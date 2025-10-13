الأسواق اليوم | التوتر التجاري الأميركي الصيني يصعد بأسعار الذهب

- شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعًا قياسيًا بسبب الطلب على الملاذ الآمن وسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. - تصاعدت التوترات التجارية بعد تهديد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، مما زاد المخاوف بشأن سلاسل التوريد العالمية، مع توقعات بتمديد وقف تصعيد الرسوم الجمركية. - تعافى الدولار مدعومًا بآمال تخفيف التصعيد التجاري، بينما شهدت العملات الرقمية تذبذبًا، وارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.4%.

ارتفع الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الاثنين، مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة. وقفزت الفضة أيضا لأعلى مستوى لها على الإطلاق.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة، بفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على البضائع الصينية الواردة إلى بلاده وأعلن عن ضوابط جديدة على تصدير البرمجيات المهمة اعتبارا من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني ردا على قيود فرضتها الصين على عناصر أرضية نادرة ومعدات. ودافعت بكين أمس الأحد، عن القيود التي فرضتها وقالت إنها مبرَرة، دون أن تفرض رسوما إضافية على السلع الأميركية.

وتأتي هذه التحركات قبل اجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، والذي قال الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير إنه لا يزال من الممكن أن يحدث في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال محللو غولدمان ساكس في مذكرة، إن "السؤال الرئيسي بالنسبة للأسواق هو ما إذا كان سيتم تنفيذها (الرسوم الجمركية) في نهاية المطاف، مع ما يترتب على ذلك من آثار شديدة على سلاسل التوريد العالمية وخاصة إنتاج التكنولوجيا الفائقة، أو أنها ستبقى مجرد محاولة لكسب النفوذ التفاوضي قبل المحادثات الثنائية على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية في أواخر هذا الشهر".

وأضافوا وفقا لوكالة رويترز، أن" السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يتراجع الطرفان عن السياسات الأكثر عدوانية وأن تؤدي المحادثات إلى تمديد إضافي، وربما إلى أجل غير مسمى، لوقف تصعيد الرسوم الجمركية الذي تم التوصل إليه في مايو"، على الرغم من أنه لا يزال هناك خطر تصاعد التوترات التجارية التي قد تؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية أو فرض قيود أشد على الصادرات، على الأقل مؤقتا.

كما يعتزم رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إلقاء كلمة غدا الثلاثاء، خلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، وهو ما ربما يوفر مؤشرات جديدة بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الآخرين خلال الأيام المقبلة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق بشكل شبه مؤكد خفض الفائدة 25 نقطة أساس في أكتوبر/ تشرين الأول على أن يعقبها خفض مماثل في ديسمبر /كانون الأول.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، يجتمع عدد من قادة العالم، بينهم ترامب، في مصر اليوم الاثنين لمناقشة خطط وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. و أعلن ترامب أمس الأحد، أن حرب غزة قد انتهت مع توجهه إلى إسرائيل قبل الإفراج المتوقع عن الأسرى الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في إطار وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه.

صعود قياسي لأسعار الذهب والفضة

وفي أسواق المعادن النفيسة، وبحلول الساعة 05.38 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4078.05 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 2.3% إلى 4093.50 دولارا.

وقال كايل رودا المحلل لدى كابيتال دوت كوم "إنه أمر مثير، لأن التطورات في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة كانت تدفع باتجاه تراجع الذهب، لكن الآن لدينا عودة ظهور المخاطر بسبب التوتر التجاري المحتدم بين الولايات المتحدة والصين". وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 2.7% إلى مستوى قياسي بلغ 51.70 دولارا للأوقية، متأثرة بالعوامل ذاتها التي تحرك الذهب.

وأعلن بنك غولدمان ساكس أمس الأحد أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الفضة ارتفاعا على المدى المتوسط بدعم من تدفقات الاستثمار الخاص، ولكنه حذر في الوقت نفسه من تزايد التقلبات على المدى القريب إضافة إلى مخاطر الهبوط مقارنة بالذهب. وارتفع الذهب الذي لا يدر عوائد 53% منذ بداية العام وحتى الآن، مدفوعا بالمخاطر الجيوسياسية إلى جانب الشراء القوي من جانب البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية والتوتر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية.

وارتفع البلاتين 2.9% إلى 1635.35 دولارا، وزاد البلاديوم 3.6% إلى 1452.50 دولارا.

ارتفاع النفط

وفي أسواق الطاقة، سجلت أسعار النفط بعض المكاسب اليوم الاثنين، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في خمسة أشهر في الجلسة السابقة. وبحلول الساعة 06.22 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا أو 1.47%، لتصل إلى 63.65 دولارا للبرميل بعد أن انخفضت عند التسوية 3.82% يوم الجمعة، إلى أدنى مستوياتها منذ السابع من مايو /أيار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89 سنتا أو 1.51% إلى 59.77 دولارا للبرميل، بعد أن نزل 4.24% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ السابع من مايو /أيار. وستكون أسعار التسوية التالية لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي غدا الثلاثاء، لأن اليوم الاثنين يصادف عطلة رسمية في مناطق من الولايات المتحدة. وقال سوفرو ساركار محلل الطاقة لدى (دي.بي.إس) "يعود انخفاض الأسعار الأسبوع الماضي بشكل كبير إلى وقف إطلاق النار في غزة". وأضاف أن عمليات البيع في الأسواق تبدو الآن محدودة بالنظر لرغبة الطرفين الأميركي والصيني في التفاوض، مشيرا إلى أن التوقعات على المدى القريب تتوقف على النتيجة النهائية لمحادثات التجارة.

وتراجعت أسعار النفط في مارس/ آذار وإبريل /نيسان خلال ذروة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام في سبتمبر/ أيلول ارتفعت 3.9% مقارنة بالعام السابق إلى 11.5 مليون برميل يوميا، حيث عملت المصافي بأعلى معدلات تشغيل لها حتى الآن هذا العام، بالتزامن مع استمرار جهود التخزين.

استقرار الدولار

وفي أسواق العملات، تعافى الدولار بعد موجة بيع شهدها في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، إذ يأمل المستثمرون في أن تخفف واشنطن من حدة أحدث تصعيد للحرب التجارية مع بكين، في حين قوضت التطورات السياسية في فرنسا واليابان اليورو والين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 99.002، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين.

October 13, 2025 @ 03:18 AM (UTC)

Current Price of Bitcoin



(BTC-USD): $115,413.38

(BTC-EUR): €99,508.32 — Bitcoin (@Bitcoin) October 13, 2025

وأدى ذلك إلى إحياء المخاوف من إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة في إبريل/ نيسان، مما أدى إلى موجة بيع في الأسهم والعملات الرقمية يوم الجمعة. وقال تيم كيليهر، رئيس قسم مبيعات العملات الأجنبية المؤسسية في بنك الكومنولث في أوكلاند "من المؤكد أن الوضع متوتر للغاية هناك". وأضاف "إذا نظرت إلى الأمور المتعلقة بالولايات المتحدة والصين، فيبدو أن ترامب... خفف من لهجته"، مشيرا إلى قاعدة التداول التي تقول "ترامب دائما ما يتراجع".

ومقابل الين، سجل الدولار 151.985 ينا، مرتفعا 0.5%. واستقر اليورو عند 1.1609 دولار، منخفضا 0.1%، بعد أن أعلنت الرئاسة الفرنسية عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو أمس الأحد. وجرى تداول اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.137 يوان مقابل الدولار إذ ارتفع 0.1% في المعاملات الآسيوية المبكرة. وارتفع الدولار الأسترالي 0.6% في المعاملات المبكرة ولامس 0.6513 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.57345 دولار وصعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.33415 دولار.

وتذبذبت أسواق العملات الرقمية بين المكاسب والخسائر بعد عمليات البيع الحادة التي شهدتها يوم الجمعة، إذ ارتفع سعر بيتكوين في أحدث تداول 0.4% إلى 115486.04 دولارا. وسجل الذهب رقما قياسيا جديدا.

(رويترز، العربي الجديد)