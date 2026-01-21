- شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا متجاوزة 4800 دولار للأوقية، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وتراجع الدولار وسط التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وحلفائها بسبب محاولات ترامب السيطرة على غرينلاند. - تراجعت أسعار النفط نتيجة توقعات بزيادة مخزونات الخام الأمريكية، رغم توقف الإنتاج في حقلي تنغيز وكوروليف في كازاخستان، مع تلقي الأسعار دعمًا من بيانات اقتصادية قوية في الصين. - توعد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول الأوروبية بشأن غرينلاند، مما زاد الضغوط على أسواق النفط، وسط توقعات بارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة.

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزاً حاجز 4800 دولار، اليوم الأربعاء، مدعوماً بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات، بسبب محاولة الرئيس دونالد ترامب

الاستيلاء على غرينلاند. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 4818.03 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4836.24 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 1% إلى 4813.50 دولاراً للأوقية.

وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إنه لن يتراجع عن هدفه المتمثل في السيطرة على غرينلاند، ورفض استبعاد الاستيلاء بالقوة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. وأضاف أعتقد أننا سنعمل على شيء سيسعد حلف شمال الأطلسي جداً ويسعدنا جداً، لكننا نحتاجها (غرينلاند) لأغراض أمنية، مشيراً إلى أن الحلف لن يكون قوياً جداً بدون الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا لن تستسلم أمام المتنمرين أو ترضخ للترهيب، في انتقاد لاذع لتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة إذا لم تسمح له أوروبا بالسيطرة على غرينلاند. وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو والفرنك السويسري، اليوم الأربعاء، بعدما تسببت تهديدات البيت الأبيض بشأن غرينلاند في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي سيعقد في 27 و28 يناير/ كانون الثاني رغم دعوات ترامب لخفضها، وعادة ما يرتفع الذهب الذي لا يدر عائداً، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 94.68 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 95.87 دولاراً أمس الثلاثاء. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2485.50 دولاراً للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 2511.80 دولاراً في وقت سابق من اليوم، بينما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1873.18 دولاراً.

في المقابل، انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ طغت توقعات زيادة مخزونات الخام الأميركية على تأثير توقف مؤقت للإنتاج في حقلين كبيرين في كازاخستان. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً أو 1.22% إلى 64.13 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش. وخسرت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتاً أو 1.06% إلى 59.72 دولاراً للبرميل. وارتفع كلا العقدين بنحو دولار واحد للبرميل أو 1.5% عند التسوية في الجلسة السابقة، بعد أن أوقفت كازاخستان الإنتاج في حقلي تنغيز وكوروليف يوم الأحد، بسبب مشكلات في توزيع الطاقة. وتلقت الأسعار دعماً أيضاً من بيانات اقتصادية قوية في الصين.

وقالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز إنّ إنتاج النفط في حقلي كازاخستان قد يتوقف لمدة سبعة إلى 10 أيام أخرى. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى "آي جي"، اليوم الأربعاء، إنّ توقف إنتاج النفط في حقلي تنغيز وكوروليف مؤقت، مشيراً إلى استمرار الضغوط التي تدفع لهبوط الأسعار بسبب الارتفاع المتوقع في مخزونات الخام الأميركية إلى جانب التوتر الجيوسياسي. وتوعد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق يفضي إلى سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط على أسواق النفط.

وأظهر استطلاع أولي أجرته "رويترز"، يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة من المتوقع أن تكون ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن تكون مخزونات نواتج التقطير انخفضت. وقدّر ستة محللين استطلعت "رويترز" آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير/ كانون الثاني.

(رويترز، العربي الجديد)