الأسواق اليوم | استقرار النفط وارتفاع الذهب وتراجع الدولار

- استقرت أسعار النفط بعد مكاسب سابقة، حيث انخفضت عقود خام برنت وغرب تكساس بشكل طفيف، مدعومة بتفاؤل المحادثات التجارية وتراجع مخزونات النفط الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع. - ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% مع تراجع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون نتائج لقاء ترامب وشي بشأن اتفاق تجاري محتمل، مما قد يؤثر على الدعم الناتج عن التوترات التجارية. - أشار جيروم باول إلى صعوبة التوافق حول السياسة النقدية، مع عدم توقع تخفيضات إضافية هذا العام، مما يعزز الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

حافظت أسعار النفط على معظم مكاسبها من الجلسة الماضية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، أملاً في مؤشرات إلى انحسار التوتر الذي يخيم على توقعات النمو الاقتصادي. وبحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات، أو ما يعادل 0.05%، لتسجل 64.89 دولارا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتاً، أو 0.18%، إلى 60.37 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت الجلسة السابقة على ارتفاع بلغ 52 سنتاً لخام برنت و33 سنتاً لخام غرب تكساس، مدعومة بالتفاؤل إزاء المحادثات التجارية، إلى جانب تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والوقود الأميركية. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.86 ملايين برميل إلى 416 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بتوقعات المحللين بتراجع قدره 211 ألف برميل فقط.

ارتفاع طفيف للذهب وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الخميس، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بشأن اتفاق تجاري محتمل. وبحلول الساعة 02:35 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3937.88 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.2% إلى 3950.70 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل سلة عملات رئيسية في الجلسة السابقة، ما جعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، المحلل لدى "كابيتال دوت كوم": "لا يوجد محفز واضح للارتفاع سوى بعض الارتداد لأسباب فنية. فقد سارت الكثير من الأمور ضد الذهب هذا الأسبوع، إذ إن الاتفاق التجاري الذي يلوح في الأفق بين واشنطن وبكين يقلص الدعم الناتج عن التوترات التجارية والجيوسياسية".

وأوضح رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن المسؤولين يواجهون صعوبة في التوافق حول مسار السياسة النقدية المستقبلية، داعياً الأسواق إلى عدم الافتراض بأن مزيداً من التخفيضات قادمة هذا العام. ويزدهر الذهب، الذي لا يدر عائداً، عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وحالات الضبابية الاقتصادية. وينتظر المستثمرون الآن ما ستسفر عنه قمة ترامب وشي في كوريا الجنوبية، حيث يسعى المفاوضون الأميركيون إلى استئناف هدنة الحرب التجارية، رغم استمرار التوترات بين البلدين.

كما وضع ترامب ورئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ اللمسات النهائية لاتفاق تجاري ثنائي خلال القمة. أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 47.51 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1590.21 دولارا، بينما قفز البلاديوم 1.2% إلى 1417.80 دولارا.

(رويترز، العربي الجديد)