الأسواق اليوم | الذهب والنفط يرتفعان مع ضعف الدولار

- شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.4% في المعاملات الفورية مدعومًا بتراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة، رغم تسجيله خسارة أسبوعية بنحو 0.3%. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3%. - ارتفعت أسعار النفط رغم الضغوط الناتجة عن فائض المعروض وتراجع الطلب، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، لكنهما يتجهان للانخفاض للأسبوع الثاني بسبب زيادة الإنتاج وارتفاع المخزونات الأمريكية. - انخفض الدولار بنسبة 0.5% وسط ترقب اجتماع الفيدرالي وتزايد الرهانات على خفض الفائدة، معتمدًا على بيانات القطاع الخاص التي أظهرت تراجع الوظائف.

ارتفع الذهب مستفيداً من تراجع الدولار وضعف سوق العمل الأميركية، وواصلت أسعار النفط تقلباتها تحت ضغط المخزونات المرتفعة، في حين تراجع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية في تداولات آسيا المبكرة.

الذهب يرتفع بدعم ضعف الدولار وتوقعات خفض الفائدة

واليوم الجمعة ارتفع الذهب وسط تراجع الدولار، بعد أن أشارت تقارير من القطاع الخاص حول الوظائف إلى ضعف في سوق العمل في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3994.03 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:41 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 0.3%. وتراجع المعدن النفيس بنحو 8% منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولاراً في 20 أكتوبر/ تشرين الأول. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 4004.40 دولارات للأوقية.

وأظهرت بيانات، أمس الخميس، أنّ الاقتصاد الأميركي فقد وظائف في أكتوبر في قطاعي الحكومة وتجارة التجزئة، في حين أدت إجراءات خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة في عمليات التسريح المعلن عنها. وتراجع الدولار في وقت يركز فيه المستثمرون على مؤشرات الضعف التي تظهرها استطلاعات القطاع الخاص في غياب البيانات الرسمية عن سوق العمل الأميركية. وعادة ما يزيد ضعف سوق العمل من احتمالات خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 48.31 دولاراً للأوقية، لكنها تتجه لخسارة أسبوعية قدرها 0.7%. وتراجع البلاتين 0.4% إلى 1534.21 دولاراً ويتجه لانخفاض أسبوعي بنحو 2%. أما البلاديوم فزاد بنسبة 0.3% إلى 1379.33 دولاراً ويتجه لمكاسب أسبوعية 0.5%.

النفط يرتفع رغم ضغوط فائض المعروض وتراجع الطلب

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لأسبوع ثانٍ من الخسائر على خلفية مخاوف من فائض في المعروض وتباطؤ الطلب في الولايات المتحدة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتاً أو 0.33% إلى 63.59 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59.65 دولاراً للبرميل مرتفعاً 22 سنتاً أو 0.37%.

ويتجه الخامان للانخفاض بنحو 2% هذا الأسبوع، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، وسط قيام منتجين عالميين رئيسيين بزيادة الإنتاج. وقال توني سيكامور، المحلل لدى "آي جي ماركتس"، إنّ انخفاض الأسعار جاء مدفوعاً بزيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية بمقدار 5.2 ملايين برميل، مما فاقم المخاوف من فائض المعروض.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أول أمس الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بأكثر من المتوقع بسبب ارتفاع الواردات وانخفاض نشاط التكرير، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. كما تتعرض أسعار النفط لضغوط بسبب المخاوف من تداعيات الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة على الاقتصاد بشكل عام.

وقررت دول منظمة أوبك وحلفاؤها ضمن ما يُعرف بـ أوبك+ يوم الأحد زيادة الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر، مع تعليق الزيادات للربع الأول من العام المقبل بشكل مؤقت خوفاً من تخمة المعروض. وبعد قرار أوبك+، خفّضت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أسعار خامها للمشترين الآسيويين بشكل حاد في ديسمبر، في إشارة إلى وفرة الإمدادات في السوق.

الدولار يتراجع في آسيا وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي

وتراجع الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، في وقت يركّز فيه المستثمرون الذين يفتقرون إلى البيانات الرسمية عن سوق العمل الأميركية على مؤشرات الضعف التي تظهرها استطلاعات القطاع الخاص. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.5% إلى 99.674، مبدداً المكاسب التي سجلها هذا الشهر، وسط تزايد الرهانات على خفض الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في 10 ديسمبر.

وفي ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي الذي أدى إلى تأجيل إصدار التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية، لجأ المتعاملون إلى بيانات القطاع الخاص التي أظهرت تراجع الوظائف خلال أكتوبر في القطاعين الحكومي والتجزئة، في حين أدى خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة في عمليات التسريح المعلنة. وجرى تداول الدولار عند 153.17 ينا بارتفاع 0.1% مقارنة بالمستويات المسجلة في الولايات المتحدة الليلة الماضية، بعد أن أظهرت بيانات اليوم الجمعة ارتفاع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر/أيلول بنسبة 1.8% عن العام السابق، وهو أقل من متوسط توقعات السوق البالغ 2.5%.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6479 دولار، في حين تم تداول الدولار النيوزيلندي على ارتفاع بنسبة 0.1% عند 0.5635 دولار. أما اليوان الصيني في الخارج فاستقر عند 7.1233 يوان لكل دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3135 دولار مستقراً حتى الآن، بعد أن أبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة دون تغيير. ولم يشهد اليورو تغيراً يُذكر في آسيا، إذ يتم تداوله قرب أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1550 دولار.

(رويترز، العربي الجديد)