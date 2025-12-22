- شهدت الأسواق المالية ارتفاعاً في أسعار الذهب والفضة، حيث تجاوز الذهب 4400 دولار للأوقية لأول مرة، مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة الأميركية والطلب على الملاذات الآمنة، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 138% منذ بداية العام بسبب التوترات الجيوسياسية وشراء البنوك المركزية. - أُجريت محادثات دبلوماسية في فلوريدا بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن التعديلات الأوروبية والأوكرانية على المقترحات الأميركية لم تحسن احتمالات السلام. - ارتفعت أسعار النفط بعد اعتراض الولايات المتحدة لناقلة نفط قبالة فنزويلا، مما زاد التوترات الجيوسياسية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط.

قفز الذهب متجاوزاً مستوى 4400 دولار للأوقية للمرة الأولى، اليوم الاثنين، مستفيداً من التوقعات المتزايدة بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الأميركية والطلب القوي على أصول الملاذ الآمن، وانضمت الفضة أيضاً إلى الارتفاع، لتسجّل أعلى مستوى لها على الإطلاق، كما صعد النفط في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية بعد مصادرة القوات الأميركية لثاني ناقلة نفط قبالة فنزويلا.

وبخصوص الحرب في أوكرانيا، قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، أمس الأحد، إن المحادثات التي جرت بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين على مدار الأيام الثلاثة الماضية في فلوريدا بهدف إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا ركّزت على توحيد المواقف. وأضاف أن تلك الاجتماعات والمحادثات المنفصلة مع المفاوضين الروس كانت مثمرة. ومع ذلك، قال كيريل دميترييف؛ كبير مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية، أمس الأحد، إنّ التغييرات التي أدخلها الأوروبيون وأوكرانيا على المقترحات الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا لم تحسّن من احتمالات السلام.

الذهب عند 4400 دولار للأوقية والفضة تقترب من 70 دولاراً

وفي أسواق المعادن النفيسة، وبحلول الساعة 05:02 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% عند 4397.16 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن كسر حاجز 4400 دولار ليسجل مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 4400.29 دولار في وقت سابق من اليوم. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.3% إلى أعلى مستوى عند 69.44 دولاراً. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 0.98% إلى 4430.30 دولاراً للأوقية.

وارتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، 67% لهذا العام، وحطّم عدداً من الأرقام القياسية واخترق مستويات 3000 دولار و4000 دولار للأوقية للمرة الأولى. ويستعد لتحقيق أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 1979. وزادت الفضة 138% منذ بداية العام حتى الآن، متفوقةً على الذهب بشكل كبير.

وقال مات سيمبسون؛ كبير المحللين لدى "ستون إكس"، "نظراً لأن شهر ديسمبر/ كانون الأول، عادة ما يُحقق عوائد إيجابية للذهب والفضة، فإن العوامل الموسمية في صالحهما". وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً على أنه أحد أصول الملاذ الآمن، دعماً من التوترات الجيوسياسية والتجارية المتزايدة، وشراء البنوك المركزية القوي وتوقعات خفض أسعار الفائدة العام المقبل. وساهم انخفاض الدولار في توفير المزيد من الدعم للذهب، إذ يؤدّي انخفاضه إلى جعل المعدن النفيس أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

كذلك تميل الأصول التي لا تدرّ عائداً مثل الذهب إلى الصعود في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين 4.3% إلى 2057.15 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاماً. وزاد البلاديوم 4.2% إلى 1786.45 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوياته منذ نحو ثلاثة أعوام.

صعود النفط

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد اعتراض الولايات المتحدة ناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا في مطلع الأسبوع. وبحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتاً أو 0.73% إلى 60.91 دولاراً للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً أو 0.71% إلى 56.92 دولاراً للبرميل.

وقال مسؤولون لوكالة رويترز، أمس الأحد، إن خفر السواحل الأميركي يتعقّب أيضاً ناقلة نفط في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، فيما ستكون ثاني عملية من نوعها في مطلع الأسبوع والثالثة في أقل من أسبوعين إذا نجحت. وقال توني سيكامور؛ المحلّل لدى "آي جي"، إنّ انتعاش أسعار النفط جاء بسبب التطورات الجيوسياسية، بدءاً من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات والتطوّرات اللاحقة هناك، ثم الأنباء التي تحدّثت عن ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة على سفينة تابعة لأسطول الظل الروسي في البحر المتوسط.

وقال سيكامور "يفقد السوق الأمل في أن تتوصل محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي توسّطت فيها الولايات المتحدة إلى اتفاق دائم في أي وقت قريب". وأضاف "تساعد هذه التطورات على تعويض المخاوف المستمرة من تخمة المعروض". وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1% الأسبوع الماضي، بعد أن انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 4% في الأسبوع الذي بدأ في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.

(رويترز، العربي الجديد)