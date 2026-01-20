- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا مدعومًا بنمو اقتصادي قوي في الصين، مما يعكس التفاؤل بشأن الطلب العالمي، بينما واصل الذهب التداول قرب مستويات قياسية بسبب زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية. - انخفض الدولار لأدنى مستوى في أسبوع بسبب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية، مما أثار مخاوف من تقلبات الحرب التجارية وأدى إلى موجة بيع في الأسهم الأميركية. - أثرت التوترات الجيوسياسية على الأسواق، حيث زاد الطلب على الذهب والفضة كملاذات آمنة، بينما تراجعت أسعار البلاتين والبلاديوم، ودفع الاتحاد الأوروبي للتفكير في إجراءات مضادة.

ارتفعت أسعار النفط بدعم من بيانات نمو قوية في الصين، فيما واصل الذهب التداول قرب مستويات قياسية، في المقابل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع. وارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما عززت بيانات النمو الاقتصادي في الصين، التي جاءت أفضل من المتوقع، التفاؤل حيال الطلب العالمي، في وقت تتابع فيه الأسواق تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على دول أوروبية على خلفية رغبته في شراء جزيرة غرينلاند. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً، أو ما يعادل 0.3%، إلى 64.13 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر فبراير/ شباط، التي يحل أجلها اليوم الثلاثاء، بمقدار 25 سنتاً، أو 0.4% وزاد عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مارس/ آذار، الأكثر تداولاً، بنحو 0.08 سنت، أو 0.13%، ليصل إلى 59.42 دولاراً للبرميل.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى شركة "آي جي" في مذكرة: "يُتداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع طفيف، ويجد بعض الدعم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2025 في الصين، التي جاءت أفضل من المتوقع". وأظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5.0% خلال العام الماضي، محققاً هدف الحكومة، بدعم من اقتناص حصة قياسية من الطلب العالمي على السلع لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي. وساعدت هذه الاستراتيجية في الحد من أثر الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أن استمرارها بات أكثر صعوبة. كما أشارت بيانات حكومية إلى أن معدلات استهلاك المصافي في الصين ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 4.1% على أساس سنوي، فيما زاد إنتاج النفط الخام 1.5%.

الذهب عند مستويات قياسية

وتداول المستثمرون الذهب والفضة قرب مستويات قياسية مرتفعة، اليوم الثلاثاء، بعدما أثارت تهديدات ترامب بضم غرينلاند قلق الأسواق، وأثرت سلباً على معنويات المستثمرين، ما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% ليسجل مستوى قياسياً جديداً عند 4716.14 دولاراً للأوقية، قبل أن يستقر عند 4671.54 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولاراً في الجلسة السابقة.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 1.8% إلى 4676.80 دولاراً للأوقية. في المقابل، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 93.53 دولاراً للأوقية، بعدما سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 94.72 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وكثّف ترامب مساعيه الرامية إلى انتزاع السيادة على غرينلاند من الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في الرد بإجراءات مضادة.

ويلجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والين والفرنك السويسري بحثاً عن ملاذ من مخاطر الحرب التجارية. لكنهم يخشون عودة التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية في عام 2025، والتي لم تهدأ إلا عند التوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية في منتصف العام. ورفع صندوق النقد الدولي مجدداً توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 أمس الاثنين مع تكيف الشركات والاقتصادات مع الرسوم الجمركية الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2359.45 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 1.3% إلى 1817.44 دولاراً.

الدولار يتراجع ومخاوف الحرب التجارية تعود

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع خلال التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعدما أدت تهديدات البيت الأبيض للاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل غرينلاند إلى موجة بيع واسعة في الأسهم الأميركية وسندات الخزانة. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 99.004 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 14 يناير/ كانون الثاني، مع تصاعد قلق المستثمرين حيال انكشافهم على الأسواق الأميركية. وتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على حلفاء أوروبيين، أعاد إلى الواجهة تداولات بيع أميركا التي ظهرت بعد إعلان الرسوم الجمركية في إبريل/ نيسان من العام الماضي، حين شهدت الأسهم وسندات الخزانة والدولار عمليات بيع متزامنة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى "آي جي" في سيدني، إنّ المستثمرين يبيعون الأصول المقومة بالدولار "بسبب مخاوف من استمرار حالة الضبابية لفترة طويلة، والتحالفات المتوترة، وتراجع الثقة في القيادة الأميركية، واحتمالات فرض رسوم جمركية مضادة، وتسارع اتجاهات فك الارتباط بالدولار". وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.0 نقاط أساس إلى 4.2586%. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" أنّ الأسواق تتوقع بنسبة 94.5% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل الأسبوع المقبل.

واستقر الدولار أمام الين الياباني عند 158.175 ينا، بعد دعوة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى إجراء انتخابات مبكرة في الثامن من فبراير المقبل. كما استقر الدولار مقابل اليوان الصيني عند 6.9536 يوان. وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6710 دولار، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.5794 دولار، متراجعاً من أعلى مستوى له في أسبوعين. واستقر اليورو عند 1.1640 دولار، بينما ظل الجنيه الإسترليني دون تغيير عند 1.3427 دولار.

(رويترز، العربي الجديد)