الأسواق اليوم | الذهب والأسهم يرتفعان والدولار يتراجع

- ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% لتصل إلى 4726.62 دولاراً للأوقية، مدعومة بانخفاض الدولار بعد تقارير عن مقترح إيراني لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، مما أنعش الآمال بخفض التصعيد في المنطقة. - ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2% بسبب تعثر محادثات السلام واستمرار التوترات في مضيق هرمز، حيث بلغت العقود الآجلة لخام برنت 107.49 دولارات للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية كبيرة. - شهدت المؤشرات اليابانية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث صعد مؤشر "نيكي" بنسبة 1.45% ومؤشر "توبكس" بنسبة 0.74%، مما يعكس تحسن معنويات المستثمرين في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية.

ارتفع الذهب بشكل طفيف، اليوم الاثنين، مدعوماً بانخفاض الدولار، بعد تقرير أفاد بأن إيران قدمت مقترحاً جديداً لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، ما أنعش آمال خفض التصعيد في المنطقة. وبحلول الساعة 04:07 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4726.62 دولاراً للأوقية (الأونصة). وكان المعدن النفيس قد خسر خلال الأسبوع الماضي نحو 2.5%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند 4742 دولاراً. كما تراجع الدولار، ما دعم أسعار الذهب، بعد صدور تقرير أشار إلى أن إيران قدمت، عبر وسطاء باكستانيين، مقترحاً لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "نراقب حالياً ما إذا كان هناك أي تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة، إذ سيكون ذلك المحرك الأكبر للذهب".

من جهته، قال دونالد ترامب، أمس الأحد، إن إيران يمكنها الاتصال هاتفياً إذا أرادت التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، مشدداً على أنها لن تمتلك سلاحاً نووياً. وكانت طهران قد طالبت الولايات المتحدة بإزالة العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الحصار المفروض على موانئها. وألغى ترامب، يوم السبت، رحلة كانت مقررة لمبعوثين أميركيين إلى باكستان التي تتوسط في محادثات السلام مع إيران، في خطوة اعتُبرت انتكاسة لآفاق التهدئة، وذلك بعد مغادرة وزير الخارجية الإيراني إسلام أباد عقب لقاءات مع مسؤولين باكستانيين.

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط، إذ أدى تعثر محادثات السلام إلى إطالة أمد الاضطراب في صادرات الطاقة من الشرق الأوسط. ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، عقب اجتماعه الذي يستمر يومين. وقال رودا: "قد يكون القرار داعماً للذهب أو عاملاً ضاغطاً عليه، تبعاً لما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيشير إلى إبقاء السياسة النقدية دون تغيير لبقية العام، في ظل الآثار التضخمية لأزمة الطاقة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 76.45 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 2025.20 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1493.50 دولاراً. في السياق ذاته، واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الاثنين، لترتفع بنحو 2%، في ظل تعثر محادثات السلام واستمرار محدودية حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ما يبقي إمدادات النفط العالمية تحت الضغط.

وبحلول الساعة 23:46 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.16 دولار، أو 2.05%، إلى 107.49 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ السابع من إبريل/نيسان. كما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96.17 دولاراً للبرميل، بارتفاع 1.77 دولار، أو 1.88%.وخلال الأسبوع الماضي، سجل الخامان مكاسب كبيرة بلغت نحو 17% لخام برنت و13% لخام غرب تكساس، في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ اندلاع الحرب.

في أسواق الأسهم، صعدت المؤشرات اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية في بورصة طوكيو، اليوم الاثنين. إذ ارتفع مؤشر "نيكي" القياسي، المؤلف من 225 سهماً، بمقدار 868.19 نقطة، أو 1.45%، ليصل إلى 60584.37 نقطة عند الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش). كما أضاف مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 27.60 نقطة، أو 0.74%، ليصل إلى 3744.19 نقطة.

(رويترز، العربي الجديد)