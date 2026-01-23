الأسواق اليوم | الذهب والنفط يرتفعان والدولار يتراجع

- شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا في أسعار الذهب والنفط بسبب التوترات الجيوسياسية وتهديدات ترامب ضد إيران، مما أدى إلى مخاوف من اضطراب الإمدادات. - تعرض الدولار لأكبر خسارة أسبوعية منذ أشهر، حيث انخفض مؤشره بنسبة 1%، مما جعل المعادن المسعرة بالدولار أرخص للمشترين في الخارج، وشهدت وول ستريت عمليات بيع حادة. - تركز اهتمام المستثمرين على قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية، حيث تعرض الين لضغوط كبيرة، مما أثار مخاوف من تدخل طوكيو لدعم العملة.

ارتفعت أسعار الذهب والمعادن والنفط بدعم من التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة بالأصول الأميركية. في المقابل، تكبّد الدولار أكبر خسارة أسبوعية منذ أشهر. وارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب

تهديداته ضد إيران المنتج الرئيسي للنفط في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من عمل عسكري قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات. وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس/ آذار 35 سنتاً أو 0.55% إلى 64.41 دولاراً للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً أو 0.56% إلى 59.69 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش.

وتراجع الخامان بنحو 2% أمس الخميس. وزادت الأسعار بعد أن قال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية إن الولايات المتحدة لديها أسطول حربي يتجه نحو إيران لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، وجدد تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي. وقال مسؤول أميركي إن قطعاً حربية تتضمن حاملة طائرات ومدمرات صواريخ موجهة ستصل إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة. وإيران هي رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتعد مُصدراً رئيسياً للصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 0.6% بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع على خلفية تهديدات ترامب بغزو غرينلاند، مما أثار مخاوف من زعزعة استقرار التحالف عبر الأطلسي. وهبطت الأسعار أمس الخميس بعد تراجع ترامب عن التهديد بعمل عسكري. وانخفضت الأسعار أمس الخميس أيضاً بعد بيانات حكومية أظهرت ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم الأسبوع الماضي وسط تباطؤ الطلب على الوقود. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أمس الخميس أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير/كانون الثاني أي أكثر من الارتفاع الذي توقعه المحللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز عند 1.1 مليون برميل.

الذهب يرتفع إلى أكثر من 4950 دولاراً

وسجلت معادن الذهب والفضة والبلاتين مستويات قياسية مرتفعة جديدة، اليوم الجمعة، وسط تراجع الثقة في الأصول الأميركية بسبب التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4951.91 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 4966.59 دولاراً في وقت سابق من اليوم. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 0.8% إلى 4952.80 دولاراً للأوقية. وقال كبير محللي السوق لدى "كابيتال دوت كوم" كايل رودا "لقد اهتزت الثقة في الولايات المتحدة وأصولها، ربما للأبد، وهذا يدفع الأموال إلى المعادن النفيسة".

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين اليوم الجمعة وانخفض 1% على مدار الأسبوع مما يجعل المعادن المسعرة بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج، في حين شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عمليات بيع حادة في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أثارت تهديدات ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية على دول بالاتحاد الأوروبي فزع المستثمرين قبل أن تتعافى لاحقاً.

وتنفس قادة الاتحاد الأوروبي الصعداء بعد تراجع ترامب عن قراره بشأن غرينلاند، لكنهم أصدروا تحذيرا بعد اجتماعهم في قمة طارئة في بروكسل في وقت متأخر من أمس الخميس بأنهم مستعدون للتحرك إذا ما هددهم ترامب مرة أخرى. وقال الرئيس الأميركي إنه ضمِن وصولاً أميركياً كاملاً ودائماً إلى غرينلاند في اتفاق مع حلف شمال الأطلسي.

ولا تزال تفاصيل الاتفاق غير واضحة، وتصرّ الدنمارك على أن سيادتها على الجزيرة ليست محل نقاش. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.6% إلى 98.71 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 99.20 دولاراً في وقت سابق. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2639.40 دولاراً للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 2684.43 دولاراً في وقت سابق، فيما تراجع البلاديوم 0.9% إلى 1903.10 دولارات.

الدولار يسجل أكبر انخفاض

ويتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو/ حزيران وسط قلق المستثمرين بعد تهديدات ترامب بشأن غرينلاند ثم تراجعه المفاجئ، في حين تذبذب الين بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع قبل قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم الجمعة. وتعرض الدولار لضغوط كبيرة بعد الهبوط الذي شهدته الأصول الأميركية مطلع الأسبوع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة للانخفاض 1% وهو أسوأ أداء له في أسبوع منذ يونيو 2025. واستقر اليورو عند 1.1751 دولار وحوم بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع الذي لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.3496 دولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة.

وينصبّ تركيز المستثمرين اليوم الجمعة على قرار بنك اليابان بشأن الفائدة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير بعد أن رفعها لأعلى مستوى في 30 عاماً الشهر الماضي. ويتعرض الين لضغوط كبيرة منذ تولي ساناي تاكايتشي رئاسة الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول وهبط بأكثر من 4% بسبب المخاوف المالية وحوم بالقرب من مستويات أثارت تحذيرات شفهية ومخاوف من التدخل.

وتذبذب حول 158.50 مقابل الدولار في ساعات التداول الآسيوية المبكرة ويتجه للهبوط للأسبوع الرابع على التوالي في سلسلة لم يشهدها منذ سبتمبر/أيلول. ويخشى المتعاملون من أن يؤدي تجاوز مستوى 160 إلى دفع طوكيو إلى التدخل في سوق العملات لدعم الين. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6841 دولار فيما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.25% إلى 0.5914 دولار. وارتفعت عملة بيتكوين 0.37% إلى 89518.13 دولاراً مبتعدة قليلاً عن أدنى مستوى لها في أسبوع الذي لامسته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

(رويترز، العربي الجديد)