الأسواق اليوم | الذهب مستقر والنفط يرتفع وسط تراجع للأسهم

- استقرار أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول، وتوقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة، وسط تعثر محادثات السلام مع إيران. - ارتفاع أسعار النفط بسبب تقارير عن نية الولايات المتحدة تمديد سيطرتها على الموانئ الإيرانية، مما يزيد الضغط على الأسواق نتيجة استمرار عدم اليقين بشأن الحرب مع إيران. - تراجع سوق الأسهم الأمريكية تحت ضغط من قطاعي التكنولوجيا والطاقة، حيث انخفضت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز وناسداك، وسط مخاوف من فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب في تعاملات متقلبة، اليوم الأربعاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول لتقييم تأثير الحرب مع إيران على الاقتصاد، في ظل تعثر محادثات السلام. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4597.07 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ الثاني من إبريل/نيسان. كما استقرت العقود الأمركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند 4610.20 دولارات.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي لاحقاً اليوم الأربعاء. في المقابل، وصلت الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع إيران إلى طريق مسدود، مع إعراب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن أحدث مقترحات طهران، مشيراً إلى أنها أبلغت واشنطن بأنها في "حالة انهيار" وتعمل على ترتيب أوضاع قيادتها.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 73.64 دولاراً للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1930 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1453.91 دولاراً. وقال ستاندرد تشارترد في مذكرة: "نتوقع أن تكون حركة أسعار الذهب هشة على المدى القريب، لكنها مرشحة لاكتساب زخم خلال الأشهر المقبلة لتلامس مستويات غير مسبوقة، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والضبابية التجارية".

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مواصلة موجة الصعود التي بدأت قبل عدة أيام، مدفوعة بتقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم تمديد سيطرتها على الموانئ الإيرانية، ما قد يطيل أمد تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، إحدى أهم مناطق الإنتاج عالميا. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس ترامب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لحصار مطول على إيران، مفضلًا مواصلة الضغط على اقتصادها وصادراتها النفطية عبر منع الشحن من وإلى موانئها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران بمقدار 52 سنتاً، أو ما يعادل 0.47%، إلى 111.78 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش، مسجلة ارتفاعاً لليوم الثامن على التوالي. كما صعدت عقود يوليو/تموز الأكثر نشاطاً بنسبة 0.4% إلى 104.84 دولارات. وساهم ارتفاع أسعار النفط، نتيجة استمرار عدم اليقين بشأن الحرب مع إيران، في الضغط على الأسواق. فقد ارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 2.8% ليستقر عند 111.26 دولاراً، فيما صعدت عقود يوليو/تموز بنسبة 2.7% إلى 104.40 دولارات للبرميل.

اقتصاد دولي تراجع أسهم الأسواق الناشئة مع ضغط النفط والتكنولوجيا

الأسهم تحت ضغط التكنولوجيا والطاقة

شهدت سوق الأسهم الأميركية تراجعاً، رغم تسجيلها مستويات قياسية مؤخراً، مع ضغط ناتج من هبوط أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% عن أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 25 نقطة، أي 0.1%. كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.9% عن مستواه القياسي. وقادت أسهم شركات التكنولوجيا هذا التراجع، حيث هبط سهم برودكوم بنسبة 4.4%، وانخفض سهم إنفيديا بنسبة 1.6%، فيما تراجع سهم ميكرون تكنولوجي بنسبة 3.9%، ما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو تسجيل أسوأ أداء يومي له خلال شهر.

وجاء هذا التراجع عقب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أشار إلى قلق داخل أوبن أيه آي بشأن قدرتها على تمويل إنفاقها الضخم على مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المتعلقة بنمو المستخدمين والإيرادات. ويخشى محللون من أن يؤدي أي تقليص للاستثمارات إلى تعزيز المخاوف من وجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك قبيل إعلان نتائج الربع الأول لعدد من كبرى شركات التكنولوجيا، من بينها ألفابيت وأمازون وميتا بلاتفورمس ومايكروسوفت، والتي قد تقدم مؤشرات مهمة حول جدوى الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)