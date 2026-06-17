- الذهب والمعادن النفيسة: استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها الأسبوعية مع ترقب قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتفاصيل الاتفاق الأميركي الإيراني. تراجعت العقود الآجلة للذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم، بينما يستمر الدعم الهيكلي للذهب بفضل الطلب الآسيوي ومشتريات البنوك المركزية. - النفط: شهدت أسعار النفط تراجعاً مستمراً بسبب تقييم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار عدم اليقين بشأن الشحن عبر مضيق هرمز. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط، لكن العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة قد تستغرق وقتاً. - الدولار والعملات: تراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مدفوعاً بالتفاؤل بشأن الاتفاق الأميركي الإيراني. استقرت العملات الرئيسية، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي. رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً لمواجهة ضغوط الأسعار.

أبقى ترقب قرارات الفيدرالي الأميركي وتداعيات الاتفاق الإيراني الأميركي الذهب قرب أعلى مستوياته الأسبوعية، فيما واصل النفط خسائره والدولار تراجعه.

الذهب

واستقرت أسعارالذهب، اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوى في أسبوع مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق الأميركي الإيراني وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في أول اجتماع لـكيفن وارش رئيساً للبنك. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4331.29 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.1% إلى 4351.40 دولاراً للأوقية. ولامس المعدن النفيس أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 4370.82 دولاراً للأوقية يوم الاثنين. وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف" إيليا سبيفاك، لوكالة رويترز "أدى تراجع أسعار النفط إلى خفض توقعات رفع الفائدة. ومع ذلك، يفقد ارتفاع أسعار الذهب بعض زخمه مع توجه الأنظار إلى إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته النقدية".

وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يرى المتعاملون الآن احتمالاً يبلغ 59% لرفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر / كانون الأول، مقارنة بحوالي 70% الأسبوع الماضي قبل إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ويفقد الذهب جاذبيته عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، لأنه لا يدرّ فائدة.

وكتب محللو "ويستباك" في مذكرة بحثية "على المدى الطويل، من المتوقع أن يستمر الدعم الهيكلي للذهب، مدفوعاً بالطلب الآسيوي المستمر ومشتريات البنوك المركزية المتواصلة للتحوط في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والسياسية". وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 70.05 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.7% إلى 1792.05 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1341.23 دولاراً للأوقية.

النفط

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مواصلة الانخفاض الذي شهدته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن حالة عدم اليقين بشأن الاستئناف الكامل للشحن عبر مضيق هرمز حدت من التراجع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2%، إلى 78.80 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً، أو 0.3%، إلى 75.80 دولاراً للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان أمس الثلاثاء بنحو 5% للجلسة الثانية على التوالي إلى أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر، وسط آمال في أن يسمح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بتدفق إمدادات النفط عبر المضيق. وقالت كبيرة محللي السوق في "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا لـ"رويترز "تستبعد الأسواق بشكل عام علاوة المخاطر الجيوسياسية المضافة لأسعار النفط".

وتابعت "مع ذلك، لا يزال الطريق نحو العودة إلى الوضع الطبيعي بعيداً عن السهولة. ففي حين أن الاتفاقات السياسية ربما تتقدم، لم تتعاف حركة ناقلات النفط الفعلية عبر المضيق تماماً بعدُ". وقال كبير المحللين في "نيسان سكيوريتيز إنفستمنت"، هيرويوكي كيكوكاوا، لـ"رويترز" "تراجعت أسواق النفط وسط توقعات إعادة فتح مضيق هرمز عقب اتفاق السلام، لكن المتعاملين امتنعوا عن بيع المزيد في انتظار التفاصيل". ومع ذلك، رجّح مسؤولون في قطاع الطاقة أن تستغرق العودة الكاملة إلى مستويات الإنتاج والتكرير قبل الحرب أسابيع أو شهوراً أو حتى سنوات.

الدولار

من جهة أخرى، تراجع الدولار، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ ساهم التفاؤل المستمر إزاء الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز الرغبة في المخاطرة وتراجع الطلب على العملة الأميركية. ولم يصعد الين كثيراً في ظل ضعف الدولار، واقترب أكثر من النطاق الذي قد يدفع السلطات للتدخل، بعد أن رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة بما يتفق مع التوقعات.

وكانت تحركات العملات محدودة بشكل كبير في بداية الجلسة الآسيوية، إذ تردد المستثمرون في اتخاذ خطوات كبيرة قبيل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة في وقت لاحق من اليوم. واستقر اليورو عند 1.1611 دولار، ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني الذي سجل 1.3430 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.5833 دولار. وبينما من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير في أول اجتماع بحضور وارش، سيجري التدقيق في بيان البنك المركزي وتوقعاته الاقتصادية والمؤتمر الصحافي بحثاً عن أي إشارات على تراجعه عن الميل إلى التيسير، مع تزايد اتجاه المسؤولين للتشديد النقدي لمواجهة مخاطر التضخم.

وقال كبير المحللين ومدير المحافظ في "إم إف إس" لإدارة الاستثمارات إريك وايزمان لوكالة رويترز إنه "من المرجح أن يشير مجلس الاحتياطي الفيدرالي... إلى اتجاه محايد للسياسة النقدية في المستقبل". وتابع "سيواجه وارش وابلاً من الأسئلة حول الكيفية التي يتوقع أن يوجه بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاتجاه الذي أشار إليه على مدى سنوات، وقد لا يرغب في الإدلاء بأي تصريحات من دون التوصل أولاً إلى توافق في الآراء داخل المجلس".

وأمام مجموعة من العملات، تراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 99.53، متخلياً عن بعض المكاسب التي حققها بوصفه ملاذاً آمناً مع ظهور تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وسجل الين في أحدث تعاملات 160.43 مقابل الدولار، مما جعل المتداولين في حالة تأهب لأي تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة المتعثرة.

وكان بنك اليابان المركزي قد رفع، أمس الثلاثاء، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً في خطوة تاريخية جاءت في إطار عودة سياسته النقدية إلى الوضع الطبيعي، مما يشير إلى استعداده لاتخاذ المزيد من إجراءات التشديد في ظل تركيزه على كبح ضغوط الأسعار الناجمة عن صدمة الطاقة التي سبّبتها حرب إيران.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7066 دولار. وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي ثابتاً عند 4.35% أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أن الاقتصاد يشهد تباطؤاً، لكنه حذر من أنه قد يرفع الفائدة مجدداً إذا لزم الأمر للسيطرة على التضخم.

(رويترز، العربي الجديد)