الأسواق اليوم | الذهب والنفط يرتفعان وسط الحرب في المنطقة

- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 4.3% ليصل إلى 112.04 دولاراً للبرميل، نتيجة هجمات إيرانية على منشآت طاقة في المنطقة. - تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل أدى إلى تحركات عسكرية، حيث أعلنت السعودية عن اعتراض صواريخ وإحباط هجمات، بينما تدرس إدارة ترامب نشر قوات إضافية لتعزيز الوجود الأميركي. - ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.8% إلى 4856.82 دولاراً للأوقية بسبب تراجع الدولار، رغم موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشدد الذي قلص توقعات خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بينما ارتفع الذهب بشكل محدود مع تراجع الدولار وضغوط التشديد النقدي. وقفز خام برنت القياسي بما يصل إلى خمسة دولارات للبرميل، بعد أن شنت إيران هجمات على منشآت طاقة في أنحاء المنطقة، عقب ضربة استهدفت حقل غاز بارس الجنوبي، في تصعيد كبير للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.66 دولارات، أو 4.3%، إلى 112.04 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بعدما كانت قد زادت في وقت سابق بأكثر من خمسة دولارات لتصل إلى 112.86 دولاراً للبرميل.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96 سنتاً، بما يعادل 1%، إلى 97.28 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفع في وقت سابق بأكثر من ثلاثة دولارات. وكان خام برنت قد أغلق، أمس الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 3.8%، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط عند التسوية.

ويتم تداول الخام الأميركي حالياً بأكبر فارق سعري مع خام برنت منذ 11 عاماً، نتيجة عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية وارتفاع تكاليف الشحن، فيما دعمت الهجمات الأخيرة على منشآت الطاقة في المنطقة أسعار برنت. وقالت شركة "قطر للطاقة"، أمس الأربعاء، إن هجمات صاروخية إيرانية على رأس لفان، المركز الرئيسي لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في قطر، تسببت في "أضرار جسيمة".

من جانبها، أعلنت السعودية اعتراض أربعة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه الرياض وتدميرها، إضافة إلى إحباط هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة غاز. وأصدرت إيران تحذيرات بالإخلاء قبل تنفيذ هجماتها على عدة منشآت نفطية في السعودية والإمارات وقطر، وذلك رداً على ضربات استهدفت بنيتها التحتية للطاقة في بارس الجنوبي وعسلوية. ويُعد حقل بارس الجنوبي الجزء الإيراني من أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، والذي تتقاسمه إيران مع قطر.

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، إن إسرائيل هي من نفذت الهجوم على حقل بارس الجنوبي، مؤكداً أن الولايات المتحدة وقطر لم تشاركا فيه. وأضاف أن إسرائيل لن تستهدف منشآت إيرانية أخرى في الحقل ما لم تهاجم إيران قطر، محذراً من أن الولايات المتحدة سترد إذا تحركت طهران ضد الدوحة. وكانت وكالة رويترز قد ذكرت أن إدارة ترامب تدرس نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز وجودها في المنطقة، استعداداً للخطوات المقبلة في حملتها ضد إيران.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من شهر، إلا أن المكاسب بقيت محدودة في ظل تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) موقفاً يميل إلى التشديد النقدي، ما قلص توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4856.82 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ 6 فبراير/ شباط. وكانت الأسعار قد هبطت بنسبة 3.7% أمس الأربعاء. في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/ نيسان بنسبة 0.8% إلى 4858.60 دولاراً.

وساهم تراجع الدولار في جعل الذهب المقوّم به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى "كي سي إم ترايد"، إنّ "توقف زخم الدولار سمح للذهب بالبدء في استعادة عافيته، وإن كان بوتيرة متواضعة". وأضاف أن توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية كانت المحرك الرئيسي لصعود الذهب، إلا أن ارتفاع أسعار النفط أضعف تلك التوقعات، ما حدّ من مكاسب المعدن الأصفر.

وتراجعت أسعار الذهب الفورية بأكثر من 9%، تحت ضغط قوة الدولار، الذي برز بوصفه أحد أبرز الملاذات الآمنة. وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 76.52 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 2035.25 دولاراً، كما صعد البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1492.25 دولاراً.

(رويترز، العربي الجديد)