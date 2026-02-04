الأسواق اليوم | الذهب فوق 5000 دولار والنفط يرتفع

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% بينما واصل الذهب مكاسبه متجاوزاً 5000 دولار للأوقية، فيما بقيت أسواق العملات تحت تأثير الفائدة. وارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها التي حققتها في اليوم السابق، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة طائرة إيرانية مسيّرة واقتربت زوارق إيرانية مسلحة من سفينة ترفع علم الولايات المتحدة في مضيق هرمز، مما جدد المخاوف من تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتاً، أو 1.0%، إلى 67.98 دولاراً للبرميل في الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.90 دولاراً للبرميل، بارتفاع 69 سنتاً، أو 1.1%.

وارتفع كلا المؤشرين 2% تقريباً، أمس الثلاثاء. وفي إطار منفصل، أفادت مصادر بحرية وشركة استشارات أمنية أمس باقتراب مجموعة من الزوارق الحربية الإيرانية من ناقلة نفط ترفع علم الولايات المتحدة في مضيق هرمز. وفي الوقت نفسه، تطالب طهران بأن تعقد محادثاتها مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع في عمان وليس في تركيا، وأن يقتصر نطاقها على مفاوضات ثنائية على القضايا النووية. وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع في شركة راكوتين سيكيوريتيز "أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى دعم سوق النفط".

وتصدر دول أعضاء في منظمة أوبك، وهي السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق، معظم إنتاجها من النفط الخام عبر مضيق هرمز، إلى آسيا بشكل أساسي. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إيران كانت ثالث أكبر منتج للنفط الخام في أوبك في 2025. ووجدت أسعار النفط دعماً كذلك من بيانات أظهرت انخفاضاً حاداً في مخزونات النفط الخام الأميركية. وأشارت مصادر نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أن المخزونات في أكبر دولة منتجة ومستهلكة انخفضت بأكثر من 11 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام. وارتفعت أسعار النفط أمس أيضاً بفضل اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند زادت من الآمال في زيادة الطلب العالمي على الطاقة، في حين زادت الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا من المخاوف من أن النفط الروسي سيظل خاضعاً للعقوبات لفترة أطول.

الذهب يتخطى حاجز 5000 دولار مجدداً

في الأثناء، واصلت أسعار الذهب مكاسبها، اليوم الأربعاء، مدفوعة بجاذبيتها ملاذاً آمناً، بعد أن ساهم التوتر الجيوسياسي المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز أحدث ارتفاع للمعدن الأصفر الذي شهد تسجيله أفضل أداء يومي له منذ 2008 في الجلسة السابقة. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.7% إلى 5071.79 دولاراً للأوقية عند الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز 5.9% أمس الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2008. وبلغ الذهب مستوى قياسياً 5594.82 دولاراً يوم الخميس الماضي. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/ نيسان 3.2% إلى 5092 دولاراً للأوقية.

وقال كبير محللي الأبحاث في شركة إندوس إند سيكيوريتيز، جيجار تريفيدي "ارتفع سعر الذهب مجدداً ليقترب من مستوى 5000 دولار، ... (إذ) عزز التوتر الجيوسياسي جاذبية المعدن ملاذاً آمناً بعد إسقاط القوات الأميركية طائرة مسيرة إيرانية". وذكر موقع أكسيوس الأميركي نقلاً عن مصدر عربي أنه من المتوقع عقد محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان يوم الجمعة المقبل.

وفي إطار منفصل، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أمس على اتفاق إنفاق ليصبح قانوناً ينهي الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية. ولن يصدر تقرير التوظيف لشهر يناير/ كانون الثاني الذي يحظى بمتابعة دقيقة يوم الجمعة بسبب الإغلاق الجزئي. ويزيد المستثمرون رهاناتهم على ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، وسط توقعات بأن يضغط رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد (البنك المركزي الأميركي) كيفن وارش من أجل خفض أسعار الفائدة مع تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي.

ويتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة الأميركية مرتين على الأقل في 2026، وينتظرون بيانات الوظائف الخاصة من مؤسسة "إيه دي بي" في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات عن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية. ويميل المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.2% إلى 87.84 دولاراً للأوقية. ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 121.64 دولاراً يوم الخميس.

الدولار يحافظ على استقراره

واستقر الدولار، اليوم الأربعاء، مع استمرار حذر للمستثمرين بعد انتهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية سريعاً، في حين تراجع الين مسجلاً أدنى مستوى في نحو أسبوعين قبل الانتخابات العامة المقررة مطلع الأسبوع المقبل. ولا تزال أسواق العملات تستوعب ترشيح ترامب لكيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، مع ارتفاع الدولار بشكل عام على خلفية التوقعات بأن وارش لن يدفع باتجاه خفض سريع لأسعار الفائدة. وشعر المستثمرون أيضاً بالارتياح لأن التعيين هدأ بعض المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد هجمات ترامب المستمرة عليه وعلى رئيسه الحالي جيروم باول. وصعد اليورو قليلاً إلى 1.1834 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3715 دولار، قبل اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا غداً الخميس.

ومن المتوقع أن يبقي كلا البنكين المركزيين على أسعار الفائدة من دون تغيير. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 97.33، وهو ليس بعيداً عن أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند 97.73 الذي سجله يوم الاثنين. وسبّبت قوة الدولار منذ إعلان ترشيح وارش إحداث فوضى للمعادن الثمينة، لكنها تعافت بعض الشيء منذ ذلك الحين. وتراجع مؤشر الدولار 1% في يناير بعد انخفاضه 9.4 % العام الماضي بسبب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وتقلص فروق الفائدة مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى، وتزايد المخاوف بشأن العجز المالي في الولايات المتحدة والضبابية السياسية.

وقال محللو "يو أو بي" إن التقلبات ستظل مرتفعة على الأرجح في الفترة التي تسبق تعيين وارش. وأضافوا في مذكرة اليوم الأربعاء "من المرجح أن تشهد هذه الفترة الكثير من التصريحات المتكلفة خلال إجراءات التصديق (على تعيينه) في الكونغرس، والتي قد لا تكون عملية مباشرة". ووقع ترامب في وقت متأخر من أمس الثلاثاء على اتفاق إنفاق ليصبح قانوناً ينهي الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية الذي استمر أربعة أيام، لكن بيانات التوظيف المهمة التي كان من المقرر صدورها يوم الجمعة ستتأخر بسبب الإغلاق.

وانخفض الين 0.3% إلى 156.26 مقابل الدولار اليوم، وهو أدنى مستوى له منذ 23 يناير، عندما ارتفع الين بشدة من 159.23 وسط تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يجري تدقيقاً في أسعار الفائدة، مما قد يعني تدخلاً محتملاً في سوق الين. وأدى احتمال تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان لتعزيز الين إلى رفع العملة من مستوى متدن، لكن مصيرها لا يزال مجهولاً قبل الانتخابات اليابانية مطلع الأسبوع المقبل.

وتسعى رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي من خلال الانتخابات للحصول على دعم الناخبين لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب ووضع استراتيجية أمنية جديدة من المتوقع أن تسرع التعزيزات الدفاعية. وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.7028 دولار بعد ارتفاع حاد بلغ 1% في الجلسة السابقة، إذ رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، مما دفع الأسواق إلى المراهنة على الحاجة إلى مزيد من الارتفاعات هذا العام. وانخفض سعر الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.604 دولار. في غضون ذلك، سجل اليوان الصيني لوقت وجيز أعلى مستوى في 33 شهراً تقريباً مقابل الدولار، مدعوماً بتوجيهات أكثر حزماً من البنك المركزي. ويحقق اليوان مكاسب مستمرة بالفعل مدفوعاً بازدهار الصادرات.

(رويترز، العربي الجديد)