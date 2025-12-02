- شهد الدولار انخفاضًا بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، مع استمرار انكماش قطاع التصنيع للشهر التاسع. يتوقع الاقتصاديون تخفيضات إضافية في المستقبل، وتترقب الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية مؤثرة. - تأثرت الأسواق العالمية بالتوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية والتهديدات الأميركية لفنزويلا، مما أدى لارتفاع أسعار النفط بسبب المخاطر على مواقع الطاقة الروسية وتأثير الحملة الأميركية على صادرات النفط. - تراجعت أسعار الذهب بعد وصولها لأعلى مستوى في ستة أسابيع بسبب جني الأرباح وترقب تصريحات رئيس البنك المركزي الأميركي، بينما شهدت الفضة والبلاتين تراجعًا وارتفع البلاديوم بشكل طفيف.

انخفض الدولار، اليوم الثلاثاء، وسط تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول، بينما تراجعت أسعار الذهب مع عمليات جني الأرباح، وارتفع النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية على جبهتي أوكرانيا وفنزويلا. وأظهرت البيانات الصادرة، أمس الاثنين، انكماش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع التابع لمعهد إدارة التوريد إلى 48.2 في نوفمبر من 48.7 في الشهر السابق.

وقال براين مارتن، رئيس قسم الاقتصادات لدى بنك "إيه إن زد" في لندن، وفقاً لوكالة رويترز: "بالنسبة إليّ، كل ذلك يشير إلى أن الطلب في الاقتصاد تباطأ". وأضاف: "أعتقد حقاً أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بحاجة لخفض أسعار الفائدة، ليس فقط في ديسمبر، بل مواصلة التخفيضات في العام المقبل"، مشيراً إلى أنه يتوقع تخفيضات إضافية بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2026. وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الأحد، إنه سيكون سعيداً بتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذا وقع الاختيار عليه. وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى إمكانية تعيين رئيس جديد قبل عيد الميلاد. وعلى غرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعتقد هاسيت أنّ أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.

ويُركز المستثمرون أيضاً على بيانات مهمة هذا الأسبوع، منها أرقام التوظيف لشهر نوفمبر التي ستصدر غداً الأربعاء ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر/ أيلول الذي من المقرر أن يصدر يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تُقدّم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم مزيداً من المؤشرات على السياسة النقدية. وتُظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن الأسواق تتوقع بنسبة 88% أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في 10 ديسمبر، مقارنة بـ63% قبل شهر.

أيضاً تأثرت الأسواق بتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتزايد التهديدات الأميركية لفنزويلا، أحد منتجي النفط الرئيسيين. وقال اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، أمس الاثنين، إنه استأنف شحنات النفط من إحدى نقاط الرسو في محطة تابعة له على البحر الأسود بعد هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيّرة في 29 نوفمبر. وقال محللون لدى شركة ريتربوش أند أسوشيتس، في مذكرة: "العمل العسكري يدعم وجهة نظرنا بأن التوصّل إلى اتفاق سلام يظل احتمالاً مستبعداً في أي وقت قريب وأن أسواق الديزل/الغاز على وشك أن تعود إلى الارتفاع".

وأشار بنك "إيه إن زد" إلى أن الحملة الأميركية المتصاعدة ضد فنزويلا تثير المخاوف من احتمال تأثر صادرات النفط بشكل أكبر. وقال مسؤول أميركي كبير إن الرئيس دونالد ترامب أجرى محادثات مع كبار مستشاريه لمناقشة سبل الضغط على فنزويلا وقضايا أخرى. وقال ترامب يوم السبت إنه يجب اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها "مغلقاً بالكامل"، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.

انخفاض مؤشر الدولار

وفي أسواق العملات، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 99.408 في بداية جلسة التداول الآسيوية بعد تراجعه أمس الاثنين، للجلسة السابعة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين خلال ساعات التداول الأميركية مع تراجع الأسهم والسندات.

وجرى تداول الدولار مقابل الين عند 155.51 ين دون تغيير يُذكر عن مستوياته في أواخر جلسة التداول الأميركية، وذلك بعدما قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، أمس الاثنين، إنّ البنك سيدرس الإيجابيات والسلبيات لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية، ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية لأجل عامين فوق 1% للمرة الأولى منذ 2008.

واستقر اليورو عند 1.1610 دولار مع استمرار المحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3216 دولار بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، ولكن لم يطرأ عليه تغيير كبير حتى الآن خلال اليوم.

تراجع أسعار الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد أن لامس أعلى مستوى له في ستة أسابيع في الجلسة السابقة وسط عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين الذين يترقبون أيضاً تصريحات رئيس البنك المركزي الأميركي وبيانات اقتصادية مهمة قد تُشير إلى خفض أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4222.93 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 4256.30 دولاراً. ويميل الذهب، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1% إلى 57.40 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1652.05 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.22% إلى 1427.22 دولاراً.

ارتفاع أسعار النفط وسط توترات جيوسياسية

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي مع تقييم المتعاملين في السوق للمخاطر الناجمة عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيَّرة على مواقع روسية للطاقة، فضلاً عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً أو 0.2% إلى 63.31 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01.02 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتاً أو 0.3% إلى 59.50 دولاراً للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% أمس الاثنين.

(رويترز، العربي الجديد)