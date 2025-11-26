الأسواق اليوم | استقرار النفط وارتفاع الذهب وسط توقعات خفض الفائدة

- استقرار أسعار النفط وارتفاع الذهب في الأسواق الآسيوية، مدفوعًا بتوقعات خفض الفائدة الأميركية في ديسمبر، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن وسط بيئة الفائدة المنخفضة وعدم اليقين الجيوسياسي. - التطورات الجيوسياسية تشمل استعداد أوكرانيا لمحادثات سلام مع روسيا، بدعم أميركي وأوروبي، مما قد يؤدي إلى إلغاء العقوبات على صادرات الطاقة الروسية وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية. - ارتفاع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 2% بفضل صعود أسهم التكنولوجيا، مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة الأميركية، مما يعزز جاذبية الأسهم ويدعم الأسواق المالية العالمية.

استقرت أسعار النفط وارتفع الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مدفوعة بالتفاؤل بشأن احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول. وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 84% خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مقارنة بنسبة 50% فقط الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات سي.إم.إي. ومن المقرر صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تأثرت الأسواق بتصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة للمضي قدما في إطار عمل مدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا ومناقشة النقاط المتنازع عليها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محادثات قال إنها يجب أن تشمل الحلفاء الأوروبيين. وقال ترامب إنه وجه ممثليه للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين أوكرانيين كل على حدة، بينما قال مسؤول أوكراني إن زيلينسكي قد يزور الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع ترامب.

ارتفاع الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، زاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% مسجلا 4136.59 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.54 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.1% إلى 4134 دولارا. ويرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 51.36 دولارا، ونزل البلاتين واحدا بالمائة مسجلا 1538 دولارا، وهبط البلاديوم 1.1% إلى 1382.24 دولارا.

استقرار النفط

وفي أسواق الطاقة، تعافت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في شهر، وسط مؤشرات إلى قرب توصل أوكرانيا إلى اتفاق سلام مع روسيا في تطور سيؤدي على الأرجح إلى إنهاء العقوبات الدولية المفروضة على الإمدادات الروسية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا، بما يعادل 0.3% إلى 62.67 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0114 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا (0.24%)، إلى 58.09 دولارا.

وختم كلا العقدين تعاملات الأمس على انخفاض قدره 89 سنتا بعد تصريحات زيلينسكي. وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى مجموعة آي.جي، في مذكرة للعملاء: "إذا تم الانتهاء من الاتفاق، فقد يؤدي إلى إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على صادرات الطاقة الروسية بسرعة"، ما قد يؤدي إلى نزول أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 55 دولارا.

وأوضح قائلا: "في الوقت الحالي، تنتظر السوق المزيد من الوضوح، لكن يبدو أن الخطر يتمثل في انخفاض الأسعار ما لم تتعثر المحادثات". وشددت بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة العقوبات على روسيا في الآونة الأخيرة في حملة ضغط مكثفة. ومن المقرر أن تسجل واردات الهند من الخام الروسي في ديسمبر/ كانون الأول أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات. والهند من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي.

صعود بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني اثنين بالمائة اليوم الأربعاء، حيث تصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الارتفاعات بعد صعود وول ستريت أمس على خلفية تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول. وزاد نيكي 2.1% إلى 49672.63 نقطة، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.94% مسجلا 3354.74 نقطة.

وواصلت الأسهم الأميركية ارتفاعها أمس الثلاثاء، حيث بدا أن سلسلة من البيانات الاقتصادية تدعم فرص إقدام المركزي الأميركي على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ لدى جيه.سي.آي لإدارة الأصول: "أدت التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى صعود الأسهم الأميركية خلال الليل، ما دعم مكاسب سوق الأسهم اليابانية اليوم".

