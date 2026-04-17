الأسواق اليوم | ارتفاع النفط واستقرار الذهب مع تراجع الدولار

- شهدت أسعار النفط انخفاضًا بسبب التفاؤل بانتهاء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مع بدء وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل واحتمالية استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. - استقرت أسعار الذهب وحققت مكاسب للأسبوع الرابع، مدعومة بتراجع المخاوف التضخمية، وسط آمال التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر إيجابيًا على المعادن النفيسة الأخرى. - يتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي ثانٍ مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن، واستقرار العملات الرئيسية، في ظل تهدئة التوترات الجيوسياسية واحتمالية اجتماع جديد بين الولايات المتحدة وإيران.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وسط تفاؤل بإمكانية اقتراب الحرب في المنطقة من نهايتها، مع بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران قد تستأنفان المحادثات في مطلع الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.34 دولار، أو 1.35%، إلى 98.05 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.65 دولار، أو 1.74%، إلى 93.40 دولاراً للبرميل، ما قلّص المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة. وقال ترامب إن طهران عرضت عدم حيازة أسلحة نووية لأكثر من 20 عاماً، في إطار معالجة إحدى أبرز نقاط الخلاف في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران، التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية. وأضاف ترامب متحدثاً للصحافيين خارج البيت الأبيض: "سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران".

وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعاً حاداً في مارس/آذار، إذ صعدت بنحو 50%، قبل أن تتراجع أخيراً إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مع بقائها ضمن نطاق التسعينيات خلال الأسبوع الحالي. وشكّلت الحملة الإسرائيلية على لبنان عقبة إضافية أمام جهود التوصل إلى اتفاق سلام شامل، إذ أشار مصدران إيرانيان إلى أن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين خفّضوا سقف توقعاتهم، ويتجهون نحو مذكرة تفاهم مؤقتة لتفادي تجدد الصراع. وتقدّر تحليلات مؤسسة ING أن إغلاق المضيق يعطّل تدفق نحو 13 مليون برميل من النفط يومياً.

سعر الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير اليوم، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل تراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم وتشديد السياسة النقدية، مع تنامي الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4794.47 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش، محققاً مكاسب أسبوعية تقارب 1%. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.2% إلى 4816.40 دولاراً.

وكان الذهب قد تراجع بأكثر من 8% منذ اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير/شباط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تغذية التضخم والإبقاء على أسعار الفائدة العالمية عند مستويات مرتفعة. أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 78.76 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 2091.45 دولاراً، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1555 دولاراً.

الدولار نحو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي

يتجه الدولار لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، وسط تعاملات حذرة، مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن بفعل التهدئة في التوترات الجيوسياسية. ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ أمس الخميس، فيما أشار ترامب إلى احتمال عقد اجتماع جديد بين الولايات المتحدة وإيران قريباً، ما عزز ثقة المستثمرين. وتحركت العملات ضمن نطاقات ضيقة في الأسواق الآسيوية، إذ استقر اليورو عند 1.1783 دولار، متجهاً لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. كما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3526 دولار، مقترباً من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 98.212 نقطة، متجهاً لتسجيل تراجع أسبوعي ثانٍ، بعدما فقد معظم المكاسب التي حققها بدعم من الحرب. وبلغ الدولار الأسترالي 0.7163 دولار، قريباً من أعلى مستوياته في أربع سنوات، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.06% إلى 0.5888 دولار. في المقابل، ارتفع الدولار قليلاً أمام الين الياباني إلى 159.26.

(رويترز، العربي الجديد)