأول والضعف المتوقع في الطلب"، مشيرةً إلى أن روسيا تبقى عاملاً رئيسيًا في تقلبات العرض في ظل العقوبات الأميركية على "روسنفت" و"لوك أويل"، والهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة الروسية. وتعرض ميناء توابسي، أحد الموانئ النفطية الرئيسية في روسيا على البحر الأسود، لهجوم أوكراني بطائرات مسيّرة أمس الأحد، ما أدى إلى نشوب حريق وإلحاق أضرار بناقلة نفط واحدة على الأقل.

وانخفض خام برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، ليصلا إلى أدنى مستوياتهما في خمسة أشهر، وسط مخاوف من وفرة المعروض والضبابية الاقتصادية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. وأظهر استطلاع لـ"رويترز" أن المحللين أبقوا توقعاتهم لأسعار النفط دون تغيير، إذ عوّض ارتفاع إنتاج أوبك+ وضعف الطلب المخاطر الجيوسياسية. وتراوحت تقديرات فائض السوق بين 0.19 و3 ملايين برميل يوميًا.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن إنتاج الخام الأميركي ارتفع بمقدار 86 ألف برميل يومياً ليبلغ مستوى قياسياً عند 13.8 مليون برميل يومياً في أغسطس. ونفى الرئيس ترامب يوم الجمعة نيّته شن ضربات داخل فنزويلا وسط توقعات بتوسيع واشنطن قريبًا عملياتها ضد تهريب المخدرات.

الدولار يواصل الصعود والين عند أدنى مستوى في 8 أشهر

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات هذا الأسبوع لتقييم أداء الاقتصاد الأميركي وإمكانية تغيير سياسة الفيدرالي المتشددة. واستقر الين الياباني قرب أدنى مستوى له في ثمانية أشهر ونصف، تحت ضغط اتساع فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان. وتراجعت التداولات في آسيا بسبب عطلة في اليابان، مما جعل معظم العملات تتحرك في نطاق ضيق.

هبط اليورو إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مسجلاً 1.1527 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.26% إلى 1.3136 دولار قبل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، والمتوقع أن يُبقيها دون تغيير. ومن المتوقع أن يؤخر إغلاق الحكومة الأميركية المستمر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، بينما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف ومؤشرات مديري المشتريات لرصد نبض الاقتصاد.

وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، إن "نقص المعلومات يُسهم في نوع من الهدوء في الأسواق"، مضيفًا أن أي مفاجآت كبيرة في البيانات قد تُحرّك الأسواق، لكن "لا توجد مؤشرات تُحتّم على الفيدرالي التحرك سريعاً". وكان الفيدرالي قد خفّض الأسبوع الماضي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن جيروم باول ألمح إلى أن هذا قد يكون آخر خفض خلال العام، في ظل الحاجة إلى رؤية أوضح لملامح الاقتصاد. ومنذ ذلك الحين، تراجعت رهانات الأسواق على خفض الفائدة في ديسمبر إلى نحو 68%. وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات إلى 99.82، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ أغسطس، فيما انخفض الين بنسبة 0.1% إلى 154.15 يناً للدولار، واستقر مقابل اليورو عند 177.68 يورو للين قرب أدنى مستوى قياسي.

(رويترز، العربي الجديد)