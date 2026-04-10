الأسواق اليوم | ارتفاع طفيف للنفط وتراجع الذهب

- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بعد هجمات على البنية التحتية للطاقة في السعودية، حيث ارتفعت عقود خام برنت وغرب تكساس الوسيط، وسط ترقب محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. - انخفض سعر الذهب بسبب ارتفاع الدولار والشكوك حول وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه يحقق مكاسب للأسبوع الثالث، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مما يدعم الذهب. - الدولار يتجه نحو أكبر خسائر أسبوعية منذ يناير، بينما ارتفعت العملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني مدفوعة بالتفاؤل حول وقف إطلاق النار في الخليج.

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة المبكرة بعد هجمات استهدفت بنية تحتية للطاقة في السعودية، فيما تراجع الذهب بفعل قوة الدولار، واتجهت العملة الأميركية إلى أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير/كانون الثاني وسط ترقب محادثات السلام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت عند حلول ‌الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، 83 سنتا، أو 0.87%، إلى 96.75 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار، أو 1.06%، إلى 98.91 دولارا ​للبرميل. وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي"، في مذكرة، اليوم الجمعة: "سرعان ما تلاشت موجة ​الارتياح الأولية التي أعقبت إعلان الرئيس ترامب عن وقف إطلاق النار لأسبوعين ⁠لتحل محلها شكوك". وأضاف "تظل الأنظار موجهة بقوة نحو تدفقات ​ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بحثا عن مؤشرات إلى زيادة النشاط قبل محادثات السلام المقرر عقدها في باكستان اليوم الجمعة".

سعر الذهب اليوم

وانخفض سعر الذهب، اليوم الجمعة، بفعل ارتفاع الدولار والشكوك حيال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المعدن النفيس ما زال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على ​التوالي، إذ يتوقع المستثمرون خفضا كبيرا في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، وهو ما قدم ‌الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا.

وعند حلول الساعة 03:16 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4759.54 دولارا للأوقية (الأونصة)، ومع هذا حقق المعدن مكاسب نسبتها 1.8% منذ بداية الأسبوع. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب ​تسليم يونيو/حزيران 0.7% إلى 4782.70 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار، ما جعل الذهب المسعر بالعملة ​الأميركية أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كبير محللي الأسواق المالية ⁠لدى "كابيتال دوت كوم"، كايل رودا، لوكالة رويترز: "هناك غموض حول كيفية تطور وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وما يعنيه ​ذلك لأسواق الطاقة، لذا نحن في حالة من الترقب بشأن الذهب مع بدء آخر جلسات الأسبوع".

ونزل الذهب ​في المعاملات الفورية بنحو 10% منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير/شباط، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وتصاعد الاحتمالات برفع أسعار الفائدة. وأكد رودا أنه "إذا انهارت الأمور، فقد يعود الذهب إلى مستوى 4000 دولار في وقت قصير جدا. لكن إذا استمر وقف إطلاق النار وزادت التوقعات بإبرام اتفاق سلام فقد نتجاوز مستوى 5000 دولار".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 75.74 دولارا للأوقية. وخسر ​البلاتين 2% إلى 2061.06 دولارا، وهبط البلاديوم 1.2% إلى 1539.43 دولارا.

الدولار

يتجه الدولار، اليوم الجمعة، نحو تكبد أكبر خسائر أسبوعية له منذ يناير/كانون الثاني، في حين ارتفعت العملات الأخرى مدفوعة بالتفاؤل حيال صمود وقف إطلاق النار في ​الخليج واستئناف شحنات النفط. ومن المرجح أن يعتمد اتجاه الأسواق على نتائج المحادثات المرتقبة ‌بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام اباد.

وحقق الدولار مكاسب في مارس/آذار باعتباره أحد أصول الملاذ الآمن القليلة، إذ أدت الحرب في المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد وتأثر الأسهم والذهب سلبا، ​وتسببت مخاوف التضخم أيضا في انخفاض السندات. لكن منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار المؤقت، ​أول أمس الثلاثاء، تغير الوضع وخسر مؤشر الدولار 1.3% منذ بداية الأسبوع. بينما تقدم اليورو ⁠هذا الأسبوع ليصل إلى 1.1690 دولار.

وقال جيسون وانج، كبير المحللين في بنك نيوزيلندا، لوكالة رويترز: "اشترى المستثمرون الدولار عندما كانت ​الحرب في ذروتها، والآن يبيعونه مع تلاشي الاحتمال بحدوث نتيجة سيئة للغاية إلى حد كبير". وأضاف "على الرغم من أن ‌الوضع لا ⁠يزال يبدو هشا بعض الشيء، فإن وقف إطلاق النار الذي بدد مخاطر حدوث نتائج سيئة للغاية أمر مهم بالنسبة للمعنويات"، لكنه أشار إلى أن الوضع قد يتغير بسرعة كبيرة إذا لم تفض محادثات السلام المتوقعة في مطلع الأسبوع إلى تقدم.

العملات الأخرى

ويبدو أن الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية ​بنسبة تقارب 3% مقابل الدولار. وجرى تداول الدولار الأسترالي عند مستوى يزيد قليلا على 70 ​سنتا، فيما بلغ النيوزيلندي 0.5847 دولار. بينما زاد الجنيه الإسترليني 1.8% هذا الأسبوع ليصل إلى 1.3424 دولار. وحتى الين الذي يتعرض لضغوط شديدة بسبب انخفاض أسعار الفائدة في اليابان وخطط الإنفاق الحكومي واعتماد البلاد على النفط المستورد، بلغ 159.2 ​مقابل الدولار.

(العربي الجديد، رويترز)