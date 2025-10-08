- حطّم الذهب حاجز 4000 دولار للأوقية، مدفوعاً بالضبابية الاقتصادية والجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة من مجلس الاحتياط الفيدرالي، مما يعزز مكانته كملاذ آمن. - توقعات بارتفاع سعر الذهب إلى 4900 دولار في ديسمبر 2026، مدعومة بتدفقات صناديق المؤشرات وشراء البنوك المركزية، وسط ضعف الدولار وزيادة الطلب الفردي. - الاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان والإغلاق الحكومي الأميركي يعززان الطلب على الذهب، مع توقعات بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة.

حطّم الذهب مستوى 4000 دولار للأوقية (الأونصة)، اليوم الأربعاء،‭ ‬ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعاً بسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن في ظل الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة، إلى جانب توقع إقدام مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4021.22 دولاراً للأوقية، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.5‭‬% إلى 4025 دولاراً للأوقية. ويعتبر الذهب عادة مخزناً للقيمة في أوقات عدم الاستقرار.

وتجاوز سعر الذهب عتبة الألفي دولار مرة في أغسطس/ آب 2020، في ذروة جائحة كورونا. بعد ذلك، تذبذب المعدن حول هذا السعر حتى عام 2024 حين ارتفع سعره فجأة إذ تخطى عتبة الـ2500 دولار في أغسطس 2024، ثم عتبة الـ3000 دولار في مارس/ آذار الماضي، قبل أن يصل إلى 3500 دولار في سبتمبر/ أيلول. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 52% منذ بداية العام 2025 بعد صعوده 27% في عام 2024.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

وقال تاي وونغ وهو تاجر معادن مستقل "هناك الكثير من الثقة في هذه التجارة حالياً لدرجة أنّ السوق ستترقب الرقم الكبير التالي وهو 5000 مع ترجيح مواصلة مجلس الاحتياط الفيدرالي خفض أسعار الفائدة". وأضاف "ستكون هناك بعض العقبات في الطريق مثل هدنة دائمة في الشرق الأوسط أو أوكرانيا ولكن من المستبعد أن تتغير المحركات الأساسية للتجارة والديون الضخمة والمتنامية وتنويع الاحتياطيات وضعف الدولار على المدى المتوسط".

ورفع بنك غولدمان ساكس، أول من أمس الاثنين، توقعاته لسعر الذهب في ديسمبر 2026 من 4300 دولار للأوقية إلى 4900 دولار، وأرجع هذا إلى تدفقات قوية من صناديق المؤشرات المتداولة الغربية وعمليات شراء البنوك المركزية. وأدت مجموعة من العوامل مثل زيادة مشتريات البنوك المركزية وتجدد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار وقوة الطلب من الأفراد إلى تعزيز صعود المعدن الأصفر.

ودخل الإغلاق الحكومي الأميركي يومه السابع أمس الثلاثاء. وأدى إلى تأجيل إصدار مؤشرات اقتصادية رئيسية، مما أجبر المستثمرين على الاعتماد على البيانات الثانوية غير الحكومية لتوقع توقيت ومدى خفض أسعار الفائدة. ويتوقع المستثمرون الآن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي هذا الشهر، وخفضاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، عززت الاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذاً آمناً. ويقول محللون إن "الخوف من تفويت الفرصة" يعزز الارتفاع أيضاً. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في "يو بي إس" "ما نراه الآن هو أن المستثمرين يشترون الذهب، على الرغم من ارتفاع السعر، مما يزيد من قوة تحركه". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 48.03 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 2.2% إلى 1653.21 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.3% إلى 1355.32 دولاراً.

(رويترز، العربي الجديد)