الأسواق اليوم | الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار وسط توقعات خفض الفائدة

- شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا متجاوزة 3800 دولار للأوقية، مدعومة بتراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن. - انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية، مما ساهم في تعزيز أسعار الذهب، وسط توقعات بصدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على قرارات الفائدة، ومخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية. - تراجعت أسعار النفط بنحو 1% بعد استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، وتخطيط أوبك+ لزيادة الإنتاج في نوفمبر، مما يعيد تدفق النفط إلى الأسواق.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متجاوزة عتبة 3800 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من المرجح أن يواصل خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في الوقت الراهن، بنسبة 90%، خفض المركزي الأميركي الفائدة في أكتوبر/ تشرين الأول وبنسبة 65% تقريباً خفضاً آخر في ديسمبر/كانون الأول.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة أن مؤشرها لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3% في أغسطس/ آب، مقابل زيادة بنسبة 0.2% في يوليو/ تموز، وهو ما يتوافق مع تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة رويترز آراءهم. وقال كايل رودا؛ محلّل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، إن "معدّل التضخم المتوسط في الولايات المتحدة منح الأسواق دافعاً للاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول".

وبدأت أسواق الأسهم تعاملاتها في آسيا اليوم الاثنين بحذر، إذ يستعد المستثمرون لاحتمال إغلاق الحكومة الأميركية في حال فشل الكونغرس في إقرار مشروع قانون التمويل قبل انتهاء السنة المالية غداً الثلاثاء. ومن دون إقرار تشريع للتمويل، ستُغلق أجزاء من الحكومة يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من السنة المالية للحكومة الأميركية لعام 2026. وستكون لذلك تداعيات على إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة الذي يحظى بمتابعة وثيقة.

وقبل صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة، سيتلقّى المستثمرون أيضاً بيانات حول الوظائف الشاغرة وبيانات التوظيف بالقطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية التابع لمعهد إدارة التوريدات (آي.إس.إم)، ضمن بيانات أخرى، للحصول على مزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد.

صعود قياسي لأسعار الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، وبحلول الساعة 04.35 بتوقيت غرينتش، قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 3801.88 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.6% إلى 3831.90 دولاراً. وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة، ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأشار كايل رودا إلى أن "التوقعات تميل للغاية باتجاه الارتفاع، ونتجه لاختبار مستوى قياسي جديد هذا الأسبوع. وسوق الذهب تتمتع بوضع قوي حالياً، وربما يشير ذلك إلى ضرورة توخّي الحذر بشأن الزيادات المحتملة في المستقبل". وعادة ما يميل الذهب، الذي لا يدر عائداً، للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة وفي أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وقال صندوق إس.بي.دي.آر جولد تراست، وهو أكبر صندوق متداول‭ ‬في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، إن حجم حيازاته ارتفع 0.89% من 996.85 طناً يوم الخميس ليصل إلى 1005.72 أطنان يوم الجمعة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 2.4% إلى 47.08 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 3.4% إلى 1622.04 دولاراً. وصعد البلاديوم 2.2% إلى 1297.67 دولاراً للأوقية.

تراجع الدولار

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار اليوم الاثنين، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد تسهم في توضيح مسار البنك المركزي الأميركي بالنسبة لأسعار الفائدة، وسط مخاطر متزايدة من احتمال إغلاق الحكومة الأميركية. واتسمت تحركات العملات بهدوء كبير خلال جلسة التداول في الأسواق الآسيوية، رغم أن الدولار خسر جزءاً من مكاسبه بعدما أنهى الأسبوع الماضي على ارتفاع، مدعوماً بتراجع رهانات خفض الفائدة.

ونزل الدولار 0.4% إلى 148.94 مقابل الين الياباني، بعد أن ارتفع بأكثر من واحد بالمائة مقابل العملة اليابانية الأسبوع الماضي. وارتفع اليورو 0.28% إلى 1.1731 دولار، في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.27% إلى 1.3439 دولار. وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي في أحدث معاملاته 0.36% إلى 0.6571 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.26% إلى 0.5791 دولار. وسيعلن بنك الاحتياطي الأسترالي قراره بشأن أسعار الفائدة غداً الثلاثاء، ومن المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

انخفاض أسعار النفط

وفي أسواق الطاقة، انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمائة اليوم الاثنين، بعد أن استأنف إقليم كردستان العراق صادرات النفط الخام عبر تركيا في مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تخطط فيه مجموعة أوبك + لزيادة إنتاج النفط مجدداً في نوفمبر، ما يزيد من الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 00.23 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتاً أو 0.90% لتصل إلى 69.50 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00.23 بتوقيت غرينتش، بعد أن استقرّت عند أعلى مستوياتها منذ 31 يوليو/ تموز يوم الجمعة. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 65.07 دولاراً للبرميل، بانخفاض 65 سنتاً أو 0.99%، متخلّياً عن مكاسب يوم الجمعة بمعظمها.

وقال مايكل مكارثي؛ الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار "مومو" في أستراليا ونيوزيلندا، إن "المخاوف المستمرة من زيادة الإنتاج تحدّ من المكاسب، لكن‭ ‬توقعات قلة المعروض في المدى القريب تضغط على أسعار النفط مع بداية أسبوع التداول". وقالت وزارة النفط العراقية إن النفط الخام تدفق يوم السبت عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى تركيا للمرة الأولى منذ عامين ونصف، بعد اتفاق أدى إلى استئناف صادرات الخام من الإقليم.

وقال وزير النفط العراقي لقناة رووداو الكردية، يوم الجمعة، إن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم يسمح بتدفق ما بين 180 ألفاً إلى 190 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي. وكانت الولايات المتحدة قد ضغطت من أجل إعادة التشغيل، والتي من المتوقع أن تعيد في نهاية المطاف ما يصل إلى 230 ألف برميل يومياً من الخام إلى الأسواق العالمية، في وقت تعمل فيه مجموعة أوبك+ على زيادة الإنتاج لكسب حصة سوقية.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن من المرجّح أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو مجموعة أوبك+، على زيادة أخرى في إنتاج الخام بما لا يقل عن 137 ألف برميل يومياً في اجتماعها يوم الأحد، إذ يشجّع ارتفاع أسعار النفط المجموعة على محاولة استعادة حصتها السوقية. وارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من أربعة بالمائة في الأسبوع الماضي، وهي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ شهر يونيو/ حزيران، بعد أن أدت هجمات أوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى خفض صادرات البلاد من الوقود.

(رويترز، العربي الجديد)