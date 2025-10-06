- ارتفاع أسعار الذهب وتأثيرات اقتصادية: تجاوز سعر الذهب 3900 دولار للأوقية بسبب الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما يعزز جاذبية الذهب كاستثمار في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية. - تغيرات في أسواق العملات والأسهم: تراجع الين الياباني مقابل الدولار بعد انتخاب زعيمة جديدة للحزب الديمقراطي الحر، بينما ارتفع المؤشر نيكي الياباني واستقر مؤشر الدولار بعد خسائره السابقة. - تحركات في الأسواق العالمية: ارتفع الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار مع آمال وقف الحرب في غزة، وشهدت الأسواق تحركات متنوعة في أسعار العملات والمعادن النفيسة.

تجاوز سعر الذهب 3900 دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة اليوم الاثنين، مدفوعا بالطلب على الملاذ الآمن، وسط توقف أنشطة الحكومة الأميركية إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، أمس الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستبدأ بتسريح جماعي للموظفين الاتحاديين إذا رأى الرئيس أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة "لن تسفر عن أي نتيجة". ويتوقع المضاربون بنسبة 72% استمرار إغلاق الحكومة لما بعد 15 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك استنادا إلى العقود المتداولة على منصة المراهنات بولي ماركت.

وأكد ستيفن ميران، العضو بمجلس الاحتياطي الاتحادي، يوم الجمعة، على ضرورة اتباع مسار خفض حاد لأسعار الفائدة، مستشهدا بتأثير سياسات إدارة ترامب على الاقتصاد. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي، يتوقع المستثمرون خفضاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) في كل من أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول، مع احتمالات تبلغ 95% و83% على التوالي.

الذهب يواصل الصعود القياسي

وفي أسواق المعادن النفيسة، وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3900.40 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3919.59 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.5% إلى 3926.80 دولارا.

ويزيد الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي. وارتفع الذهب بنسبة 49% حتى الآن في 2025، بعد صعوده 27% في 2024، بدعم من شراء البنوك المركزية وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار وتنامي اهتمام المستثمرين الأفراد بالتحوط في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية.

وقال بنك إتش.إس.بي.سي إن الذهب قد يصل إلى أكثر من 4000 دولار للأوقية على المدى القريب، مدفوعا بمخاطر جيوسياسية وشكوك مالية وتهديدات تواجه استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقال البنك في مذكرة، يوم الجمعة: "يمكن أن تستمر الارتفاعات حتى 2026 مدعومة بشراء القطاع الرسمي، ويمكن أن يظل الطلب المؤسسي على الذهب باعتباره مصدراً للتنويع قوياً".

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو.بي.إس، يوم الجمعة، إن البيانات توحي بأنه يتعين على المركزي الأميركي أن يخفض أسعار الفائدة، مضيفاً: "وكوننا نتوقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، فإن هذا من شأنه أن يدعم سعر الذهب بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، مع توقع اختراق المعدن الأصفر عتبة 4000 دولار للأوقية بحلول نهاية هذا العام".

وشهد الطلب على الذهب في الهند ارتفاعا الأسبوع الماضي رغم الأسعار القياسية، مدفوعاً بموسم مهرجان رئيسي في ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم. في الوقت نفسه، أغلقت الأسواق الصينية بسبب عطلة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الآخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 47.98 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.5% إلى 1613.15 دولارا، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1263 دولاراً.

تراجع الين الياباني والسندات وارتفاع البورصة بعد فوز تاكايتشي

وفي أسواق العملات، تراجع الين الياباني مقابل الدولار بأكبر معدل له خلال خمسة أشهر في بداية التعاملات اليوم الاثنين، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة للحزب الديمقراطي الحر الحاكم ، مما يمهد الطريق لسياسات مالية أكثر توسعا ويزيد من صعوبة مهمة بنك اليابان المركزي. وانخفض الين 1.9% إلى 150.35 ينا مقابل الدولار، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 12 مايو/ أيار، مما بدد المكاسب التي حققها خلال الشهرين الماضيين. وسجل الين انخفاضا أيضا أمام اليورو بنسبة 1.7% إلى 176.19 ينا لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة.

في المقابل، تجاوز المؤشر نيكي الياباني مستوى 46000 نقطة لأول مرة اليوم الاثنين، بعد انتخابا تاكايتشي، صعد نيكي 2.8% إلى 47061.07 نقطة في بداية التعاملات، بينما سجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعًا بنسبة 2.1%. وانخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل سنتين بمقدار خمس نقاط أساس إلى 0.89%، مما يعكس توقعات بتأجيل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.

ومع إغلاق العديد من الأسواق في آسيا بسبب العطلات ونقص السيولة بشكل عام، استقر مؤشر الدولار عند 98.073 بعد خسائره في الفترة الماضية. وتراجع الدولار تدريجيا مقابل سلة عملات رئيسية هذا العام، في محاولة من المتعاملين لتقييم الأثر الاقتصادي لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والهجمات على استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1723 دولار منخفضا 0.2% خلال التعاملات الآسيوية حتى الآن، وذلك عقب تعيين رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس الأحد، رولان ليسكور أحد أقرب حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة التي يهدد خصومها السياسيون بإسقاطها سريعا إذا لم تتخل عن سياسات ماكرون السابقة.

وعوّض الدولار النيوزيلندي خسائره المبكرة واستقر في أحدث التداولات عند 0.5832 دولار، منهيا سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام، وذلك قبيل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء، حيث يُتوقع بشكل طفيف أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%. وبلغ الدولار الأسترالي 0.6603 دولار، مرتفعا 0.1% في التعاملات المبكرة. وتم تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3450 دولار منخفضا 0.2% منذ بداية اليوم. وجرى تداول اليوان الصيني في الخارج عند 7.1456 يوان مقابل الدولار منخفضا 0.1% في التعاملات المبكرة.

وارتفعت قيمة العملة الإسرائيلية الشيكل أمام الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مع تزايد الآمال في التوصل إلى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع عزة، في الوقت الذي تستعد فيه القاهرة لاستضافة محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بشأن تطبيق خطة إنهاء الحرب التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الشيكل الإسرائيلي ارتفع بنسبة 0.4% إلى 3.27 شواكل لكل دولار وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

(رويترز، العربي الجديد)