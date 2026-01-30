الأسواق اليوم | الذهب دون 5200 دولار للأوقية والنفط يتراجع

- شهد الذهب انخفاضًا بأكثر من 4% بسبب توقعات بتعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يميل للتشديد النقدي، لكنه يظل في طريقه لتحقيق أقوى مكاسب شهرية منذ عام 1980 بفضل إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن. - انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1%، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها الشهرية منذ سنوات بسبب التوترات مع إيران، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 14.7% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 12%. - هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول التي تزود كوبا بالنفط، مما قد يؤدي إلى شلل في عمليات توليد الكهرباء والإنتاج الزراعي والخدمات الصحية في كوبا.

انخفض الذهب بأكثر من 4% اليوم الجمعة بسبب ما تردد حول احتمال تولي شخص يميل للتشديد النقدي رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتحقيق أقوى مكاسب شهرية له منذ عام 1980 مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط توتر جيوسياسي واقتصادي مستمر. وبحلول الساعة 03:23 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 3.9% إلى 5183.21 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه 5% في وقت سابق. وسجل الذهب مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولاراً في الجلسة الماضية.

وتجاوزت مكاسب الذهب 20% حتى الآن هذا الشهر محققاً زيادة للشهر السادس على التوالي، في أكبر ارتفاع شهري منذ يناير/كانون الثاني 1980. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 2.7% إلى 5176.40 دولاراً للأوقية اليوم الجمعة. وقال تيم ووترر، كبير محللي التداول في كيه.إم.سي: "لذا، فإن اختيار رئيس للبنك المركزي الأميركي ربما يكون أقل ميلاً للتيسير النقدي وانتعاش الدولار، كل ذلك ساهم في انخفاض سعر المعدن النفيس". وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يعتزم الكشف اليوم الجمعة عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي خلفاً لجيروم باول.

وتعافى الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات مدعوماً جزئياً بقرار يوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية من دون تغيير، لكنه يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ولا تزال الأسواق تتوقع خفض سعر الفائدة مرتين في عام 2026. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوى سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.7% إلى 109.55 دولارات للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية عند 121.64 دولاراً في الجلسة الماضية. وكسب المعدن 56% حتى الآن هذا الشهر في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له على الإطلاق. وخسر البلاتين 5.3% إلى 2489.31 دولاراً للأوقية بعد بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولاراً يوم الاثنين، بينما ارتفع البلاديوم 5.8% إلى 1890.25 دولاراً.

النفط ينخفض لكنه يحقق مكاسب

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الجمعة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها منذ سنوات مع زيادة علاوة المخاطر بسبب الهجوم الأميركي المحتمل على إيران الذي قد يعطل الإمدادات. بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً إلى 69.80 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعها 3.4% عند تسوية الجلسة الماضية إلى أعلى مستوى لها منذ 31 يوليو/تموز. وينتهي عقد مارس/آذار في وقت لاحق اليوم الجمعة. وهبطت عقود إبريل/ نيسان الأكثر تداولاً 1.07 دولار إلى 68.52 دولاراً. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.06 دولار إلى 64.36 دولاراً للبرميل بعد صعوده 3.4% أمس الخميس إلى أعلى مستوى له منذ 26 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويتجه الخامان لتسجيل أول مكاسبهما الشهرية منذ ستة أشهر، وارتفع خام برنت 14.7% مسجلاً أعلى قفزة له منذ يناير/كانون الثاني 2022. أما خام غرب تكساس الوسيط، فيتجه لزيادة 12% في أكبر مكاسبه الشهرية منذ يوليو/تموز 2023.

في المقابل، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول التي تزود كوبا بالنفط، ما يصعّد حملة الضغط على الجزيرة ذات الحكم الشيوعي والخصم اللدود للولايات المتحدة. وكشف عن ذلك عبر أمر تنفيذي في إطار إعلان حالة طوارئ وطنية، لكن الخطوة لم تصل إلى حد تحديد معدل التعرفات الجمركية أو تحديد الدول التي قد تواجه منتجاتها الرسوم الأميركية. وردت وسائل الإعلام الحكومية في كوبا بعد وقت قصير من إعلان ترامب، محذرة من أن الأمر يهدد بإحداث شلل في عمليات توليد الكهرباء والإنتاج الزراعي وإمدادات المياه والخدمات الصحية في جزيرة تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية خانقة.

وقالت حكومة كوبا في بيان نقله التلفزيون: "ما هو الهدف؟ إبادة الشعب الكوبي... ستخنق الحكومة الأميركية جميع مناحي الحياة". وبعد مداهمة عسكرية في فنزويلا وخطف الرئيس نيكولاس مادورو في وقت سابق من هذا الشهر، لوح ترامب مراراً بتحرك ضد كوبا والضغط على قيادتها. وقال ترامب هذا الأسبوع إن "كوبا ستنهار قريباً جداً"، مضيفاً أن فنزويلا، التي كانت سابقاً أكبر مورد للنفط إلى الجزيرة، لم ترسل النفط ولا الأموال إلى كوبا في الآونة الأخيرة.

(رويترز، العربي الجديد)