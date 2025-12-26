الأسواق اليوم | الذهب والفضة عند مستويات قياسية والنفط يرتفع

- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا بسبب الضغوط الاقتصادية الأمريكية على شحنات النفط الفنزويلي والضربات الجوية في نيجيريا، رغم توقعات بانخفاض سنوي كبير نتيجة تجاوز الإمدادات للطلب. - ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية جديدة مدفوعة بالطلب على الملاذات الآمنة وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، حيث ارتفع الذهب بنسبة 0.5% والفضة بنسبة 3.4%. - حقق الذهب والفضة أداءً قويًا في عام 2025، حيث ارتفع الذهب بنسبة 72% والفضة بنسبة 158%، مدعومين بخفض أسعار الفائدة والطلب القوي، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار البلاتين والبلاديوم.

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، اليوم الجمعة، بعد أن شددت الولايات المتحدة الضغط الاقتصادي على شحنات النفط الفنزويلي، ونفذت ضربات جوية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال غرب نيجيريا، بناءً على طلب من حكومة أبوجا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو ما يعادل 0.1%، إلى 62.3 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات أيضًا إلى 58.4 دولارًا للبرميل.

وتُعد فنزويلا ونيجيريا من كبار منتجي النفط عالميًا. ورغم أن حقول النفط النيجيرية تقع في الغالب جنوب البلاد، فإن الضربات الجوية الأخيرة تزيد من المخاطر الجيوسياسية. وفي هذا السياق، كلف البيت الأبيض القوات العسكرية الأميركية بالتركيز على “فرض حظر” على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين على الأقل، في إشارة إلى أن واشنطن تركز حاليًا على استخدام أدوات الضغط الاقتصادي بدلًا من العسكرية للضغط على كاراكاس. وقال تونغ تشوان، المحلل لدى غالاكسي فيوتشرز، إن نشاط السوق يظل ضعيفًا نسبيًا في نهاية العام بسبب إغلاق عطلة عيد الميلاد، وأصبحت الاضطرابات بجانب الإمدادات هي المحرك الرئيسي لأسعار النفط.

ورغم هذا الارتفاع، تتجه أسعار النفط إلى تسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، في وقت يدرس فيه المستثمرون آفاق النمو الاقتصادي الأميركي، ويقيّمون احتمالات اضطراب الإمدادات، بما في ذلك من فنزويلا. ومن المتوقع أن يتراجع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 16% و18% على التوالي خلال العام الجاري، في أكبر انخفاض لهما منذ أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى تقويض الطلب على النفط. ومن المنتظر أن تتجاوز الإمدادات الطلب خلال العام المقبل. كما من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الرسمية يوم الاثنين، في موعد متأخر عن المعتاد بسبب عطلة عيد الميلاد، وسط ترقب لأن توفر هذه البيانات صورة أوضح عن الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

أسعار الذهب والفضة تقفز إلى مستويات قياسية

في المقابل، قفزت أسعار الذهب والفضة، اليوم الجمعة، مسجلة مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بالطلب المتزايد على الملاذات الآمنة، وتنامي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية مجددًا العام المقبل. كما شهدت أسعار البلاتين والبلاديوم ارتفاعات ملحوظة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4502.75 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 4530.60 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.7% لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 4533.60 دولارًا للأوقية. وقفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.4% إلى 74.35 دولارًا للأوقية، قبل أن تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 75.14 دولارًا. وفي الوقت نفسه، حام الدولار قرب أدنى مستوى له في شهرين، والذي سجله يوم الأربعاء.

وسجل الذهب أداء قويًا خلال عام 2025، إذ ارتفع بنسبة 72% حتى الآن، محققًا سلسلة من المستويات القياسية الجديدة. ويعود هذا الأداء إلى مجموعة من العوامل، من بينها خفض أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات المزيد من التيسير النقدي، إلى جانب حالة الغموض الجيوسياسي، والطلب القوي من البنوك المركزية التي تسعى إلى تقليص استثماراتها في الأوراق المالية الأميركية والدولار، فضلًا عن ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة.

أما أسعار الفضة، فقد قفزت بنسبة 158% منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب بكثير، بعد اختراقها حاجز 75 دولارًا للأوقية، مدفوعة بنقص المخزونات، وإدراجها على القائمة الأميركية للمعادن الحرجة، إضافة إلى الطلب الصناعي القوي. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، تُظهر أداة "فيد ووتش" أن المتداولين لا يزالون يتوقعون خفضين لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام المقبل. وعادةً ما تستفيد الأصول التي لا تدر عوائد، مثل الذهب، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وفي هذا السياق، قفزت أسعار البلاتين بنسبة 8% لتصل إلى مستوى غير مسبوق عند 2413.62 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:04 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 4.4% إلى 1757.25 دولارًا للأوقية.

(رويترز، العربي الجديد)