الأسواق اليوم | ارتفاع النفط وتذبذب الدولار واستقرار الذهب

- استقرار أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين لإشارات أوضح بشأن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية، حيث استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4715.42 دولارًا للأوقية. - تأثير الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على الأسواق العالمية أدى إلى خسارة الذهب أكثر من 10% وارتفاع أسعار النفط، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.74% إلى 97.35 دولارًا للبرميل. - تذبذب أداء الدولار وسط مخاوف من انهيار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.01%، بينما شهدت العملات المشفرة انخفاضًا في أسعارها.

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب، اليوم الخميس، في ظل تمسّك المستثمرين بالحذر، انتظاراً لإشارات أوضح بشأن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم المهمة في الولايات المتحدة لاحقًا اليوم. وبحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4715.42 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.8% إلى 4739.20 دولاراً.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 10% منذ بدء الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، ودفع المستثمرين إلى تقليص آمالهم في خفض أسعار الفائدة. وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عُقد يومي 17 و18 مارس/آذار، أن عدداً متزايداً من صانعي السياسات يرى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لكبح التضخم، الذي لا يزال يتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2%، لا سيما بعد اندلاع الحرب في المنطقة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير/شباط، إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، المقرر صدورها لاحقًا اليوم، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية. أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 73.83 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 2025.75 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1559.29 دولاراً.

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط مخاوف المستثمرين من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط بالكامل، في ظل الشكوك حول صمود وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار القيود المفروضة على مضيق هرمز الحيوي. بحلول الساعة 0048 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.6 دولار أو 2.74% إلى 97.35 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.02 دولارات أو 3.2% إلى 97.43 دولاراً للبرميل. وقد تظل أيضا منشآت النفط في المنطقة مهددة إذ قصفت إيران مواقع في دول مجاورة بعد وقف إطلاق النار، بما في ذلك خط أنابيب في السعودية يُستخدم لتفادي مضيق هرمز، وفقا لمصدر في قطاع النفط.

سعر الدولار اليوم

ظل أداء الدولار متذبذباً، اليوم الخميس، بعد أن تكبد خسائر كبيرة، وسط حذر المستثمرين في تقييم ما إذا كان وقف إطلاق النار الهش لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران سيصمد. وتتصاعد المخاوف من انهيار الهدنة مع استمرار إسرائيل في حربها الموازية ضد "حزب الله" في لبنان، فيما اتهمت طهران كلًا من إسرائيل والولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق، مؤكدة أن المضي في محادثات السلام سيكون "غير منطقي".

وفي سياق متصل، ظل مضيق هرمز مغلقاً أمام السفن التي لا تحمل تصاريح، فيما أكدت شركات الشحن حاجتها إلى مزيد من الوضوح قبل استئناف المرور، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.01% إلى 99.05، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.01% إلى 1.1663 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.01% إلى 1.3393 دولار. كما فقد الين جزءاً من مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة عقب الإعلان عن الهدنة، لينخفض بنسبة 0.13% إلى 158.8 مقابل الدولار.

وحقق الدولار أكبر المكاسب خلال حرب إيران مقارنة ببقية العملات، مستفيداً من كون الولايات المتحدة مصدراً صافياً للطاقة، ما يجعلها أقل عرضة للتداعيات الاقتصادية التي تواجه الدول المستوردة للنفط، مثل اليابان وعدد من الدول الأوروبية. وقد هزّت الحرب، التي استمرت نحو خمسة أسابيع، ثقة المستثمرين، وتسببت في اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط والغاز عالمياً

ومن المنتظر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير/شباط في الولايات المتحدة لاحقاً اليوم. وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.13% إلى 0.7033 دولار أميركي، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.07% إلى 0.5826 دولار. أما العملات المشفرة، فانخفض سعر "بتكوين" بنسبة 0.61% إلى 70944.20 دولاراً، وهبط "إيثر" بنسبة 1.35% إلى 2180.21 دولاراً.

(رويترز، العربي الجديد)