الأسواق اليوم | الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع وتراجع الدولار

- شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا بسبب التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن. - وضع المسؤولون الصينيون والأميركيون إطار عمل لاتفاق تجاري، مع توقعات بأن أي تقدم ملموس قد يرضي الأسواق ويحفز موجة صعودية. - تراجع الدولار مع اقتراب اجتماعات البنوك المركزية، حيث من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بينما ارتفعت عملات أخرى مثل الين الياباني واليورو.

واصلت أسعار الذهب خسائرها اليوم الثلاثاء وتقترب من أدنى مستوى لها في نحو ثلاثة أسابيع بينما تراجع الدولار، إذ أدى التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس الذي يُعَد ملاذا آمناً، في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلانات للسياسات النقدية من بنوك مركزية هذا الأسبوع.

ووضع مسؤولون صينيون وأميركيون يوم الأحد، إطار عمل لاتفاق تجاري ليتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قراراً بشأنه في اجتماعهم المقرر يوم الخميس المقبل. وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة قبل هبوطه في طوكيو: "أكنّ الكثير من الاحترام للرئيس شي، وأعتقد أننا سنخرج باتفاق". ويتوخى المسؤولون الصينيون حتى الآن الحذر إزاء المحادثات التجارية مع نظرائهم الأميركيين، ولم يصرحوا إلا بالقليل عن النتائج المحتملة.

وقال فاسو مينون، المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في أو.سي.بي.سي، إن من المحتمل عدم التوصل إلى "حل مثالي أو حتى مجرد حل في بعض الحالات، وقد تؤجَّل معالجة الأمر إلى وقت لاحق". وأضاف: "عندما يكون هناك زعيمان عنيدان لقوتين اقتصاديتين عظيمتين يحاولان التوصل إلى اتفاق، يمكن للمرء أن يتخيل صعوبة الأمر". لكن مينون أضاف أنه إذا تمكن الزعيمان من إحراز بعض التقدم الملموس، فقد يكون ذلك كافياً لإرضاء الأسواق في الوقت الحالي، إذ يبحث المستثمرون عن جوانب إيجابية لإبقاء موجة الصعود مستمرة.

يأتي هذا وسط توقعات واسعة النطاق بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ختام اجتماعه للسياسات غداً الأربعاء. وسينتظر المستثمرون أي تصريحات حول الخطوات التالية من رئيس المجلس جيروم باول. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

الذهب دون 4000 دولار للأوقية

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة، مسجلاً 3974.66 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05.25 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط لأدنى مستوى له منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.8 بالمائة إلى 3989.10 دولاراً للأوقية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى (كيه.سي.إم تريد): "أدى ذوبان الجليد في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى سحب البساط من أسعار الذهب". وارتفعت أسعار الذهب بنحو 53 بالمائة منذ بداية العام وحتى الآن، وسجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولاراً في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار شراء البنوك المركزية.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 46.68 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين واحداً بالمائة إلى 1574.25 دولاراً، وارتفع البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1417.30 دولاراً.

تراجع الدولار

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار اليوم الثلاثاء، قبل مجموعة من اجتماعات البنوك المركزية التي ستؤدي على الأرجح في الولايات المتحدة إلى خفض أسعار الفائدة، ومع متابعة المستثمرين بحذر لجولة الرئيس دونالد ترامب في آسيا، آملين توصله إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وارتفع الين أكثر من 0.6 بالمائة إلى 151.855 للدولار قبيل اجتماع بنك اليابان المركزي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة، ولكن التركيز سينصب على ما إذا كان سيقدم أدلة على توقيت الرفع التالي. ووصل اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1668 دولار اليوم الثلاثاء، فيما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.3368 دولار، مرتفعاً 0.25 بالمائة خلال اليوم.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.11 بالمائة إلى 0.6563 دولار، وهو أعلى مستوى في أسبوعين. وزاد الدولار النيوزيلندي إلى 0.5782 دولار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 0.19 بالمائة إلى 98.58، بعد أن انخفض 0.15 بالمائة في الجلسة السابقة.

(رويترز، العربي الجديد)