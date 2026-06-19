الأسواق اليوم | الذهب والنفط يتراجعان والدولار في أعلى مستوى منذ عام

- تراجع أسعار الذهب والنفط: شهدت أسعار الذهب انخفاضاً بسبب قوة الدولار وإشارات التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% والعقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.9%. كما تراجعت أسعار النفط مع توقعات بزيادة الإمدادات بعد الاتفاق الأميركي الإيراني. - تأثير الاتفاق الأميركي الإيراني: أدى الاتفاق إلى توقعات بضخ أكثر من 85 مليون برميل من النفط العالق في منطقة الخليج، مما ساهم في تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ مارس. - ارتفاع الدولار وتأثيره: ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 13 شهراً، مما أثر سلباً على العملات الأخرى وسندات الخزانة قصيرة الأجل، بينما دعمت التراجعات في أسعار النفط السندات طويلة الأجل.

تراجعت أسعار الذهب والنفط، اليوم الجمعة، بفعل قوة الدولار وتوقعات زيادة المعروض النفطي بعد بدء عودة حركة الناقلات عبر مضيق هرمز عقب توقيع الاتفاق الأميركي الإيراني.

الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً اليوم الجمعة، وتتجه إلى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، إذ أثر ارتفاع الدولار والإشارات التي تميل إلى التشديد النقدي الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سلباً على المعدن الذي لا يدرّ عائداً. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4189.26 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:43 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.9% إلى 4207.80 دولارات.

وظل الدولار قرب أعلى مستوى له في عام، ما يزيد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وأبحرت ناقلات نفط عبر مضيق هرمز وأعلنت الولايات المتحدة أنها رفعت حصارها عن إيران، أمس الخميس، مع دخول اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب حيز التنفيذ، على الرغم من أنّ القضايا الرئيسية بين البلدين لا تزال دون حلّ. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 65.32 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9% إلى 1680.87 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.5% إلى 1272 دولاراً.

أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل توقعات بعودة المزيد من الإمدادات إلى السوق بعد أن بدأت ناقلات نفط في عبور مضيق هرمز عقب توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً أو 0.68% إلى 78.31 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتاً أو 0.60% إلى 76.14 دولاراً للبرميل. وينتهي عقد يوليو/ تموز، وهو عقد شهر أقرب استحقاق، يوم الاثنين. وبلغ سعر عقد أغسطس/ آب الأكثر تداولاً 75.06 دولاراً للبرميل بانخفاض قدره 79 سنتاً. وتراجع الخامان إلى أدنى مستوياتهما منذ أوائل مارس/آذار أمس الخميس، بعدما عبرت عدة ناقلات، من بينها ثلاث ترفع العلم السعودي وتحمل ستة ملايين برميل من النفط الخام، المضيق بعد ساعات من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب بينهما.

ويتوقع المحللون أن يؤدي الاتفاق إلى ضخ أكثر من 85 مليون برميل من النفط العالق في منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية. كما يتضمن الاتفاق رفع العقوبات الأميركية على النفط الإيراني، ما سيضيف المزيد من الإمدادات. وقال كبير محللي السوق لدى "كي سي إم" تيم ووترر لوكالة رويترز: "لا يزال المتعاملون ينتظرون أدلة دامغة على أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز تعود فعلياً إلى طبيعتها قبل المضي قدماً في الموجة التالية من الانخفاض". وأضاف: "وإلى أن تبدأ تلك الناقلات في التحرّك بانتظام مرة أخرى، ستظل الشكوك قائمة وتحد من الاتجاه الهبوطي".

وقبل الحرب، كان ما يقرب من خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر المضيق. وأشار محللون إلى أن التجارة ربما تعود إلى طبيعتها في الأشهر المقبلة إذا صمد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

الدولار اليوم

قفز الدولار إلى أعلى مستوى له في 13 شهراً أمام سلة العملات الرئيسية، بعدما تبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفاً أكثر تشدداً، إلى جانب تعهد رئيسه الجديد كيفن وارش بالحفاظ على استقرار الأسعار، ما دفع الأسواق إلى تسعير أكثر من زيادة واحدة في أسعار الفائدة هذا العام. وأشار تسعة من أصل 19 مسؤولاً في البنك المركزي إلى احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، بعدما أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً يوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر الدولار 1.3% هذا الأسبوع إلى 101.07 نقطة، ما دفع الين الياباني إلى التراجع إلى 161.4 يناً للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2024، ومتجاوزاً مستوى 160 الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره خطاً أحمر قد يدفع السلطات اليابانية للتدخل. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3168 دولار، بعدما هبط 0.7% خلال الليل عقب قرار بنك إنكلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بتصويت سبعة أعضاء مقابل اثنين. كما فاز عمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام في انتخابات أجريت شمالي إنكلترا، ما أزال عقبة رئيسية أمام أي تحدٍ محتمل لزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر.

وأثر التحول المتشدد للفيدرالي الأميركي سلباً على سندات الخزانة قصيرة الأجل، إذ ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين تسع نقاط أساس هذا الأسبوع إلى 4.1790%. وفي المقابل، دعمت التراجعات في أسعار النفط السندات طويلة الأجل، مع ارتياح المستثمرين لانخفاض أسعار الطاقة وتمسك البنك المركزي بموقفه رغم الضغوط السياسية لخفض الفائدة. وانخفضت عوائد السندات لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس هذا الأسبوع إلى 4.4510%، فيما تراجعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً سبع نقاط أساس إلى 4.9010%، وهو من أدنى مستوياتها في نحو شهرين. وظل سوق سندات الخزانة الأميركية النقدية مغلقاً في آسيا بسبب عطلة "جونتينث" في الولايات المتحدة.

(رويترز، العربي الجديد)