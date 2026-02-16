الأسواق اليوم | استقرار النفط وتراجع الذهب مع ارتفاع الدولار

- تراجعت أسعار الذهب بعد ارتفاع الدولار، حيث انخفضت المعاملات الفورية بنسبة 0.4% والعقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1%، وذلك بعد مكاسب سابقة بسبب بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع. - في أسواق النفط، كانت المعاملات فاترة مع ترقب نتائج المحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وسط استعدادات الولايات المتحدة لاحتمال شن حملة عسكرية. - انخفض المؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.2% بسبب ضعف البيانات الاقتصادية، كما تراجع المؤشر توبكس بنسبة 0.7%، مما يعكس تأثير البيانات الاقتصادية على الأسهم.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار بعد أن سجل المعدن النفيس مكاسب تزيد عن 2% في الجلسة السابقة، إذ أدت بيانات التضخم الأميركية الأقل من المتوقع إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). بينما شهدت أسواق النفط فتوراً وسط ترقب لنتائج المحادثات الأميركية الإيرانية في جنيف غدا الثلاثاء.

وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة، إن مؤشر تضخم أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% في يناير/كانون الثاني، وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد بزيادة 0.3%، بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 0.3% في ديسمبر/كانون الأول. وعادة ما يؤدي انخفاض التضخم إلى زيادة فرص خفض أسعار الفائدة. ووفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، يتوقع المشاركون في السوق في الوقت الراهن خفضا إجماليا في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، مع توقع أول خفض في يوليو/تموز.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تعقدا الولايات المتحدة وإيران جولة ثانية من المحادثات في جنيف غدا الثلاثاء، بعد أن عقدا في وقت سابق من هذا الشهر جولة من المحادثات في مسقط، بهدف التوصل إلى اتفاق في نزاعهما المستمر منذ عقود حول برنامج طهران النووي وتجنب مواجهة عسكرية جديدة. وذكرت تقارير نقلاً عن دبلوماسي إيراني أمس الأحد، أن طهران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة يحقق فوائد اقتصادية للطرفين، بما في ذلك استثمارات في مجال الطاقة والتعدين وشراء طائرات قيد المناقشة.

وأبلغ مسؤولون أميركيون وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة وتستعد لاحتمال شن حملة عسكرية مستمرة إذا لم تنجح المحادثات. وحذر الحرس الثوري الإيراني من أنه في حالة شن ضربات على الأراضي الإيرانية، فإنه قد يرد بالهجوم على أي قاعدة عسكرية أميركية.

تراجع الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، وبحلول الساعة 01.11 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 5020.10 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه 2.5% في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/نيسان 0.1% إلى 5039.50 دولارا للأونصة. وارتفع مؤشر الدولار اليوم الاثنين، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أعلى سعرا لحائزي العملات الأخرى. ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 76.92 دولارا للأوقية بعد صعودها 3% يوم الجمعة. ونزل البلاتين 0.4% إلى 2054.35 دولارا للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1692.23 دولارا للأوقية.

تراجع النفط

وفي أسواق الطاقة، اتسمت معاملات النفط بالفتور اليوم الاثنين، قبل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار المخاوف بشأن التوترات بين البلدين التي تعطل تدفق النفط وتبقي الأسعار مدعومة، في حين تميل مجموعة أوبك+ إلى استئناف زيادة الإنتاج اعتباراً من إبريل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 67.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.56 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت على ارتفاع 23 سنتا يوم الجمعة. كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 62.86 دولارا للبرميل. ولن يكون هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط اليوم الاثنين بسبب عطلة.

وسجل كلا المؤشرين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي، إذ تراجع برنت بنحو 0.5%، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط 1%، وذلك بعد أن أدت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس، بأن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل، إلى انخفاض الأسعار في ذلك اليوم. وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي.جي: "مع توقع تمسك كلا الجانبين بخطوطهما الحمراء الأساسية، فإن التوقعات بتوصلهما إلى اتفاق منخفضة، ومن المرجح أن يكون هذا الهدوء قبل العاصفة".

ومع تلقي الأسعار دعما من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ذكرت رويترز، أن مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط تميل إلى استئناف زيادة الإنتاج اعتبارا من إبريل بعد توقف دام ثلاثة أشهر، لتلبية ذروة الطلب في الصيف. وقال سيكامور، إن " السوق استجابت بشكل جيد إلى حد ما لتلك التقارير". وأضاف "لولا علاوة المخاطر الجيوسياسية تلك أو الدعم، لكان سعر النفط الخام أقل من 60 دولاراً هذا الصباح"، في إشارة إلى خام غرب تكساس الوسيط.

ومن المتوقع أن تكون الأنشطة في الأسواق المالية العالمية ضعيفة اليوم الاثنين مع إغلاق السوق في الصين وكوريا الجنوبية وتايوان بسبب العطلات.

انخفاض بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين، مع تصدر القطاع المالي للخسائر، إذ كانت تحركات الأسهم محدودة بفعل تأثرها بضعف البيانات الاقتصادية أكثر من المتوقع والهدوء الذي أعقب الانتخابات. وبحلول الساعة 01.46 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر نيكي 0.2% إلى 56824.37 نقطة. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 3792.63 نقطة.

وأظهرت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2025، أن الاقتصاد الياباني لم يحقق متوسط توقعات الاقتصاديين بسبب انخفاض الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أنه عكس اتجاه الانكماش الذي شهده الربع السابق. وقال ماساهيرو إيشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في سوميتومو ميتسوي دي. إس أسيت ماندجمنت: "اعتقدت أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي ستعامل على أنها بيانات سابقة، ولكن بالنظر إلى صعوبة ارتفاع المؤشر نيكي، فقد يكون هناك بعض التأثير الطفيف". وأضاف أن الارتفاع في الأسهم اليابانية بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات المبكرة في وقت سابق من هذا الشهر قد يكون قد انتهى في الوقت الحالي.

(رويترز، العربي الجديد)