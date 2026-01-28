- شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار الذهب والنفط بسبب تراجع الدولار والمخاوف الجيوسياسية، مع تصريحات ترامب حول إرسال أسطول حربي للشرق الأوسط، وعاصفة شتوية عطلت إنتاج النفط في الولايات المتحدة. - تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى منذ 11 عامًا بسبب تباطؤ سوق العمل وارتفاع الأسعار، بينما يتوقع دويتشه بنك ارتفاع أسعار الذهب إلى 6000 دولار للأوقية بحلول 2026. - تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.5% بسبب ارتفاع الين، مما أثر على شركات التصدير، لكن مكاسب الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حدت من الخسائر.

ارتفعت أسعار النفط وتجاوز الذهب اليوم الأربعاء، مستوى 5200 دولار للمرة الأولى، بعد ارتفاعه بأكثر من 3% أمس، مع تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات وسط استمرار المخاوف الجيوسياسية وقبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية. وفيما يتعلق بالمخاوف الجيوسياسية، فقد قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، إن "أسطولا حربيا" آخر يتجه نحو إيران، وإنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.

وقال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز يوم الاثنين، طالبين عدم الكشف عن هويتيهما، إن حاملة طائرات أميركية وسفنا حربية داعمة وصلت إلى الشرق الأوسط، مما يعزز قدرة ترامب على الدفاع عن القوات الأميركية، أو ربما شن عمل عسكري ضد إيران. وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة إن ذلك أدى لزيادة احتمالات تنفيذ ترامب لتهديده بمهاجمة القيادة الإيرانية العليا. كما يواجه الدولار "أزمة ثقة" إذ تحرك بالقرب من أدنى مستوياته في أربع سنوات اليوم مما أدى إلى تزايد بيع العملة الأميركية بعدما قال ترامب إن قيمتها "رائعة"، وذلك عندما سئل عما إذا كان يعتقد أنه انخفض أكثر من اللازم.

في الوقت نفسه، تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 11 عاماً ونصف العام في يناير/كانون الثاني وسط قلق متزايد حيال تباطؤ سوق العمل وارتفاع الأسعار. وذكر ترامب أنه سيعلن قريبا عن اختياره لمن سيشغل منصب رئيس البنك المركزي الأميركي، وتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة بمجرد تولي الرئيس الجديد منصبه. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير/كانون الثاني.

الذهب يتجاوز 5243 دولاراً

وفي أسواق المعادن النفيسة، قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 5243.58 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0314 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد إلى مستوى قياسي بلغ 5247.21 دولارا في وقت سابق، وارتفع بأكثر من 20% منذ بداية العام. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 3.1% إلى 5237.70 دولارا للأوقية.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لدى أواندا إن ارتفاع الذهب "يرجع إلى الارتباط القوي جدا وغير المباشر بالدولار، ويرجع صعود أسعار الذهب خلال التعاملات الأميركية أمس إلى تصريح (الرئيس دونالد) ترامب ردا على سؤال عابر عن الدولار والذي أشار إلى توافق واسع النطاق داخل البيت الأبيض على أن يكون الدولار أضعف في المستقبل". وقال دويتشه بنك أمس الثلاثاء، إن الذهب قد يرتفع إلى 6000 دولار للأوقية في عام 2026، عازيا ذلك إلى استمرار الطلب الاستثماري حيث تزيد البنوك المركزية والمستثمرون من مخصصاتهم للأصول الملموسة غير الدولارية.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 115.11 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 117.69 دولارا يوم الاثنين. وقفزت بالفعل بنحو 60% منذ بداية العام. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2% إلى 2692.60 دولارا للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 2918.80 دولارا يوم الاثنين، بينما ارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1961.68 دولارا.

ارتفاع النفط وسط توترات المنطقة

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عاصفة شتوية عطلت إنتاج الخام في الولايات المتحدة وصادراته، في حين قدم التوتر في الشرق الأوسط دعما إضافيا. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.4%، إلى 67.85 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04.10 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا، أو 0.6%، إلى 62.74 دولارا للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بنحو 3% أمس الثلاثاء.

وأشارت تقديرات المحللين والمتعاملين إلى تراجع الإنتاج الأميركي بما يصل إلى مليوني برميل يوميا، أو نحو 15%، في بداية الأسبوع بفعل العاصفة الشتوية التي اجتاحت البلاد مما أدى للضغط على البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء. وأفادت خدمة تتبع السفن (فورتكسا) بأن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من موانئ ساحل الخليج بالولايات المتحدة انخفضت إلى الصفر يوم الأحد.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية: "بمجرد أن تنحسر المخاوف بشأن الإمدادات، ستعود ضغوط البيع على الأرجح". وأضاف أن التوازن بين فائض المعروض المتوقع هذا العام والمخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوتر في الشرق الأوسط، قد يبقي سعر تداول الخام الأميركي حول 60 دولارا للبرميل في الوقت الحالي. ورجح مصدران مطلعان لوكالة رويترز أن يستعيد حقل تنجيز، أكبر حقول النفط في كازاخستان، أقل من نصف إنتاجه الطبيعي بحلول السابع من فبراير شباط مع تعافيه ببطء من حريق وانقطاع للتيار الكهربائي.

في المقابل قالت شركة سي.بي.سي، التي تدير خط أنابيب وتتعامل مع حوالي 80% من صادرات كازاخستان النفطية، إنها عادت إلى طاقة التحميل الكاملة في محطتها على ساحل البحر الأسود بعد اكتمال الصيانة في إحدى نقاط الإرساء الثلاث. وبالنسبة للعرض، ذكر ثلاثة مندوبين من أوبك+ لرويترز أن من المتوقع أن يبقي التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، على تعليق زيادة إنتاج النفط في مارس آذار وذلك خلال اجتماع يعقد في الأول من فبراير/ شباط.

وأشار استطلاع موسع لرويترز أمس الثلاثاء، إلى أن مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية ارتفعت على الأرجح في الأسبوع المنتهي في 23 يناير/كانون الثاني، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير. لكن مصادر في السوق قالت نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

تراجع مؤشر بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، بعدما أدى الارتفاع الحاد للين إلى إضعاف المؤشر المثقل بشركات التصدير، لكن مكاسب الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حدت من الخسائر. وهبط نيكي 0.5% إلى 53052.77 في التعاملات الصباحية، مع انخفاض 193 من الأسهم المدرجة على المؤشر البالغ عددها 225. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بأكثر من 1% إلى 3525.78.

وقفز الين إلى 152.10 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر خلال الليل، مع تأهب المتداولين لخطر تدخل منسق من السلطات لشراء العملة اليابانية. وقال واتارو أكياما المحلل في نومورا للأوراق المالية "هذا الارتفاع الحاد في قيمة الين يؤجج المخاوف بشأن تأثير العملة على أرباح الشركات، مما أدى إلى انخفاض واسع النطاق في سوق الأسهم اليابانية". لكن ارتفاع عدد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حد من الخسائر.

(رويترز، العربي الجديد)