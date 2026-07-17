الأسواق اليوم | ارتفاع النفط وتراجع الذهب مع تصاعد التوترات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما، ما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، بينما طلبت طهران من الحوثيين الاستعداد لإغلاق ممر التصدير عبر البحر الأحمر، وفق مصادر لـ"رويترز". وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أو حوالي 1.25%، إلى 85.28 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الاميركي 1.03 دولار، أو 1.3%، إلى 79.98 دولاراً للبرميل، معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 12% هذا الأسبوع، إذ يتجه خام برنت نحو تحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، بينما يتجه الخام الاميركي نحو تحقيق ثاني مكاسب أسبوعية. وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أمس، في فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن: "لا يزال أمن الإمدادات النفطية مسألة بالغة الأهمية. يجب أن نشعر بالقلق، ويساورني القلق بالفعل، إذا لم تتحسن الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وقالت ثلاثة مصادر لـ"رويترز" إن القيادة الإيرانية طلبت من حلفائها الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب، ممر النفط في البحر الأحمر، إذا ما قصفت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران، ما يفاقم المخاوف بشأن إمدادات النفط.

الذهب

ويتجه الذهب، اليوم الجمعة، لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع، إذ أدى تصاعد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، ما زاد من الضغوط التضخمية وعزز احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3988.20 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:13 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ أول يوليو/تموز.

واستقرت العقود الاميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب عند 3992 دولاراً. ومع ذلك، فقد المعدن الأصفر 3.2% منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض له منذ مطلع يونيو/ حزيران، إذ تجاوز الأثر الناجم عن التوتر في المنطقة تأثير الدعم الذي قدمته أرقام التضخم الأميركية لشهر يونيو/ حزيران، والتي صدرت هذا الأسبوع وجاءت أدنى من المتوقع.

وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في كي.سي.إم تريد: "حتى مع رقمي مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين المعتدلين، فإن ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع يعني أن المتداولين لم يتمكنوا ببساطة من الاحتفال بأرقام التضخم الأقل". وتابع: "لا تزال المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط قائمة، وتمثل المخاوف حيال التضخم والعائدات القوى المهيمنة التي تعيق ارتفاع الذهب". وعادة ما يواجه الذهب، الذي لا يدر عائداً، صعوبات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، إذ ينجذب المستثمرون نحو الأصول التي تتيح عوائد أفضل. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حالياً احتمالاً نسبته 73% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 55.22 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.7% إلى 1605.62 دولارات، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1244.86 دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسارة أسبوعية.

الدولار

استقر الدولار، اليوم الجمعة، لكنه يتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، إذ دفع تقرير التضخم الأميركي الذي صدر هذا الأسبوع، والذي جاء أقل من المتوقع، المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة قريباً، لكن تصاعد الهجمات في المنطقة أثر على المعنويات.

وفي أسواق العملات، بلغ اليورو 1.1445 دولار، متجهاً لتسجيل ارتفاع بنسبة 0.29% خلال الأسبوع. وسجل الجنيه الإسترليني 1.3476 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب 0.56% خلال الأسبوع، وهو الأسبوع الثالث على التوالي الذي يسجل فيه مكاسب في ظل تلاشي المخاوف بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وسجل الين 162.39 مقابل الدولار، مستقراً بالقرب من أدنى مستوى له في 40 عاماً البالغ 162.84 الذي لامسه في بداية الشهر، فيما ظل المتعاملون يترقبون أي تدخل رسمي من طوكيو. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الاميركية مقابل ست عملات، 100.72، متجهاً لتسجيل تراجع أسبوعي 0.24%.

وكان المؤشر قد سجل أدنى مستوى في شهر في وقت سابق من الأسبوع مع تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، لكن تدفقات الأموال إلى الملاذات الآمنة ساعدت في دعم العملة الاميركية. وقال محللون في أو.سي.بي.سي في مذكرة: "يظل الدولار الأميركي عملة الملاذ الآمن ذات العائد الأعلى ضمن عملات مجموعة الدول العشرة".

وأظهرت البيانات الصادرة أمس الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بشكل طفيف في يونيو/ حزيران، لكن الإنفاق عبر الإنترنت زاد بشكل كبير، ما دفع خبراء الاقتصاد إلى رفع توقعاتهم للنمو في الربع الثاني. وأظهرت بيانات أخرى استقرار سوق العمل، ما سلط الضوء على متانة الاقتصاد. ويعتقد خبراء الاقتصاد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في يونيو/ حزيران. لكن نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي فيليب جيفرسون أشار إلى أنه سيكون منفتحاً على رفع أسعار الفائدة إذا لم يحدث تحسن في التضخم على المدى القريب.

(رويترز، العربي الجديد)