- استقرار الذهب مدفوعًا بتوقعات خفض الفائدة الأميركية بعد بيانات سوق العمل الضعيفة، وارتفاعه بنسبة 57% منذ بداية العام بسبب التوترات الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية. - تراجع الدولار إثر بيانات الوظائف الضعيفة وتوقعات إنهاء الإغلاق الحكومي، مما أثر على العملات العالمية، حيث استقر اليورو والجنيه الإسترليني وارتفعت العملات ذات المخاطر العالية. - انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاعها، مع توقعات بزيادة الطلب إثر إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتأثير العقوبات الأميركية على المعروض من النفط الروسي.

استقر الذهب اليوم الأربعاء بعد صعوده، بينما تراجع الدولار وسط توقعات بأن إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتدفق البيانات الاقتصادية سيعززان الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وصادق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الاثنين، على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يضع حدا لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب وأربكت حركة الطيران.

ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، الذي قال رئيسه مايك جونسون إنه يريد التصويت عليه في أقرب وقت ممكن اليوم الأربعاء. وسوف يُرسل الاتفاق بعد ذلك إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا. وقالت شركة (إيه.دي.بي) لإدارة كشوف المرتبات إن الشركات الأميركية استغنت عن أكثر من 11 ألف وظيفة أسبوعيا حتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، في مؤشر على تطورات أسبوعية في اتجاهات التوظيف وضعف سوق العمل الذي يتابعه صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن كثب.

وقال سيم موه سيونغ، محلل العملات لدى بنك سنغافورة: "أعتقد أن البيانات البديلة تشير بوجه عام إلى صورة أكثر ضعفا في سوق العمل... ولكن ماذا لو شاهدنا تدهورا متفاقما في سوق العمل الأميركية، أعتقد أن هذا يظل سؤالا مفتوحا". وأضاف "تشير مجموعة البيانات الأوسع إلى أن سوق العمل تهدأ، ولكن بصورة تدريجية، وأعتقد أننا يجب أن نرى بعض التأكيد على ذلك بعد عودة البيانات الرسمية على الأرجح بحلول الأسبوع المقبل، مع إعادة فتح الحكومة الأميركية".

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 68% أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل. وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ستيفن ميران يوم الاثنين، إن خفضا بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبا في ديسمبر/كانون الأول، مشيراً إلى تراجع التضخم وارتفاع معدل البطالة.

صعود متواصل لأسعار الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب بعد بداية التعاملات على ارتفاع لليوم الرابع على التوالي اليوم الأربعاء، وبعدما سجل أعلى مستوى له منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول أمس الثلاثاء.، وسط ترقب المستثمرين لتصويت مجلس النواب الأميركي على اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4131.80 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08.37 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر /كانون الأول 0.5% إلى 4137.20 دولارا للأوقية.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "ينتظر الجميع مزيدا من الوضوح بشأن الإغلاق الحكومي وموعد صدور البيانات الأمريكية مجددا". وأضاف "من المرجح أن تشهد الأسعار بعض الاستقرار قبل أن تواصل ارتفاعها... ما زلنا في اتجاه تصاعدي فيما يتعلق بأسعار الذهب. ولم يتغير شيء على صعيد العوامل الأساسية".

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 57% منذ بداية هذا العام، لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4381.21 دولارا في 20 أكتوبر تشرين الأول، مدفوعة بجملة من العوامل أبرزها التوترات الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية وتيسير مجلس الاحتياطي للسياسة النقدية وتقليل الاعتماد على الدولار وتدفقات قوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب. وذكر بنك جيه.بي مورغان في مذكرة اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن تتحول البنوك المركزية والمستهلكون إلى مشترين دائمين للذهب خلال فترات انخفاض الأسعار، وأن يتجاوز المعدن النفيس مستوى 5000 دولار بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وعادة ما يستفيد الذهب، الذي لا يدر عائداً، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ومن حالات عدم اليقين الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 51.84 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1580 دولارا، فيما زاد البلاديوم 0.3% إلى 1440.75 دولارا.

تراجع الدولار

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار اليوم الأربعاء، بعد أن أثارت بيانات الوظائف في القطاع الخاص الأميركي مخاوف حيال متانة سوق العمل، بينما يستعد المستثمرون لإنهاء وشيك للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وهي خطوة يُتوقع أن تطلق سيلا من البيانات الاقتصادية المؤجلة. وانخفض الدولار في أعقاب صدور البيانات وواجه صعوبة في تعويض خسائره في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مع زيادة رهانات المتعاملين على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول.

واستقر اليورو عند 1.1586 دولار فيما ابتعد الجنيه الإسترليني عن أدنى مستوى له في سبعة أشهر، ليجري تداوله في أحدث التعاملات عند 1.3149 دولار. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، فاستقر قرب أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 99.46.

وأدت توقعت انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي، إلى رفع العملات ذات المخاطر العالية مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين ارتفعا 0.02% لكل منهما عند 0.6529 دولار و0.5656 دولار على الترتيب. في غضون ذلك، تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر اليوم الأربعاء، مما دفع المسؤولين اليابانيين إلى تكثيف التصريحات الرامية لوقف تراجع العملة. وسجل الين مستوى متدنيا بلغ 154.79 للدولار خلال الجلسة الآسيوية، وهو أضعف مستوى منذ فبراير/ شباط، قبل أن يعوض جزءا من خسائره عقب تصريحات وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما.

وانخفض الين 0.8% تقريبا منذ بداية الأسبوع، متأثرا بميل السوق للمخاطرة بشكل عام وسط تفاؤل بنهاية وشيكة للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتوقع المستثمرين سخاء ماليا أكبر في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي. وقالت تاكايتشي اليوم الأربعاء إنها "تأمل بشدة" في أن يدير البنك المركزي سياسته النقدية بما يحقق هدف التضخم البالغ اثنين بالمائة بشكل مستقر، مدفوعا بزيادة الأجور وليس بارتفاع تكاليف المواد الخام.

وارتفع اليورو مقابل الين أكثر من 0.3% إلى مستوى قياسي مرتفع عند 179.14 ينا، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الين 0.26% إلى 203.11 ينات. وارتفع الدولار بشكل طفيف، متعافيا من بعض خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة، بدعم جزئي من ضعف الين.

انخفاض أسعار النفط

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وسط توقعات بأن إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة قد يعزز الطلب في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.12% إلى 65.08 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.06 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 1.7% أمس الثلاثاء. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات أو 0.11% إلى 60.97 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 1.5% في الجلسة السابقة.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي في مذكرة إن إنهاء الإغلاق الحكومي سيعزز ثقة المستهلكين ويزيد النشاط الاقتصادي، مما يحفز الطلب على النفط الخام. كما يمكن أن يؤدي إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى إنعاش حركة السفر واستهلاك وقود الطائرات قبل موسم العطلات القادم.

وبالنسبة للمعروض، بدأت تداعيات العقوبات الأميركية المفروضة على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت في الظهور، مما زاد من دعم الأسعار. وذكرت رويترز أمس الثلاثاء، أن شركة التكرير الصينية يانتشانغ بتروليوم تسعى للحصول على نفط غير روسي في أحدث مناقصة للنفط الخام، فيما أغلقت شركة لويانغ للبتروكيميائيات التابعة لشركة سينوبك من أجل أعمال الصيانة في نتيجة غير مباشرة للعقوبات. وفُرضت هذه الإجراءات الشهر الماضي، وتمثل أول عقوبات مباشرة تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على روسيا منذ بداية ولايته الثانية.

(رويترز، العربي الجديد)